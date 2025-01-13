Как быстро удалить суперклей с металла и других поверхностей

Очень многие полагают, что суперклей – невыводим. Это мнение действительно широко распространено, большинство часто даже и не пытается ничего предпринимать. Но данный стереотип ошибочен.
Материал расскажет основанные на реальных историях советы удаления суперклея с металла и других важных поверхностей.



1. Средство для снятия лака с ацетоном


Проверено. Работает.

Недавно произошёл с вашей покорной слугой прискорбный случай – дорогие, почти новые закройные ножницы оказались в суперклее по неосторожности (не спрашивайте как). Печали не было конца, но подруга, чьё второе имя – Страна Советов, дала совет: попробуй выдержать в жидкости для снятия лака классической – ацетон должен справиться. И так и вышло. Через пару часов достала ножницы как новые.

2. Лосьон для тела


Удяляем суперклей с кожи.

Он подойдёт для снятия суперклея с натуральной кожи. Но это длительный процесс в несколько заходов. Нужно нанести на клей лосьон для тела на кожу ватным диском, подождать, мягкой лопаткой удалить края. И так повторять до победного.

3. Вазелин


Удаляем вазелин с дерева.

Вазелин поможет удалить суперклей с древесины. Тут тоже нужно время. Наносите на время, затем протирайте ватными дисками. Повторять до победного, но это может быть и 10-12 заходов.

4. Дисексид


Димексид спешит на помощь для текстиля.

Лекарственный раствор димексид поможет удалить суперклей с одежды. Может сработать очень быстро, но чтобы не заработать ожог кожи рук, работайте в перчатках.

5. Уксус


Уксус против суперклея.

Уксус удаляет суперклей с пластика.
Вполне эффективно и быстро. Здесь тоже будет несколько заходов, вот только эти заходы будут быстрыми. Нанесли уксус на клей на пластике, ждём 5 секунд – стерли ватным диском. И так несколько раз. Не нужно ждать долго, иначе пластик повредится и станет мутным с виду.
