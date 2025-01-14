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5 примочек для водителя, которые стоят баснословных денег



Количество автомобилей и их производителей на рынке сегодня даёт огромный выбор для потенциального покупателя. Поэтому автоконцернам приходятся выдумывать самые разные примочки и опции, которые могли бы разнообразить их продукции и привлечь потребителя. Но иногда они отличаются не только своим функционалом, но и стоимостью. Вашему вниманию «пятёрка» нетривиальных примочек для водителя от автомобильных брендов, которые стоят баснословных денег.

1. Книга об истории бренда


Самая дорогая книга об автомобильном бренде. /Фото: motor1.com

Самая дорогая книга об автомобильном бренде. /Фото: motor1.com

 

Компания Bentley, отмечая свой вековой юбилей, решила устроить сюрприз для своих клиентов: выпустили продукцию, как ни странно, на библиографический рынок. Так, была издана книжка об истории бренда, и не обошли стороной присущую ему роскошь в вопросе оформления. Книга Bentley Centenary Opus рассказывает о самых знаменательных событиях в истории автоконцерна, но тираж её составляет только 607 экземпляров, среди которых последние семь являются особым изданием под названием 100 Carat Edition. Фолиант имеет 800 страниц без футляра, а весит аж 30 килограммов, так как содержит написанные вручную акварельные иллюстрации на шёлковой бумаге и кожаную обложку от придворного ателье Mulliner, которую ещё и инкрустировали сотней бриллиантов и платины. Стоит эта роскошь безумных денег - 200 тысяч фунтов стерлингов.

2. Оборудование для отдыха на природе


Элитный способ привезти на природу шампанское. /Фото: maximonline.ru

Элитный способ привезти на природу шампанское. /Фото: maximonline.ru


Как минимум два автомобильных бренда - Bentley и Rolls-Royce - с уважением относятся к досугу на природе, который может нравиться своим покупателям. Так, например, модель Bentley Bentayga имеет специальную версию, оборудованную всем, что может пригодиться на рыбалке стоимостью 230 тысяч долларов, а Rolls-Royce Cullinan, первый кроссовер в истории марки, представлен также модификацией Viewing Suite, которая включает столик и два кресла для установки их на природе. Среди других подобных примочек также можно выделить фирменные «наборы для пикников», а у Rolls-Royce недавно появился ещё и переносной «сундук для шампанского», выполненный вручную из дорогих материалов с добротным наполнением. И стоит он дорого - 5,7 миллионов рублей.

3. Наручные часы


Дорогущие часы для водителя. /Фото: topgear.es

Дорогущие часы для водителя. /Фото: topgear.es

 

И снова одним из хэдлайнеров этой роскоши для машины стали Bentley, которые построили из белого золота и бриллиантов часы конструкции турбийон, которые предназначены для передней панели «Бентайги» стоимостью в 170 тысяч долларов. А вот Aston Martin пошли по более простому пути: как-то они сопроводили презентацию своего нового суперкара выпуском наручного хронографа с символикой компании. Разработала часы известная швейцарская фирма Jaeger-LeCoultre. Помимо особого дизайна, хронограф отличается ещё и функцией транспондера. Стоят такие часики 44 тысячи долларов.

4. Брендированные дорожные сумки


Даже дорожные сумки могут выпускаться автоконцерном и стоить огромных денег. /Фото: hkbuy1s.tk

Даже дорожные сумки могут выпускаться автоконцерном и стоить огромных денег. /Фото: hkbuy1s.tk

 

Ещё один популярный аксессуар, предлагаемый автопроизводителями, это брендированные наборы дорожных сумок, которые зачастую выполняются в стилистике выбранной покупателем модели. Например, Audi с этой целью скооперировались со знаменитым производителем элитных чемоданов Patrick Hellmann, а в Ferrari как-то разработали набор сумок для гольфа к модели F12 Berlinetta стоимостью около 14 тысяч долларов. Но переплюнули всех BMW, которые сумели заключить коллаборацию с фирмой Louis Vuitton для создания набора сумок в багажный отсек гибридного спорткара BMW i8. Специаильно для этой продукции Louis Vuitton даже разработали новую ткань с добавлением карбона, а стоила такая роскошь 20 тысяч долларов.

5. Опция «Звездное небо»


Оригинальная функция для эстетического наслаждения в автомобиле. /Фото: allcarz.ru

Оригинальная функция для эстетического наслаждения в автомобиле. /Фото: allcarz.ru

 

Rolls-Royce решили разнообразить досуг своих клиентов возможностью наслаждаться великолепными искусственно созданным пейзажами ночного неба прямо в автомобиле. Речь идёт об опции под названием «Звездное небо», которая создаёт эффект ночного небосклона. Для того, чтобы создать такую примочку, мастеру требуется от 9 до 17 часов ручного труда, во время которых он специальным инструментом делает от 800 до 1600 отверстий, чтобы имплантировать туда светодиодные нити. Это также позволяет создать для каждого владельца Rolls-Royce индивидуальную карту звёздного неба, а иногда клиенты просят таким необычным способом что-то на потолке написать. Стоимость такой эстетической опции составляет не менее 12 тысяч долларов.

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