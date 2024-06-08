Как часто нужно чистить ковры

Узнайте об этом раньше, чем придется выбрасывать почти новый ковер.







Ковры — обычная вещь сегодня в большинстве домов. Они действительно придают квартире уют, однако вместе с тем важно помнить, что в любом ковре процветают грязь, пыль и аллергены. Регулярная чистка пылесосом удаляет поверхностный мусор, но, правде говоря, глубокая чистка и только она способна устранить бактерии и пятна.

Как часто следует чистить ковер

Факторы частоты глубокой чистки

Домашние животные

Движение

Аллергия

Курение

Ворс, волокна и цвет

Когда необходимо заменить ковер

Для небольшого дома или семьи, которая редко бывает дома в течение дня, может быть достаточно еженедельной чистки пылесосом. Чистка пылесосом два раза в неделю — идеальный вариант для людей с домашними животными, детьми или членами семьи, страдающими от аллергии.РекламаРеклама«Ковры следует профессионально чистить каждые 12-18 месяцев», — говорит эксперт. Существует несколько методов глубокой чистки: горячей водой, паром, впитывающими прокладками и шампунем. Неважно, какой способ вы выберете в конечном итоге, поскольку главное — это быть достаточно терпеливым, чтобы дать коврам полностью высохнуть, прежде чем вернуться к их обычному использованию.Наши пушистые четвероногие друзья, как правило, оставляют на коврах следы микробов и грязи, поэтому в дополнение к глубокой чистке каждые 6-12 месяцев точечная очистка от случайного попадания мочи домашних животных будет как нельзя кстати в целях предотвращения появления пятен и неприятных запахов. Домашние животные также стряхивают перхоть и шерсть, которые могут накапливаться со временем и придавать ковру ненадлежащий вид.В домах, где люди находятся большую часть времени и соответственно постоянно передвигаются, может потребоваться более частая уборка: в идеале — каждые 6-12 месяцев.Нечистые ковры могут усугубить и аллергическое состояние. Если люди в вашей квартире страдают от аллергии или респираторных заболеваний, подумайте о том, чтобы мыть ковры шампунем или очищать их паром каждые 3-6 месяцев.Если вы или кто-то из ваших домочадцев курит, то частая чистка ковров и фильтрация воздуха имеют жизненно важное значение. Бытовые средства, такие как пищевая сода, спреи для ткани и встроенные освежители воздуха, никогда не избавят от стойкого запаха дыма окончательно — попробуйте перенести курение на открытые площадки, не выходящие к окнам и дверям.В конце концов, необязательно жить в одной квартире с курильщиком, аллергиком или животным, чтобы проводить глубокую чистку ковров: сами по себе материалы могут нуждаться в частой чистке, без учета внешних факторов. Например, очевидно, что на светлых коврах быстро обнаруживается грязь, а ковры темного цвета могут, наоборот, долго скрывать пятна.Кроме того, по виду волокон ковра можно определить, как много пыли в дальнейшем он будет притягивать, а значит, требовать чистки. У каждого ковра есть свои особенности, поэтому вы можете обнаружить, что ваш нуждается в большем или меньшем уходе, чем другие, представленные на рынке товаров.Эксперт по коврам Майлз утверждает, что ковры могут прослужить от 5 до 15 лет с учетом проведения профессиональной чистки, но чрезмерный износ, истирание, моча домашних животных и катастрофичные пятна могут указывать на необходимость замены раньше. Стоит учитывать, что даже глубокая чистка может удалить только поверхностные пятна и грязь, поэтому, если вода и аллергены попадают внутрь, превращаясь в плесень, замена ковра — единственный приемлемый вариант.