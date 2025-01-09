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Полезная хитрость по измельчению чеснока

Большинство людей для измельчения чеснока используют чеснокодавилку, либо терку с мелкими зубчиками. Этими приспособления все хорошо измельчается и по сути всех это устраивает. Но вы же помните, как тяжело потом мыть чеснокодавилку, выковыривать заставший чеснок из множества отверстий. Да ещё и искать ее и вспоминать где она лежит перед использованием.



Всего этого можно с легкостью избежать, если воспользоваться одной простой хитростью.

Хитрость измельчения чеснока вилкой



Нам понадобится обычная вилка, которой вы едите каждый день. Согласитесь, она всегда под рукой и ее запросто мыть после использования.
Вот она и послужит нам теркой!



Просто берем зубчик чеснока и как на терке натираем его.



Все очень просто и быстро, проверьте.



После использования ее просто помыть. Или даже ей можно сначала поесть, думаю вам не будет противен в начале вкус чеснока, но это для тех кто не хочет вообще заморачиваться.

Есть ещё и второй способ



Также чеснок можно просто раздавить вилкой, но так он будет не мелок как после натирания.
Вот такой полезный лайфхак, который должен облегчить вашу повседневную жизнь.
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Чеснок
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