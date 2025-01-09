Материал, из которого не стоит делать садовые дорожки

Дорожки для сада — не просто садовый элемент, но очень важная часть ландшафтного дизайна всего сада или участка. На любом из этапов их проектирования, а в последствии и строительства, необходимо учитывать, кроме эстетики, две другие важные функции: прочность и долговечность материалов.
В магазинах на сегодняшний день имеются самые разнообразные варианты материалов для отделки садовых дорожек, но увы, не все они проходят проверку временем.
1. Кафель и декоративная плитка
Красивый вариант, но непрактичный
Один из самых неподходящих материалов для создания дорожек на даче — это кафель или декоративная плитка. Звучит это очень красиво, и выглядеть будет эстетично, но, увы, совсем не практично на деле. Такие материалы, конечно, добавят разных ярких красок и узоров в сад, при этом точно не выдержат и первой зимы. Дело в том, что кафель и плитка очень чувствительны к воздействию низких температур. При первых заморозках они начнут трескаться и разрушаться. На них застынет влага, превратится в лёд и передвигаться по таким скользким дорожкам окажется совсем невозможно. Они также не смогут предостеречь от прорастания сорняков, их нужно будет постоянно очищать.
Даже если после ремонта в ванной осталось много неиспользованной плитки, она для садовых дорожек не подойдёт. Материалы, предназначенные для внутренней отделки, никогда не могут быть использованы для внешней. Это же касается ламината, линолеума и других строительных материалов, их лучше оставить про запас. Если на такие плитки упадёт почка, она точно разрушит плитку и пустит по ней трещины.
2. Рубероид
Хуже не придумаешь
Несмотря на то, что рубероид является доступным материалом и выглядит достаточно прочным, он совсем не подходит для создания садовых дорожек.
3. Палас и ковёр
Идея так себе
Есть много советов о том, как для украшения дорожек на них укладывают длинные паласы и ковры. Конечно, это имеет место быть не только под навесом, и то такой материал не продержится долго. Однако, для теплиц он вполне подойдёт, также его можно положить в беседке или на летней кухне, но для использования на дорожках идея не самая лучшая. И хотя они легко моются и ходить по ним мягко, под открытым небом они быстро пачкаются и истираются, выгорают и начинают гнить из-за постоянной влажности. К тому же накапливают воду, на них может начать расти мох, и ходить в шлёпанцах по такому мокрому паласу будет некомфортно. Такой материал не может обеспечить создание ровной поверхности и все кочки и неровности земли будут чувствоваться под ботинками.
4. Шифер
Долго не продержится
Один из популярнейших строительных материалов — шифер, тоже иногда пытаются применить для создания садовых дорожек. Увы, это тоже не самый лучший и мудрый выбор. Шифер — это достаточно хрупкий материал по своей природе, и под давлением от тяжелых предметов, людей, тачек или тележек он вполне может начать трескаться и лопаться. К тому же в слишком дождливую погоду он становится очень сильно скользким, а это, в свою очередь, небезопасно. И при образовании льда становится скользко, к тому же с него лёд убрать не получится, при ударе лопатой или ломом он поломается на острые осколки, о них можно серьёзно порезаться. Во многих вариантах шифера содержится асбест, потому в жилых зонах это не самый хороший выбор.
Такая дорожка может стать лишь временным решением, если другие варианты отсутствуют, а просто ходить по земле желания нет. Если выложить все дорожки шифером, это окажется очень затратно, материал не самый дешевый.
5. Булыжники
Ходить по ним может быть не очень удобно
Привлекательный вариант — садовая дорожка из больших булыжников, которые достаточно вкопаны в землю. Очень уютно, словно тропинка в лесу. К сожалению, это тоже не самый лучший выбор для оформления садовых дорожек. Поверхность из них в любом случае будет неровная из-за самих камней, а слишком разобранные формы затруднят возможность быстро по ним передвигаться. Они очень легко будут сдвигаться при воздействии силы, хоть и будут вкопаны в землю, а также проваливаться в грунт глубже со временем. Дорожки могут полностью испортиться. К тому же, как и в случае с шифером, зимой станут невероятно скользкими. Они будут требовать постоянного ухода и перекладки, потому что на камнях будет расти мох.
И хотя дорожки из натурального камня выглядят очень привлекательно и величественно, их укладка — это сложный и длительный процесс. Да и в целом гулять по ним лучше всего в сухую погоду, но в климате средней полосы это крайне маловероятная возможность.
6. Спилы деревьев
Древесина со временем темнеет
Очень красиво, без сомнения, выглядят натуральные дорожки из спилов деревьев. Очень экологично, красиво и эстетично, весь сад можно будет украшать под стать таким лесным, сказочным тропинкам. Однако, на практике такое решение имеет много недостатков.
Самая основная проблема заключается в том, что древесина гниёт, и особенно сильно под обильным воздействием влаги. А садовые дорожки от неё никак не защитить, особенно зимой. В свою очередь, на такой гниющей древесине образуется грибок и появляется много насекомых. Дорожки начинают темнеть и терять свою эстетическую привлекательность. И хоть это не самый дорогостоящий способ, укладывать пеньки — тоже дело не из простых. Если всё же желание уложить такие пеньки слишком велико, нужно использовать исключительно специально обработанную древесину, в ином случае дорожки не продержатся и пяти лет.
7. Щепа
Не самый практичный вариант
В ландшафтном дизайне щепа используется очень активно, она доступна по цене, выглядит привлекательно на клумбах или под деревьями. Но для садовых дорожек никак не подходит. Дело в том, что со временем щепа начинает размываться под воздействием ветра и дождя, а также при таянии снега. Так образуются ямы, дорожки перестают выглядеть целостными. Она в целом очень легко сдвигается и в местах, где люди ходят очень часто, она вообще никогда не укладывается ровно, даже для декоративных целей. Щепа также привлекает нежелательных насекомых: муравьёв и термитов.
Она — прекрасный выбор для мульчирования кустов и украшения клумб, но только как декоративный элемент. Но даже так её время от времени нужно подсыпать. Что уж говорить про дорожки, по которым возят тележки с грузом.
За любой дорожкой нужно будет ухаживать
Потому для того, чтобы создать садовые дорожки, важно учитывать не только эстетическую составляющую, но ещё и практическую. Без этого дорожки придётся постоянно обновлять, что будет трудозатратно и очень дорого. Лучше изучить все варианты заранее, а оставшиеся материалы не применять лишь бы куда, а приберечь до лучших времён. И сразу сделать дорожку качественной и надёжной из правильно подобранных материалов.
Лучше сразу выбрать хороший материал
