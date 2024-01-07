Бытовые секреты, которые выручат в нужный момент

Каждая хозяюшка знает, как порой сложно поддерживать порядок и уют в доме. Особенно когда мелкие бытовые сложности застают врасплох. Чтобы с ними справиться, следует взглянуть на ситуацию нестандартно.







Такой подход поможет найти выход из любой затруднительной ситуации. А благодаря нашим советам вы всегда сможете с лёгкостью решить любую бытовую проблему. Мы расскажем, как сделать так, чтобы ваши ножи всегда сверкали, как у шеф-поваров. Как правильно хранить лук и яблоки. И какой продукт поможет восстановить кожаные изделия.



1. Чеснок лучше хранить с чаем и солью

2. Ваши ножи будут сиять

3. Моем окна быстро

4. Добавляем рис в солонку

5. Как правильно хранить нарезанный лук?

6. Банановая кожура — главный помощник

7. Делаем кашу ещё вкуснее

8. Спасаем кожаные вещи

9. Жирные пятна. Больше не проблема

Чеснок надолго останется свежимЧеснок не только добавляет пряности вашим блюдам и помогает нашей иммунной системе справляться с вирусами. Наверно, у каждой хозяюшки дома есть пусть небольшой запас чеснока. Но далеко не все знают, как его правильно хранить. Вы наверняка слышали, что лучше всего он хранится в отдельной таре в темном месте. Но есть ещё один секрет, о котором мало кто знает.Добавьте в контейнер с чесноком по столовой ложке чайной заварки и соли. Благодаря такому соседству он долгое время не засохнет, а также не заплесневеет. Так одним составом вы сможете продлить срок хранения чеснока на долгие месяцы.Возвращаем ножам блескНе секрет, что каждый повар тщательно следит за состоянием своих рабочих ножей. Некоторые даже работают только со своим комплектом, где бы они не находились. А каждая хозяюшка — немного повар. И немудрено, что ей тоже важно состояние своих домашних принадлежностей.Для того чтобы ваши ножи всегда сияли, вам не потребуются никакие специальные средства. Все, что вам нужно — обычный картофель. Половинкой сырого картофеля необходимо натереть лезвие, а через пару минут вытереть остатки крахмала салфеткой. Ваши ножи станут блестеть не хуже, чем на профессиональной кухне.Минералка спасёт окна от разводовМытьё окон — обязательный, хоть и не любимый процесс. Все мы хотим наблюдать за жизнью сквозь кристально чистые окна. Но не все готовы тратить большие суммы на специализированную технику и бытовую химию. Это больше и не нужно делать. Ведь мы знаем секрет идеально чистых окон.Все, что вам потребуется — минеральная вода. Промокните в ней тряпочку и вымойте окна. Вы удивитесь отсутствию разводов и кристальной чистоте стёкол.В солонке больше не будет комочковХорошую хозяюшку определяет не только чистота в доме. Ее мастерство заметно в мелочах. К примеру, соль у опытной хозяюшки никогда не будет собираться комками. Можно, конечно, регулярно ее толочь. Но зачем? Если мы знаем способ легче и эффективнее.Просто положите в солонку немного зёрен риса. Он будет впитывать излишнюю влагу и не позволит образовываться комкам соли.Лук сохранит свежесть до следующей готовкиВсе мы сталкивались с ситуацией, когда при готовке нарезали слишком много лука. Выкидывать излишки жалко, но и хранить в нарезанном виде бессмысленно, ведь он быстро засохнет. Но если знать секрет правильного хранения, этого можно избежать.Насыпьте в контейнер немного соли. Сверху выложите надрезанный лук и плотно закройте крышкой. Это необходимо, чтобы запах лука не заполнил весь холодильник. Благодаря соли лук в нарезанном виде будет оставаться свежим ещё несколько дней. И вы с лёгкостью сможете использовать его снова.Кожура поможет яблокам дозретьЧасто при покупке фруктов мы забываем проверять их на спелость. Так часто яблоки спелые на вид, на самом деле ещё достаточно кислые. Чтобы помочь им быстрее дозреть, существует одна бытовая хитрость.Вам потребуется лишь кожура от банана. Поместите в неё недозрелые фрукты и оставьте на ночь. Банановая кожура выделяет этилен, который за короткий срок поможет яблокам созреть до нужного состояния. И вы сможете наслаждаться сладкими плодами.Готовим рассыпчатую кашуКаша является неотъемлемым блюдом на завтрак. Многие любят начинать свой день с приема вкусной рассыпчатой каши. Но мало у кого выходит сварить кулинарный шедевр из обычной крупы.Наш совет позволит вам даже из обычной гречки сделать вкусное и ароматное блюдо. Все, что нужно сделать — слегка обжарить крупу перед варкой. Такое простое действие позволит крупе раскрыться в полную силу. И вы получите не только полезное, но и очень вкусное блюдо на завтрак.Сливочное масло спасёт кожаные изделияЧасто кожаные вещи со временем тускнеют и теряют привлекательный вид. Кто-то старается спасти их дорогостоящими средствами. Кто-то и вовсе выбрасывает и покупаем им замену. Но мы знаем способ гораздо проще. И он точно вернёт блеск и красоту вашим кожаным вещам.Возьмите из холодильника сливочное масло. Натрите им кожаное издание. Подождите пару минут и промокните салфеткой насухо. Вы удивитесь, но масло вернёт блеск и лоск вашим вещам. Оно подойдёт и для мебели. Просто попробуйте.Экстренная помощь при жирных пятнахЖирные пятна на одежде — неприятность, знакомая каждой хозяюшке. А представьте, что вы попали в ситуацию, когда нет возможности замочить пятно и постирать любимую вещь. К примеру, умудрились поставить жирные пятно перед самым выходом из дома.Мы знаем проверенный способ, как быстро устранить жирные пятно с одежды. Нанесите на него немного пены для бритья. Подождите пару минут. Вотрите пену в пятно, после чего вытрите сухой салфеткой. Пена сотрутся вместе с пятном. Такой быстрый способ позволит вам больше не переживать из-за жирных пятен.