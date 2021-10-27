Компактный прицеп, который превращается в полноценный домик нажатием всего одной кнопки

Идеальный раскладной дом на колесах.
Сегодня существует огромное количество самых разных трейлеров и кемперов для отдыха на природе. Чаще всего это большой и громоздкий прицеп, который значительно сокращает ходовые качества автомобиля, храниться может только на стоянке и постоянно вызывает какие-то сложности. Но есть исключения и из этого правила.
В сложенном состоянии выглядит вот так.
Хорошо, когда можно поехать на природу, используя для этого дом на колесах. Однако часто кемпер – это привычный громоздкий трейлер. Только не в случае с iCamp, ведь это не грузовик, а прицеп, причем весьма компактный. Главным достоинством новинки является то, что использовать авто можно почти с любым автомобилем на планете. Небольшие габариты также позволяют преодолевать на iCamp самые сложные участки пути и даже бездорожье. Можно с уверенностью сказать, что направление, заданное этим прицепом в области конструирования домов на колесах, наглядно демонстрирует, как должен выглядеть кемпер XXI столетия.
Вот домик в разложенном состоянии.
Посмотрите на iCamp. Его задняя часть абсолютно точно вдохновлена дизайном легкового автомобиля. Свидетельствует об этом и внешний вид бампера, а также фонарей. Со стороны трудно поверить в то, что этот небольшой прицеп превращается в полноценное жилище нажатием одной только кнопки. Габариты прицепа составляют 4.4х2 метра. Процесс трансформации в дом занимает 30 секунд. Масса пустого трейлера составляет 532 кг. Что же туриста ждет внутри?
Вид домика внутри.
Интерьер iCamp выглядит продуманным, функциональном и лаконичным – здесь нет ничего лишнего. Но до откровенно «спартанских» условий кемпер не опускается, предлагая достаточный уровень комфорта, набор устройств и аксессуаров. Есть буквально все, что нужно для жизни. Рассчитано жилище на 6+2 человек (шестеро взрослых мест и два детских).
Место для готовки.
Кухня раскладного дома на колесах располагает газовой плитой, духовкой, раковиной. Есть холодильник и морозильная камера, а также многочисленные места хранения для продуктов, посуды и прочей «всячины». Кухня может быть выдвинута из дома на улицу при помощи специального механизма.
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