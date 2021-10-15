Как перестать выбрасывать продукты и научиться использовать морозилку не только для мяса

Какие продукты можно хранить в морозилке по полгода.
Заморозка - отличный способ надолго сохранить продукты свежими. Многие хозяйки уже оценили по достоинству, как приятно зимой испечь пирог с летними ягодами или приготовить овощное рагу. Оказывается, замораживать можно не только фрукты и овощи, но и другие продукты. Перечень того, что можно смело отправлять в морозилку, - в нашем обзоре.
Волшебство заморозки оценили по достоинству хозяйки даже в тех странах, где нет как таковой смены сезонов и не нужно запасаться впрок овощами и фруктами для долгой зимы. А все потому, что хранить в холоде можно гораздо большее количество продуктов. Во-первых, это экономно: вы всегда можете купить упаковку побольше и заморозить то, что не готовы использовать сразу. Во-вторых, это удобно, ведь избавляет вас от необходимости каждый раз бежать в магазин, как только вы надумали что-то приготовить. В-третьих, это бережет ваше время: можно заняться приготовлением еды, когда на это есть время, а после - просто разогреть замороженный перекус.
Итак, что же можно хранить в морозильной камере?
1. Твердый сыр
Заморозка натертого сыра.
Твердый сыр можно хранить бруском или натертым. В первом случае разрежьте кусок сыра на небольшие кусочки весом примерно по 100 гр. Заверните каждый в фольгу или пергамент, положите записку с названием сорта и указанием даты заморозки, положите в полиэтиленовый пакет. Срок хранения продукта в этом случае - полгода. Чтобы разморозить сыр, положите его вначале в холодильник, а уже после - оставьте при комнатной температуре.
Второй способ предполагает заморозку натертого сыра. Сделать это можно при помощи обычной терки или кухонного комбайна. Просто разложите сыр в полиэтиленовые пакеты с застежками, и вуаля - в нужный момент достаньте столько, сколько вам нужно для приготовления пиццы или горячего бутерброда.
2. Оладьи
Оладьи можно хранить в морозильной камере.
Свежие оладьи на завтрак - настоящий подвиг в будний день. Но мало кто знает, что аппетитные панкейки можно хранить в морозилке достаточно долго, просто нажарьте в воскресенье целую миску, заложите в морозильную камеру и доставайте всю неделю по утрам по мере надобности. Чтобы оладьи не слиплись при хранении, сложите их, чередуя с листочками бумаги для выпечки. Перед тем, как подать на стол, разогрейте в микроволновке или подрумяньте на сковороде.
3. Фрукты
Замороженный виноград используется в качестве альтернативы кубикам льда.
Большинство фруктов прекрасно переносит заморозку, так что в теплое время года позаботьтесь о том, чтобы сделать запасы на будущее. Например, замороженный виноград после можно подавать к вину вместо льда. Замороженные груши, персики и дыня - готовый набор для смузи. Просто поместите все фрукты в блендер и взбейте. Отлично поддаются заморозке бананы. Если вы не успеваете съесть купленную гроздь бананов, и они начинают чернеть, то отправляйте их в морозилку до лучших времен, из спелых бананов получается прекрасный банановый хлеб.
Замороженные бананы.
Чтобы фрукты не слипались между собой, замораживая, разложите их на бумаге для выпечки на доске, а только после этого пересыпьте в пакет.
4. Каши
В морозилке можно хранить готовые каши.
Варить рис или гречку - утомительное занятие, которое требует много времени. Теперь вы смело можете за раз приготовить кастрюлю побольше и заморозить то, что не съедите. Принцип заморозки все тот же: разложить рис или гречку для начала на листе пергамента, затем переложить в пластиковый контейнер замороженную кашу.
5. Хлеб и пироги
Открытый пирог подходит для заморозки.
Хозяйки часто замораживают фруктовую начинку для пирогов, но при этом мало кто знает, что можно хранить в морозилке и куски готового блюда. Чтобы разморозить кусок хлеба или пирога, оставьте его на ночь в закрытой микроволновке (не включая печь), это предотвратит его высыхание.
6. Мука
Муку безопаснее всего хранить в холодильнике.
Оптимальное место для хранения муки - в герметично закрытой емкости на полке в шкафу. Но ее также можно и хранить на полочке в холодильнике, если позволяет место. Если же свободного места кот наплакал, то поставьте пакет с мукой на три дня в холодильник, а после храните в шкафу (так вы минимизируете риск того, что в муке заведется какая-нибудь живность со временем).
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