Как быстро удалить суперклей с металла и других поверхностей

Очень многие полагают, что суперклей – невыводим. Это мнение действительно широко распространено, большинство часто даже и не пытается ничего предпринимать. Но данный стереотип ошибочен.

Материал расскажет основанные на реальных историях советы удаления суперклея с металла и других важных поверхностей.

1. Средство для снятия лака с ацетоном

2. Лосьон для тела

3. Вазелин

4. Дисексид

5. Уксус

Проверено. Работает.Недавно произошёл с вашей покорной слугой прискорбный случай – дорогие, почти новые закройные ножницы оказались в суперклее по неосторожности (не спрашивайте как). Печали не было конца, но подруга, чьё второе имя – Страна Советов, дала совет: попробуй выдержать в жидкости для снятия лака классической – ацетон должен справиться. И так и вышло. Через пару часов достала ножницы как новые.Удяляем суперклей с кожи.Он подойдёт для снятия суперклея с натуральной кожи. Но это длительный процесс в несколько заходов. Нужно нанести на клей лосьон для тела на кожу ватным диском, подождать, мягкой лопаткой удалить края. И так повторять до победного.Удаляем вазелин с дерева.Вазелин поможет удалить суперклей с древесины. Тут тоже нужно время. Наносите на время, затем протирайте ватными дисками. Повторять до победного, но это может быть и 10-12 заходов.Димексид спешит на помощь для текстиля.Лекарственный раствор димексид поможет удалить суперклей с одежды. Может сработать очень быстро, но чтобы не заработать ожог кожи рук, работайте в перчатках.Уксус против суперклея.Уксус удаляет суперклей с пластика.Вполне эффективно и быстро. Здесь тоже будет несколько заходов, вот только эти заходы будут быстрыми. Нанесли уксус на клей на пластике, ждём 5 секунд – стерли ватным диском. И так несколько раз. Не нужно ждать долго, иначе пластик повредится и станет мутным с виду.