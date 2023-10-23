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5 отличных бытовых советов из Советского Союза, которые актуальны и сегодня


Полезные бытовые лайфхаки из СССР.

Полезные бытовые лайфхаки из СССР.

В Советском Союзе многие вопросы в быту приходилось решать без специальных средств, опираясь исключительно на свой собственный опыт, а также «народную мудрость». Многие из этих советов и рецептов актуальны и в наше время. Они способны значительно облегчить жизнь хозяина. Итак, смотрим и запоминаем.

1. Кровь долой


Чистится кровь легко.

Чистится кровь легко.

 

Сначала промываем пятна холодной водой, затем промываем их теплой мыльной водой. Горячую воду нельзя применять ни в коем случае, иначе пятна после нее не удалятся совсем. Если пятна крови застаревшие, то сначала их можно обработать нашатырным спиртом, а после – раствором борной кислоты, после чего постирать во все той же теплой воде.

2. Очистить лед



Пригодится и в доме и в автомобиле.

Пригодится и в доме и в автомобиле.

 

Берем крепкий раствор соли и омываем им замерзшие окна. После этой нехитрой процедуры лед начинал очень быстро таять. В конце нужно не забыть протереть все окна насухо. Данный совет пригодится не только в доме, его также следует взять на заметку автомобилистам.

3. Комар не пройдет


Долой противных насекомых.

Долой противных насекомых.

 

Насыпаем небольшое количество камфары на раскаленную сковороду. Дым этого вещества безобиден для людей, а вот для насекомых он хуже огня. Когда же выбираешься на природу, голые руки и ноги можно обработать небольшим количеством анисового масла.

4. Заточим ножи


Нужно заточить ножи как следует.

Нужно заточить ножи как следует.

 

Для того, чтобы действительно добротно заточить любой нож нужно с ним кое-что для начала сделать, а именно – погрузить в раствор поваренной соли минут где-то на 30-40. После этого их нужно стряхнуть и аккуратно заточить. Самое главное – не забыть помыть нож как следует после всех перечисленных процедур.

5. Удаление подпалин утюга


Ничего трудного нет.

Ничего трудного нет.

 

На самом деле эта проблема легко решается. С хлопчатобумажной и льняной одежды подпалины убираются при помощи хлорной извести. Также можно использовать перекись водорода. С шерсти, шелка и всех остальных тканей подпалины можно убрать при помощи денатурированного спирта.

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