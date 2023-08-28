16 «актеров» второго плана, которые отыграли лучше тех, что в центре

1. «Она такая сладкая, пахнет молочком, но мне не дают ее съесть!»

Вызывайте экзорциста, кот очумел.

2. «А что вы там кушаете?»

Любопытства ради.

3. «Пока не кидают букет, давайте потренируемся с ребенком!»

Novate.ru искренне переживает за ребенка.

4. Кажется, это больше не памятное фото, а доказательство

Запечатлен в момент преступления.

5. Когда снимают, нужно смотреть в камеру

«Ооо, меня фотографируют!»

6. А как вам такая маска для Snapchat?

Novate.ru представляет: новый супергерой Котмем.

7. «Выпьем за любовь, родная, выпьем за любовь!»

«За здоровье молодых!»

8. «Пацаны, я в теме!»

Продвинутая бабушка.

9. «Это мои цыпочки!»

Девчонки, я с вами!

10. А за стеклом они же, но 10 лет спустя

Машина времени в кафе.

11 «Я самый обаятельный и привлекательный!»

Милый мальчик с зеркалом.

12. «Слишком много сестер!»

Маленький мститель.

13. Кажется все кафе озадачены этим коктейлем!

Загадочный коктейль.

14. Благополучие и явное неблагополучие в одном фото

«Что там у парня с баком?»

15. Кажется, собаке тоже есть что показать!

Такие разные модели.

16. «Дети не хотели с нами фотографироваться, но от нас так легко не избавиться!»