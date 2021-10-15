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Неписанные правила водительского этикета, о которых не расскажут в автошколе


Неписанные правила водительского этикета, о которых не расскажут в автошколе

Очень важно соблюдать правила хорошего тона по жизни. Общение и прочее взаимодействие с окружающими значительно осложняется, если человек ведет себя откровенно по-хамски. Все это касается и вождения автомобиля, а также поведения водителей на дороге. Есть неписанные правила, о которых часто не рассказывают в автошколах, но которые важно знать и помнить.

«Световой» этикет


Световой сигнал. /Фото: inform-progulka.by.

Световой сигнал. /Фото: inform-progulka.by.

 

Значительную часть водительского этикета составляют сигналы при помощи осветительных приборов. Именно с их помощью подаются наиболее важные предупреждения. В автошколах подобному зачастую не рассказывают, однако это вовсе не означает, что водитель не должен понимать окружающих.

Непродолжительное включение света или «аварийки» - это выражение благодарности.

Мигание дальним светом в дневное время – это предупреждение о патруле ДПС или опасности впереди.

Моргание фарами встречных авто – предупреждение водителя о неполадках осветительных приборов или включенном дальнем свете, который слепит идущих по встречной.

Моргание фуры правым «поворотником» - информирование о том, что путь свободен и можно совершать обгон.

Этикет жестов


Это важно помнить. /Фото: vikup-avto-kaluga.ru.

Это важно помнить. /Фото: vikup-avto-kaluga.ru.

 

Немало полезной информации водители могут передавать друг другу при помощи общепринятых в автомобильной среде жестов.
Некоторые из них особенно важными, так как передают информацию, напрямую влияющую на общую безопасность на дороге.

Описание круга рукой в воздухе с последующим резким движением руки вниз – это указание на то, что у машины спустило колесо.

«Моргающая» ладонь – это предупреждение о том, что у водителя не горит свет.

Указание рукой на глаза – водитель на встречной предупреждает, что вы его ослепляете.

Указание рукой на обочину – скорее всего с машиной, что-то не так и это серьезно. Следует остановиться и проверить.

Хлопки ладонью по воздуху – это указание на то, что у водителя открыт багажник или дверь.

Этикет взаимовыручки


Не стоит отказывать в помощи. /Фото: videoblocks.com.

Не стоит отказывать в помощи. /Фото: videoblocks.com.

 

Очень важно помнить о том, что любой на дороге может оказаться в тяжелой ситуации, справиться с которой своими силами будет совсем не просто. Взаимовыручка и помощь окружающим позволяют значительно повысить климат доброжелательности на дороге, снизить градус напряжения и соответственно повысить уровень безопасности всех участников движения. Не стоит оставаться безучастным, когда есть возможность помочь.

Если на обочине стоит человек с тросом в руке, значит, ему нужна помощь с буксировкой машины. А если водитель держит канистру, или просто выставил ее рядом на обочине с авто, то у него кончилось топливо. Стоит обязательно остановиться, если на обочине стоит автомобиль с открытой нараспашку дверью – возможно, кому-то нужна медицинская помощь.

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Неписанные правила водительского этикета, о которых не расскажут в автошколе

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Неписанные правила водительского этикета, о которых не расскажут в автошколеПодписаться на мой Instagram
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