Полезная хитрость по измельчению чеснока

Большинство людей для измельчения чеснока используют чеснокодавилку, либо терку с мелкими зубчиками. Этими приспособления все хорошо измельчается и по сути всех это устраивает. Но вы же помните, как тяжело потом мыть чеснокодавилку, выковыривать заставший чеснок из множества отверстий. Да ещё и искать ее и вспоминать где она лежит перед использованием.

Хитрость измельчения чеснока вилкой

Есть ещё и второй способ

Всего этого можно с легкостью избежать, если воспользоваться одной простой хитростью.Нам понадобится обычная вилка, которой вы едите каждый день. Согласитесь, она всегда под рукой и ее запросто мыть после использования.Вот она и послужит нам теркой!Просто берем зубчик чеснока и как на терке натираем его.Все очень просто и быстро, проверьте.После использования ее просто помыть. Или даже ей можно сначала поесть, думаю вам не будет противен в начале вкус чеснока, но это для тех кто не хочет вообще заморачиваться.Также чеснок можно просто раздавить вилкой, но так он будет не мелок как после натирания.Вот такой полезный лайфхак, который должен облегчить вашу повседневную жизнь.