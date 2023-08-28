С нами не соскучишься!

8 366 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Василевский
    Тварюка, ты где еще не отметился, что бы не обострать свою страну? Не нравится - собирай вшивнички и вали отсюда куда...Молоко в «треугол...
  • Ингерман Ланская
    и это не единственное дерьмо, которое камуноидные "спецылисты" приволокли из-за бугра, которые потом много лет втюхив...Молоко в «треугол...
  • Татьяна Мартыненко
    Гадость!Трэш-куклы для вз...

16 «актеров» второго плана, которые отыграли лучше тех, что в центре


16 «актеров» второго плана, которые отыграли лучше тех, что в центре

 

В Интернете часто можно встретить всяческие забавные ситуации, которые случаются при фотографировании. Обычно вызывает улыбку тот, кто находится в центре кадра, – на кого как раз нужно смотреть. Но иногда бывает и так, что снимок «делает» второстепенный персонаж. Забавные малыши, невнимательные взрослые и, конечно же, хвостатые любимцы, которых сразу можно и не заметить. Больше забавных и курьезных фоток – далее в нашем обзоре.

1. «Она такая сладкая, пахнет молочком, но мне не дают ее съесть!»


Вызывайте экзорциста, кот очумел.

Вызывайте экзорциста, кот очумел.

 

2. «А что вы там кушаете?»


Любопытства ради.

Любопытства ради.

 

3. «Пока не кидают букет, давайте потренируемся с ребенком!»


Novate.ru искренне переживает за ребенка.

Novate.ru искренне переживает за ребенка.

 

4. Кажется, это больше не памятное фото, а доказательство


Запечатлен в момент преступления.

Запечатлен в момент преступления.

 

5. Когда снимают, нужно смотреть в камеру


16 «актеров» второго плана, которые отыграли лучше тех, что в центре

«Ооо, меня фотографируют!»

 

6. А как вам такая маска для Snapchat?


Novate.ru представляет: новый супергерой Котмем.

Novate.ru представляет: новый супергерой Котмем.

 

7. «Выпьем за любовь, родная, выпьем за любовь!»


16 «актеров» второго плана, которые отыграли лучше тех, что в центре

«За здоровье молодых!»

 

8. «Пацаны, я в теме!»


Продвинутая бабушка.

Продвинутая бабушка.

 

9. «Это мои цыпочки!»


Девчонки, я с вами!

Девчонки, я с вами!

 

10. А за стеклом они же, но 10 лет спустя


Машина времени в кафе.

Машина времени в кафе.

 

11 «Я самый обаятельный и привлекательный!»


Милый мальчик с зеркалом.

Милый мальчик с зеркалом.

 

12. «Слишком много сестер!»


Маленький мститель.

Маленький мститель.

 

13. Кажется все кафе озадачены этим коктейлем!


Загадочный коктейль.

Загадочный коктейль.

 

14. Благополучие и явное неблагополучие в одном фото


16 «актеров» второго плана, которые отыграли лучше тех, что в центре

«Что там у парня с баком?»

 

15. Кажется, собаке тоже есть что показать!


Такие разные модели.

Такие разные модели.

 

16. «Дети не хотели с нами фотографироваться, но от нас так легко не избавиться!»


Родители догоняют.

Родители догоняют.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





16 «актеров» второго плана, которые отыграли лучше тех, что в центре

И не забудьте:
16 «актеров» второго плана, которые отыграли лучше тех, что в центреПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх