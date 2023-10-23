Как жила самая богатая республика СССР: советская Грузия

Грузинские прилавки в 70-е годы./Фото: pbs.twimg.com

Откуда у Тбилиси появилась мощная господдержка

Уровень жизни грузин оценивался по количеству новеньких «Жигулей»./Фото: alo.ge

В свободное от торговли время./Фото: travelask.ru

В Грузии комфортно себя чувствовали не только люди./Фото: branibor.blogspot.com

Грузинская семья устроила пикник в горах./Фото: nauchnii-soyuz.forum2x2.ru

Успешная грузинская экономика, оплаченная госдотациями и теневыми доходами «цеховиков»

Гагры, ресторан «Гагрипш»./Фото: img-fotki.yandex.ru

На военно-грузинской дороге./Фото: liveinternet.ru

Курорты манили в Грузию людей со всего СССР./Фото: sokirko.info

Природная рента и фешенебельные советские курорты

Музей Сталина в Гори./Фото: img-fotki.yandex.ru

Грузинский рынок./Фото: bagira.guru

«Хванчкара» для Черчилля и экспортный грузинский чай

Советский солнечный Тбилиси./Фото: img-fotki.yandex.ru

В грузинском кафе./Фото: irakly.info