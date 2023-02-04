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Рецепт удобрения для крепкой рассады всего из одного ингредиента

Каждый садовод и огородник знает, что для того, чтобы летом получить богатый урожай сочных и крупных ягод и овощей, важно зимой позаботиться о качестве рассады.
Чем крепче и здоровее будет рассада, тем лучше будет урожай. Если знать несколько простых секретов, то процесс ухода за рассадой не доставит никаких проблем. Так, опытные огородники советуют регулярно поливать рассаду эффективным домашним удобрением, приготовленным на основе апельсиновых корок. Такое удобрение будет особенно полезно для слабой и хилой рассады.

Рецепт удобрения для крепкой рассады всего из одного ингредиента

Такая подкормка повысит скорость роста рассады, а также улучшит развитие молодых растений. После подкормки корневая система станет более крепкой. Благодаря особым веществам, содержащимся в удобрении, рассаде будут нестрашны вредители и болезни.

Рецепт удобрения для крепкой рассады всего из одного ингредиента

Для приготовления эффективного натурально удобрения корки от одного апельсина или лимона измельчите и залейте 1 литром воды с температурой 60 градусов.

Рецепт удобрения для крепкой рассады всего из одного ингредиента

Оставьте средство настаиваться на 6 часов, а затем процедите его через сито.

Рецепт удобрения для крепкой рассады всего из одного ингредиента

Используйте настой для полива рассады под корень по влажной земле. Для дополнительной обработки настой можно использовать для опрыскивания рассады по листу.
Для достижения наилучшего эффекта используйте настой апельсиновых корок один раз в 10-14 дней. Результат будет заметен уже после первого применения натурального удобрения.
О том, как приготовить натуральное удобрение из одного ингредиента, смотрите на видео:


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