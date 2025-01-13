Как быстро удалить суперклей с металла и других поверхностей

Очень многие полагают, что суперклей – невыводим. Это мнение действительно широко распространено, большинство часто даже и не пытается ничего предпринимать. Но данный стереотип ошибочен.
Материал расскажет основанные на реальных историях советы удаления суперклея с металла и других важных поверхностей.
1. Средство для снятия лака с ацетоном
Проверено. Работает.
Недавно произошёл с вашей покорной слугой прискорбный случай – дорогие, почти новые закройные ножницы оказались в суперклее по неосторожности (не спрашивайте как). Печали не было конца, но подруга, чьё второе имя – Страна Советов, дала совет: попробуй выдержать в жидкости для снятия лака классической – ацетон должен справиться. И так и вышло. Через пару часов достала ножницы как новые.
2. Лосьон для тела
Удяляем суперклей с кожи.
Он подойдёт для снятия суперклея с натуральной кожи. Но это длительный процесс в несколько заходов. Нужно нанести на клей лосьон для тела на кожу ватным диском, подождать, мягкой лопаткой удалить края. И так повторять до победного.
3. Вазелин
Удаляем вазелин с дерева.
Вазелин поможет удалить суперклей с древесины. Тут тоже нужно время. Наносите на время, затем протирайте ватными дисками. Повторять до победного, но это может быть и 10-12 заходов.
4. Дисексид
Димексид спешит на помощь для текстиля.
Лекарственный раствор димексид поможет удалить суперклей с одежды. Может сработать очень быстро, но чтобы не заработать ожог кожи рук, работайте в перчатках.
5. Уксус
Уксус против суперклея.
Уксус удаляет суперклей с пластика.
