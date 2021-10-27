Каким был советский Киев незадолго до развала СССР: 20 фотографий неизвестного фотографа

Последние годы советского Киева на фотографиях неизвестного фотографа.

1. «День великого праздника рабочих всего мира»

Первомайская демонстрация на Крещатике, 1986 год.

2. Свободная уличная торговля

Уличная торговля на Троицкой площади, 1990 год.

3. Киоск с Кока-Колой

Мини-киоск для продажи Кока-Колы. СССР, Киев, Площадь Победы, 1987 год.

4. Отдыхающие у фонтана на Крещатике

Отдыхающие. СССР, Киев, Крещатик, 1989 год.

5. Летнее кафе

Летнее кафе на Крещатике, СССР, Киев, 1985 год.

6. «Инвалидка»

Двухместный автомобиль Серпуховского завода. СССР, Киев , 1985 год.

7. Очередь за любимым напитком

Очередь у автоматов с газировкой в Софийском заповеднике. СССР, Киев, 1985 год.

8. Уличный артист на Андреевском спуске

Уличный артист удивил зрителей необычным номером. СССР, Киев, 1989 год.

9. Конечная остановка

Конечная остановка на площади Октябрьской Революции. СССР, Киев, 1987 год.

10. Акция в защиту Андреевского спуска

Митинг против застройки Андреевского спуска. СССР, Киев, 1989 год.

11. Пьяный мужчина на ступеньках вокзала

Пьяный мужчина на ступеньках Железнодорожного вокзала. СССР, Киев, 1991 год.

12. Рынок в центре Киева на Бессарабской площади

13. Телефон-автомат

Малая Житомирская улица. СССР, Киев, 1986 год.

14. «Кто шагает дружно в ряд? Пионерский наш отряд!»

Пионеры на Площади Славы. СССР, Киев, 1987 год.

15. Автопоезд

Автобусный поезд «Киев» на ВДНХ. СССР, Киев, 1988 год.

16. «Бабушки-старушки»

Воздухофлотский проспект. СССР, Киев, 1990 год.

17. Памятник «Вождю народов»

Памятник Ленину на проспекте Тараса Шевченко, СССР, Киев, 1988 год.

18. День соборности Украины

Живая цепь на улицах Киева по случаю празднования исторического Акта Соборности Украины . СССР, Киев, 22 января 1990 год.

19. Бесконечные очереди

Очередь в кожгалантерею. СССР, Киев, 1990 год.

20. Обезвреживание преступной группировки

Обезвреживание преступной банды вымогателей на проспекте маршала Рокоссовского . СССР, Киев, 1989 год.