Неожиданные продукты, которые можно замораживать

Оказывается, многим продуктам даже лучше в морозилке, чем в холодильнике или в кухонном ящике. Рассказываем о таких — вы точно удивитесь.







Орехи, сыр, молоко — многие считают, что им явно не место в морозилке. Но исследователи другого мнения — эти и многие другие продукты можно (и даже нужно) хранить в морозильной камере.

Авокадо

Сыр

Бананы

Картофель

Молоко

Песто

Вино

Бекон

Рис

Крем для десерта

Зелень

Торт

Орехи

Сливочное масло

Яйца

У заморозки много плюсов: как пример, вы можете закупить продукты на несколько месяцев, а продукты с истекающим сроком больше не придется выкидывать.По поводу разморозки продуктов — во всех случаях для этого подходит холодильник. И вот некоторые советы:Положите еду в тарелку с холодной водой — так она разморозится быстрееРазмораживайте еду на нижней полке холодильника — она самая холоднаяЕсли продукт разморозился раньше времени — сразу достаньте его и употребите, чтобы в нем не развивались вредные микробыИ так, переходим к списку продуктов, которые стоит заморозить прямо сейчас.Чтобы заморозить авокадо, вымойте его, очистите от кожуры и разрежьте пополам. Затем удалите семя и положите авокадо в полиэтиленовый пакет. Вы можете заморозить также пюре авокадо. Для этого, сначала измельчите его вилкой или в блендере, а затем добавьте несколько капель лайма или лимона (так оно сохранит свежесть). Размораживать авокадо стоит в холодильнике.Вы можете заморозить сыр в любом виде: натереть, нарезать, или поставить целый кусок. Для этого просто поместите его в стеклянный контейнер и поставьте в морозилку. Но учтите, что лучший способ разморозить сыр — это сразу выложить его на горячую пищу (пиццу, пасту или запеканку). Так он не теряет вкуса и формы.Иногда бананы уже спустя день покрываются черными пятнами. Но их срок можно продлить заморозкой: просто поместите бананы в кожуре или без нее в стеклянный контейнер. Чтобы разморозить банан, прогрейте его в микроволновке или духовой печи в течение минуты. Этот способ идеально подходит для случаев, когда хочется приготовить блюдо с бананами, а их нет дома.Чтобы заморозить картофель, очистите его от кожуры и варите 5 минут. Затем остудите картофель в ледяной воде и поместите в стеклянные контейнеры или герметичные пакеты. Чтобы разморозить картофель, поместите его в холодильник.заморозьте овощи на противне или доске — так они не будут соприкасаться друг с другом и вы сможете разморозить столько картофеля, сколько вам нужно.Молоко можно заморозить как в бутылке, так и в герметичном контейнере — зависит от того, сколько вы хотите потом разморозить. При размораживании оставьте емкость с молоком в холодильнике на ночь и встряхните перед употреблением, чтобы жидкость стала однородной.Банка песто хранится всего несколько дней после вскрытия. И если вы не успели употребить соус, то просто заморозьте его. Идеальная посуда для этого — емкость для кубиков льда (так вы разморозите соус ровно на порцию). Чтобы разморозить соус, поместите его в холодильник на пару часов.Это хороший лайфхак для тех, кто любит добавлять вино в блюда. Так, заморозьте напиток в емкости для льда и положите в полиэтиленовый пакет с молнией. Когда настанет время — вы просто выпьете вино или добавите к мясу или пасте.Если вы решили заморозить бекон, то не готовьте его перед этим. Просто положите пачку свежего бекона в морозилку, или поместите его в стеклянный контейнер. Заморозьте бекон порциями, чтобы не размораживать сразу все. Для разморозки просто положите его на гриль или в сковороду на слабом огне без масла. Если вы хотите разрезать бекон — то разморозьте его в холодильнике, чтобы он стал мягким.С рисом все просто: охладите готовую крупу, а затем заморозьте в контейнере. Разморозить рис можно в микроволновой печи, либо в холодильнике.Если вы приготовили весь торт, а крема еще много — просто положите его в пакет с молнией. Для разморозки положите крем в холодильник на ночь и обязательно перемешайте потом — чтобы текстура была однородной. Кстати, то же можно делать и с оставшимся тестом.Как правило, зелень хранится совсем недолго — вы только принести ее из магазина, а она уже пожухла. И если вы не успели ее употребить, порежьте зелень и положите в кубики для льда (для порционной разморозки), или в полиэтиленовый пакет.Чтобы заморозить торт, положите каждый кусок (или целый десерт) в фольгу или бумагу для выпекания. Кстати, после заморозки торт меньше крошится — так что его будет удобно разрезать. Чтобы разморозить торт, снимите с него бумагу и поставьте в холодильник на несколько часов (8 часов для большого десерта).Доказано, что холодная среда — самая благоприятная для орехов и семян (в теплой среде они гниют из-за развития бактерий). Так что заморозьте орехи в пакете с застежкой. Разморозить можно любым способом: добавить в горячее блюдо (например, в кашу), в смесь для торта или поджарить на сковороде.Вы можете заморозить масло небольшими порциями, чтобы потом добавить в выпечку или в блюдо, или же целой пачкой. Чтобы разморозить масло для добавления в тесто, поставьте его в холодильник на несколько часов. Если вы хотите добавить масло в блюдо — просто положите его в сковороду или кастрюлю.Вы можете взбить яйцо перед заморозкой, или заморозить белки и желтки отдельно (это бывает необходимо для выпечки). Замораживать цельное яйцо не стоит — вам придется долго ждать, чтобы оно наконец разморозилось и разбилось. Чтобы разморозить яйцо, поставьте контейнер в холодильник на несколько часов. Будьте внимательны: яйца нужно употребить сразу, как они разморозились — они очень быстро портятся.