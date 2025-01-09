Материал, из которого не стоит делать садовые дорожки

Дорожки для сада — не просто садовый элемент, но очень важная часть ландшафтного дизайна всего сада или участка. На любом из этапов их проектирования, а в последствии и строительства, необходимо учитывать, кроме эстетики, две другие важные функции: прочность и долговечность материалов.







В магазинах на сегодняшний день имеются самые разнообразные варианты материалов для отделки садовых дорожек, но увы, не все они проходят проверку временем.

1. Кафель и декоративная плитка

2. Рубероид

3. Палас и ковёр

4. Шифер

5. Булыжники

6. Спилы деревьев

7. Щепа

Красивый вариант, но непрактичныйОдин из самых неподходящих материалов для создания дорожек на даче — это кафель или декоративная плитка. Звучит это очень красиво, и выглядеть будет эстетично, но, увы, совсем не практично на деле. Такие материалы, конечно, добавят разных ярких красок и узоров в сад, при этом точно не выдержат и первой зимы. Дело в том, что кафель и плитка очень чувствительны к воздействию низких температур. При первых заморозках они начнут трескаться и разрушаться. На них застынет влага, превратится в лёд и передвигаться по таким скользким дорожкам окажется совсем невозможно. Они также не смогут предостеречь от прорастания сорняков, их нужно будет постоянно очищать.Даже если после ремонта в ванной осталось много неиспользованной плитки, она для садовых дорожек не подойдёт. Материалы, предназначенные для внутренней отделки, никогда не могут быть использованы для внешней. Это же касается ламината, линолеума и других строительных материалов, их лучше оставить про запас. Если на такие плитки упадёт почка, она точно разрушит плитку и пустит по ней трещины.Хуже не придумаешьНесмотря на то, что рубероид является доступным материалом и выглядит достаточно прочным, он совсем не подходит для создания садовых дорожек.Он предназначен в первую очередь для гидроизоляции крыши или других конструкций. А вот если уложить его на землю, то он начнёт очень быстро разлагаться под воздействием солнечного света и осадков, таких как дождь и снег. От сухости он может трескаться и рваться, это будет выглядеть крайне некрасиво. Рубероид — совсем не надёжный выбор, потому что на его поверхности будут скапливаться лужи, к тому же из-за составляющих рубероида он начнёт прилипать к обуви, оставлять чёрные следы по всему участку или дому. И уже к следующему сезону от такой дорожки совсем ничего не останется.Идея так себеЕсть много советов о том, как для украшения дорожек на них укладывают длинные паласы и ковры. Конечно, это имеет место быть не только под навесом, и то такой материал не продержится долго. Однако, для теплиц он вполне подойдёт, также его можно положить в беседке или на летней кухне, но для использования на дорожках идея не самая лучшая. И хотя они легко моются и ходить по ним мягко, под открытым небом они быстро пачкаются и истираются, выгорают и начинают гнить из-за постоянной влажности. К тому же накапливают воду, на них может начать расти мох, и ходить в шлёпанцах по такому мокрому паласу будет некомфортно. Такой материал не может обеспечить создание ровной поверхности и все кочки и неровности земли будут чувствоваться под ботинками.Долго не продержитсяОдин из популярнейших строительных материалов — шифер, тоже иногда пытаются применить для создания садовых дорожек. Увы, это тоже не самый лучший и мудрый выбор. Шифер — это достаточно хрупкий материал по своей природе, и под давлением от тяжелых предметов, людей, тачек или тележек он вполне может начать трескаться и лопаться. К тому же в слишком дождливую погоду он становится очень сильно скользким, а это, в свою очередь, небезопасно. И при образовании льда становится скользко, к тому же с него лёд убрать не получится, при ударе лопатой или ломом он поломается на острые осколки, о них можно серьёзно порезаться. Во многих вариантах шифера содержится асбест, потому в жилых зонах это не самый хороший выбор.Такая дорожка может стать лишь временным решением, если другие варианты отсутствуют, а просто ходить по земле желания нет. Если выложить все дорожки шифером, это окажется очень затратно, материал не самый дешевый.Ходить по ним может быть не очень удобноПривлекательный вариант — садовая дорожка из больших булыжников, которые достаточно вкопаны в землю. Очень уютно, словно тропинка в лесу. К сожалению, это тоже не самый лучший выбор для оформления садовых дорожек. Поверхность из них в любом случае будет неровная из-за самих камней, а слишком разобранные формы затруднят возможность быстро по ним передвигаться. Они очень легко будут сдвигаться при воздействии силы, хоть и будут вкопаны в землю, а также проваливаться в грунт глубже со временем. Дорожки могут полностью испортиться. К тому же, как и в случае с шифером, зимой станут невероятно скользкими. Они будут требовать постоянного ухода и перекладки, потому что на камнях будет расти мох.И хотя дорожки из натурального камня выглядят очень привлекательно и величественно, их укладка — это сложный и длительный процесс. Да и в целом гулять по ним лучше всего в сухую погоду, но в климате средней полосы это крайне маловероятная возможность.Древесина со временем темнеетОчень красиво, без сомнения, выглядят натуральные дорожки из спилов деревьев. Очень экологично, красиво и эстетично, весь сад можно будет украшать под стать таким лесным, сказочным тропинкам. Однако, на практике такое решение имеет много недостатков.Самая основная проблема заключается в том, что древесина гниёт, и особенно сильно под обильным воздействием влаги. А садовые дорожки от неё никак не защитить, особенно зимой. В свою очередь, на такой гниющей древесине образуется грибок и появляется много насекомых. Дорожки начинают темнеть и терять свою эстетическую привлекательность. И хоть это не самый дорогостоящий способ, укладывать пеньки — тоже дело не из простых. Если всё же желание уложить такие пеньки слишком велико, нужно использовать исключительно специально обработанную древесину, в ином случае дорожки не продержатся и пяти лет.Не самый практичный вариантВ ландшафтном дизайне щепа используется очень активно, она доступна по цене, выглядит привлекательно на клумбах или под деревьями. Но для садовых дорожек никак не подходит. Дело в том, что со временем щепа начинает размываться под воздействием ветра и дождя, а также при таянии снега. Так образуются ямы, дорожки перестают выглядеть целостными. Она в целом очень легко сдвигается и в местах, где люди ходят очень часто, она вообще никогда не укладывается ровно, даже для декоративных целей. Щепа также привлекает нежелательных насекомых: муравьёв и термитов.Она — прекрасный выбор для мульчирования кустов и украшения клумб, но только как декоративный элемент. Но даже так её время от времени нужно подсыпать. Что уж говорить про дорожки, по которым возят тележки с грузом.За любой дорожкой нужно будет ухаживатьПотому для того, чтобы создать садовые дорожки, важно учитывать не только эстетическую составляющую, но ещё и практическую. Без этого дорожки придётся постоянно обновлять, что будет трудозатратно и очень дорого. Лучше изучить все варианты заранее, а оставшиеся материалы не применять лишь бы куда, а приберечь до лучших времён. И сразу сделать дорожку качественной и надёжной из правильно подобранных материалов.Лучше сразу выбрать хороший материал