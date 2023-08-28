12 экстремальных аэропортов, приземляться в которых то еще «удовольствие»

Экстремальные аэропорты, которые только усилят аэрофобию.
Большинство людей, летавших на самолетах, даже не догадываются, какому риску они себя подвергают. И дело касается даже не летающих машин, – к ним претензий как раз нет. Cамое страшное находится… на земле. А все потому, что есть аэропорты, взлетать и садиться на которые отважится далеко не каждый пилот.
1. Аэропорт Агатти, Индия
Аэропорт острова Агатти.
Агатти - райское местечко в Индийском океане. Добраться к отдаленному острову можно только двумя путями: по воде или на самолете. И речь пойдет именно о воздушном транспорте. Дело в том, что аэропорт Агатти-Айлэнд является не только достопримечательностью, но и входит в список самых опасных аэропортов мира.
Так как сам остров не отличается большой площадью, взлетная полоса тоже очень маленькая. Ее длина всего 1219 метров и заканчивается она в море. Из-за опасностей, которые таят в себе маленькие аэродромы, островитяне планируют увеличить полосу, а до тех пор самолеты летают, постоянно рискуя.
2. Аэропорт Паро, Бутан
Аэропорт Паро в Бутане.
Особенность аэропорта Паро в том, что он расположен в ущелье на высоте 2400 метров над уровнем моря и окружен горами высотой более 5 километров. Но это не единственное неудобство, которое таит в себе аэропорт. По данным Novate.ru, длина взлетной полосы составляет всего 1980 метров, а ширина всего 30. Стоит заметить, что это единственный асфальтированный и более-менее ровный участок в Бутане.
Горная местность и короткая взлетно-посадочная полоса делают аэропорт Паро самым опасным в мире. Лишь 8 пилотов в мире имеют достаточно опыта и навыков, чтобы совершать полеты в данной местности. Перед посадкой самолет должен перелететь гору и только потом идти на посадку. В этот момент до взлетно-посадочной полосы остается всего несколько десятков метров. По требованиям техники безопасности, самолеты, курсирующие в этой местности, не могут быть заполнены на 100 процентов, а пассажиры должны быть рассажены особым образом.
3. Аэропорт Барра, Шотландия
Аэропорт на пляже в бухте Трай Мор.
Аэропорт Барра расположен в бухте Трай Мор на севере Шотландии. Это единственный аэропорт, где расписание вылетов составляется в зависимости от приливов и отливов. А все потому, что взлетно-посадочные полосы расположены прямо на побережье Северного моря. Пляжный аэродром состоит из трех взлетно-посадочных полос протяжностью около 800 метров каждая. Границы полос обозначены деревянными колышками. Структура покрытия и ограниченная длина полос позволяют взлетать и садиться в аэропорту только небольшим самолетам.
Ночные рейсы тут не производятся, так как полосы не оборудованы для этого, но в случае, когда нужно совершить экстренную посадку, сотрудники освещают аэродром фарами собственных авто. Стоит отметить, что пляж-аэропорт пользуется огромной популярностью среди туристов и в перерывах между рейсами остается открытым для посещений.
4. Куршавель, Франция
Аэропорт с сюрпризами в Куршавеле.
Несмотря на то, что услугами аэропорта во Французских Альпах частенько пользуются богачи и сильные мира сего, он все равно входит в список самых опасных. Главная опасность аэропорта Куршавеля - короткая взлетно-посадочная полоса длиной всего 525 метров и уклоном почти в 20 градусов. Пилотам приходится взлетать и заходить на посадку на склоне, иначе не удастся как следует разогнаться.
5. Аэропорт Банда, Тибет
Взлетная полоса в Гималаях.
Аэропорт Банда находится на высоте 4000 метров и является самым высоко расположенным в мире. В отличие от других опасных аэропортов взлетная полоса в Гималаях имеет достаточную длину, которая составляет 5000 метров и является самой большой в мире. Тем ни менее нехватка кислорода, вызванная высотой, вызывает дискомфорт у людей, а также снижает производительность двигателей самолета. Из-за этого посадка в Гималаях - то еще удовольствие.
6. Аэропорт принцессы Юлианы, Сент-Мартен
Взлетно-посадочная полоса аэропорта принцессы Юлианы.
Взлетно-посадочная полоса аэропорта принцессы Юлианы примыкает к морскому берегу и ее длина составляет всего 2300 метров. Посадка на Сен-Мартене считается одной из самых сложных в мире и требует от пилота опыта и сноровки. Сначала самолет пролетает очень низко над оживленным пляжем, пересекает забор, автомагистраль и попадает на взлетно-посадочную полосу.
7. Аэропорт Гибралтара
"Аэропорт
В отличие от других аэропортов из списка, составленного Novate.ru, гибралтарский аэропорт кажется самым безопасным. Все бы ничего, но длинная взлетно-посадочная полоса пересекает главную автомагистраль города. Каждый раз, когда самолет заходит на посадку, движение останавливается. К счастью для местных, аэропорт осуществляет меньше 30 вылетов в неделю.
8. Аэропорт Тонконтин, Гондурас
Аэропорт Тонконтин в Гондурасе.
Аэропорт Тонконтин входит в список самых опасных аэропортов мира и рекордсменом по количеству авиакатастроф. До 2009 года длина взлетно-посадочной полосы составляла всего 1863 метра. Прибавьте к этому неблагоприятный рельеф и получатся худшие условия для приземления.
Авиакатастрофа, произошедшая в мае 2008, заставила власти задуматься о капитальной перестройке аэропорта. В 2012 году были проведены масштабные работы, а взлетно-посадочная полоса увеличена до 2021 метра.
9. Аэропорт Олд Марискал Сукре, Эквадор
Аэропорт в окружении домов и вулканов.
Посадка в аэропорту Олд Марискал Сукре - настоящее испытание даже для опытных пилотов. Все дело в том, что международный аэропорт расположен в самом центре мегаполиса, на высоте 2800 метров над уровнем моря. Вокруг небольшого аэропорта плотная застройка, которая существенно осложняет взлет и посадку. Кроме того, поблизости находится несколько вулканов, а долину аэродрома постоянно затягивает густым туманом. Но хуже всего то, что асфальтовое полотно оставляет желать лучшего, а в комплексе с неровным ландшафтом вообще является критичным фактором.
10. Аэропорт Тенцинга и Хиллари, Непал
Взлетная полоса, уходящая в пропасть.
Аэропорт имени Тенцинга и Хиллари располагается в городе Лукла на высоте 2900 метров. Приземляясь или заходя на посадку, пассажирам со слабыми нервами категорически не рекомендуется смотреть в окно. Все дело в том, что взлетно-посадочное полотно окружено горными вершинами и заканчивается гигантской пропастью. Осложняют полеты и облака, скапливающиеся вокруг гор. Все эти факторы позволили каналу History в 2010 году назвать воздушную гавань города Луклы самым опасным аэропортом мира.
11. Аэропорт Кансай, Япония
Аэропорт Кансай в Тихом океане.
Аэропорт Кансай построен на двух искусственных островах в Тихом океане. Неудивительно, что это чудо инженерной мысли принадлежит Японии. Согласитесь, для страны, страдающей от перенаселения, весьма разумно использовать для масштабного строительства водное пространство. Воздушный порт оборудован по последнему слову строительства и техники и кажется, что это яркий образец архитектуры 21 века, если бы не одно но. Все дело в том, что аэропорт Кансай находится рядом с сейсмически опасной зоной и районом формирования тайфунов. Именно это превращает его в самую настоящую пороховую бочку.
12. Аэропорт Хуанчо-Ираускин, остров Саба
Аэропорт с самой короткой взлетно-посадочной полосой.
Даже на фотографии взлетно-посадочная полоса аэропорта Хуанчо-Ираускин выглядит пугающе. Не спасает даже красивейшая природа и великолепные пейзажи, которыми удастся полюбоваться в полете. Стоит заметить, что страх этот весьма обоснован. Дело в том, что аэропорт острова Саба известен своей самой маленькой взлетно-посадочной полосой. Ее длина составляет всего 400 метров. Кроме того, полоса начинается с крутого склона и заканчивается таким же, уходящим в Тихий океан. Неудивительно, что использовать аэропорт разрешено только трем типам самолетов и конечно же под управлением высококлассных пилотов.
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