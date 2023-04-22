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Удобное расположение грядок

Грядки и дорожки между ними должны быть такими, чтобы было удобно и растениям, и человеку, который за ними ухаживает. Есть несколько советов для разных регионов, как и из чего сделать грядки и проходы между ними.



По старой традиции многие до сих пор не разделяют огород на грядки и проходы между ними, а по привычке обрабатывают всю землю, предполагая, что в этом случае урожая будет больше. Однако это весьма неудобно: больше площадь для перекопок и обработок, больше грязи, сложнее работа на участке и т. д. Однако можно сохранить урожайность и при этом уменьшить затрачиваемые усилия. Для этого нужно разделить огород на грядки и проходы между ними.



Край грядки хорошо отбить от прохода чем-нибудь, чтобы сорняк с дорожек не перекинулся на грядки. Для этого хорошо подойдут обычные доски. Длина зависит от ваших личных предпочтений, а вот ширина грядки будет удобна между 80 и 120 см. Для южных регионов хорошо присыпать дорожки сеном, опилками и т. д. А вот обычная трава будет пересыхать летом, вследствие чего земля будет сильно терять влагу и, как следствие, урожайность.



Средней полосе подойдёт обычный газон или, например, белый клевер в качестве основы дорожек между грядок. За лето его можно косить 2-3 раза и использовать скошенную траву как мульчу на грядках. Такие огороженные грядки намного удобнее обычного огорода, где приходится всё время проходить по грязи, убирать сорняки и т. д. Попробуйте переделать огород и разбить его на такие высокие грядки с дорожками, чтобы облегчить себе труд и при этом даже повысить урожайность!


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