От Китая до Европы: как менялась история о Золушке в разных культурах

История о Золушке.
История о Золушке - бедной, но красивой девушке, которую обижают мачеха и сводные сестры, и которая позже превращается в принцессу, известна во всем мире. Однако откуда взялась эта идея? Нет, она принадлежит вовсе не фантазии братьев Гримм, не Шарлю Перро и уж точно не Диснею. За свою историю эта сказка пережила много вариаций, и некоторые из них по сегодняшним меркам совершенно не подходят для рассказов детям на ночь.
Иллюстратор Александр Зик изобразил Золушку с голубями, опираясь на историю, рассказанную братьями Гримм.
В разных странах имя Золушки звучит по-разному: в Албании это Хирушья, по-шведски - Аскунген, в монгольском варианте это Унсгельян, по-литовски ее имя звучит как Пелене, Сендрильон по-французски, Синдерелла по-английски, и Ашенбрёдель по-немецки.
Иллюстрация к французской сказке XIX век.
Одно из самых старых упоминаний о подобном сюжете относится ни много ни мало к 860 году. Китайская красавица Йе Сянь, известная в округе своей добротой и хозяйственностью, нашла рыбку, в которую вселился дух ее матери, однако рыбку убивают злая мачеха Йе Сянь и ее сводные сестры. Йе Сянь решает сохранить косточки рыбки, которые оказываются волшебными и которые превращаются в красивое платье на большой бал в честь Нового Года. На балу ее узнает ее мачеха, и девушка вынуждена бежать. По дороге она теряет одну из своих туфелек. Именно эту туфельку подбирает влюбившийся в нее король, и по ней же в итоге находит Йе Сянь. Он спасает красавицу от ее злой семьи и привозит ее к себе во дворец.
Золушка в мультфильме Диснея.
Золушка, Сюзмультфильм 1979г.
Есть еще довольно интересный вариант этой истории из Ирана. Эта история называется “Maah Pishanih,” что означает "Девушка с луной на лбу." Эта история начинается совершенно иначе: в иранской версии Золушка убивает свою матерь, чтобы ее отец смог жениться на знатной даме, однако ее новая мачеха оказывается очень злой, а сводные сестры - глупыми и жестокими. Золушку унижают и заставляют делать грязную работу по дому. Однажды она знакомится с коровой, которая является реинкарнацией ее матери (в другой версии это рыбка, посланная или ее умершей матерью, или Аллахом), которая становится помощницей Золушки. Существует даже версия, где Золушка знакомится с тысячелетним демоном. Но так или иначе, волшебный помощник награждает девушку за ее хозяйственность украшением на голову в форме луны, а в волосы вплетает драгоценности в форме звезды. Дальше ее лицо случайно видит Султан, Золушка смущается, ведь по исламским традициям девушка должна прятать свое лицо от мужчин. Она сбегает - и дальше история повторяет знакомый всем сюжет, включая туфельку, свадьбу и "хеппи-энд".
Немецкая марка - Золушке помогают голуби разобрать чечевицу.
Немецкая марка - Золушка получает бальное платье от дерева.
С другой стороны, даже более современные версии сказки про Золушку не всегда напоминают мультфильм Диснея. В истории, которую записали братья Гримм, например, сводные сестры Золушки так сильно хотели выйти замуж за принца, что они добровольно отрубили себе пальцы на ногах, стараясь влезть в миниатюрную туфельку. А вместо доброй феи в этой сказке желания Золушки исполняет дерево, которое растет на могиле ее матери.
Немецкая марка - Золушка покидает бал и теряет туфельку.
Принц везет Золушку на коне.
В разных версиях этой истории отец Золушки тоже выступает в разных ролях: то он добрый и сочувствует героине, то злой и вместе с новой женой издевается над своей дочерью. В каких-то сказках он упоминается лишь вскользь, а кое-где по сюжету он умирает еще до начала главной сюжетной линии.
Иллюстрация Анне Андерсон.
Существует даже такая сказка, где над Золушкой издевается не мачеха, а отчим, который хочет сжить со свету девушку, чтобы его собственным дочерям досталось больше приданого. Есть сказка, где "взрослые" вообще не участвуют в судьбе Золушки, а все упреки и каверзы достаются ей исключительно от сводных сестер. Так или иначе, главное было показать, как несправедливы и жестоки бывают люди по отношению к хорошим и добрым, и как чистая вера и добропорядочность может быть в итоге вознаграждена. Главная трудность - найти в реальном мире волшебную корову или тысячелетнего демона, который бы помог встретить принца. Впрочем, на то они и сказки, чтобы рассказывать о том, чего быть не может.
Оливер Херфорд изобразил Золушку вместе с феей-крестной по мотивам версии сказки Шарля Перро.
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