Неписанные правила водительского этикета, о которых не расскажут в автошколе

Очень важно соблюдать правила хорошего тона по жизни. Общение и прочее взаимодействие с окружающими значительно осложняется, если человек ведет себя откровенно по-хамски. Все это касается и вождения автомобиля, а также поведения водителей на дороге. Есть неписанные правила, о которых часто не рассказывают в автошколах, но которые важно знать и помнить.
«Световой» этикет
Световой сигнал. /Фото: inform-progulka.by.
Значительную часть водительского этикета составляют сигналы при помощи осветительных приборов. Именно с их помощью подаются наиболее важные предупреждения. В автошколах подобному зачастую не рассказывают, однако это вовсе не означает, что водитель не должен понимать окружающих.
Непродолжительное включение света или «аварийки» - это выражение благодарности.
Мигание дальним светом в дневное время – это предупреждение о патруле ДПС или опасности впереди.
Моргание фарами встречных авто – предупреждение водителя о неполадках осветительных приборов или включенном дальнем свете, который слепит идущих по встречной.
Моргание фуры правым «поворотником» - информирование о том, что путь свободен и можно совершать обгон.
Этикет жестов
Это важно помнить. /Фото: vikup-avto-kaluga.ru.
Немало полезной информации водители могут передавать друг другу при помощи общепринятых в автомобильной среде жестов. Некоторые из них особенно важными, так как передают информацию, напрямую влияющую на общую безопасность на дороге.
Описание круга рукой в воздухе с последующим резким движением руки вниз – это указание на то, что у машины спустило колесо.
«Моргающая» ладонь – это предупреждение о том, что у водителя не горит свет.
Указание рукой на глаза – водитель на встречной предупреждает, что вы его ослепляете.
Указание рукой на обочину – скорее всего с машиной, что-то не так и это серьезно. Следует остановиться и проверить.
Хлопки ладонью по воздуху – это указание на то, что у водителя открыт багажник или дверь.
Этикет взаимовыручки
Не стоит отказывать в помощи. /Фото: videoblocks.com.
Очень важно помнить о том, что любой на дороге может оказаться в тяжелой ситуации, справиться с которой своими силами будет совсем не просто. Взаимовыручка и помощь окружающим позволяют значительно повысить климат доброжелательности на дороге, снизить градус напряжения и соответственно повысить уровень безопасности всех участников движения. Не стоит оставаться безучастным, когда есть возможность помочь.
Если на обочине стоит человек с тросом в руке, значит, ему нужна помощь с буксировкой машины. А если водитель держит канистру, или просто выставил ее рядом на обочине с авто, то у него кончилось топливо. Стоит обязательно остановиться, если на обочине стоит автомобиль с открытой нараспашку дверью – возможно, кому-то нужна медицинская помощь.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии