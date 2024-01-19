10 популярных мифов, которые развенчала современная наука

Одна из задач науки в том числе — бороться с невежеством. В этой статье мы расскажем о десяти популярных мифах, успевших прочно укорениться в умах людей, которые тем не менее в пух и прах были разбиты современной наукой.
В космосе нет гравитации
На самом деле гравитация есть везде, сила притяжения одинаково воздействует на всех людей. Да, гравитация уменьшается с расстоянием, но полностью не исчезает никогда. Ведь все космические летал так или иначе воздействуют друг на друга своим гравитационным полем. Если говорить о космонавтах, которые находятся на орбите, то они парят в невесомости лишь потому, что постоянно находятся в состоянии «падения» вместе со своим кораблём. Выражаясь фигурально, они действительно постоянно «падают» на Землю, но в горизонтальной плоскости. К тому же, межзвёздное пространство не такое уж и пустое. Космос тоже заполнен частицами и атомами, только расстояние между ними несколько больше, чем на Земле.
Рост клеток мозга с возрастом прекращается
Наверняка все хотя бы раз в жизни слышали фразу «нервные клетки не восстанавливаются». Другой стороной этого мифа является утверждение, будто бы с возрастом рост новых клеток мозга останавливается, поэтому человеку становится трудно учиться чему-то новому. Да, действительно, наиболее активно человеческий мозг растёт именно в раннем возрасте. Но рост клеток не прекращается и у взрослых. Нейроны мозга вполне успешно растут и изменяются до самой смерти. Поэтому если вы решите через 30 лет карьеры бросить всё и освоить новую профессию, ваш мозг может вам в этом помочь.
Правило пяти секунд, или быстро поднятое не считается упавшим
Вообще, конечно, непонятно почему этот миф настолько прочно укоренился в нашей повседневной жизни, что на его развенчание понадобились настоящие научные исследования. Для сомневающихся напомним ещё раз: нет абсолютно никакого значения как долго упавший предмет пролежал на земле: одну секунду или один час. Бактерии попадают на этот предмет сразу же при контакте.
Генетически к человеку ближе всего свинья
Люди, которые высказываются в поддержку этого мифа обычно приводят в качестве доказательства тот факт, что свиные органы чаще всего пересаживают людям. Но к счастью, современная наука позволяет очень просто расставить всё на свои места: достаточно просто взять последовательности генома человека и других млекопитающих и посмотреть на кого они больше похожи. Никаких чудес тут не будет: больше всего на человека похожи шимпанзе, дальше идут гориллы, другие приматы, следом — грызуны. Свиней там и близко нет. Да, свиные органы действительно хорошо подходят для того, чтобы пересаживать их людям, особенно если свиньи являются генно-модифицированными, с подавлением некоторых генов. При этом органы шимпанзе, естественно, подходят ещё лучше. Но никто же не даст замучить бедную обезьянку, чтобы спасти человека.
Ресурсов планеты скоро не хватит, чтобы прокормить постоянно растущее население Земли
Впервые опасения относительно возможного перенаселения Земли были высказан ещё в конце XVIII века. Тогда численность населения планеты не превышала одного миллиарда человек, сегодня нас 7,3 миллиарда. И это при том, что в настоящее время темпы роста населения в два раза ниже, чем были до 1965 года. Тем не менее, по прогнозам учёных, к 2050 году на планете будут жить около 9,7 миллиардов человек. Но даже это вряд ли приведёт к истощению возобнавляемых природных ресурсов. Темпы глобального производства продуктов намного опережают темпы роста населения. Одних только зерновых сейчас производится достаточно для того, чтобы накормить от 10 до 12 миллиардов человек. Вот только проблемы голода и недоедания по прежнему актуальны для многих регионов планеты. Во многом из-за того, что 55% выращенных продуктов питания отправляются на нужды животноводства, производства топлива и других материалов или вовсе выбрасываются.
Мы используем только 10% своего мозга
Очень популярный миф, согласно которому наш мозг, якобы, использует всего 3, 5, 10 % от своего истинного потенциала. И если научит его работать на все 100 %, то можно достичь небывалых высот. На самом деле это, конечно же, не правда. Не нужно забывать, что мозг — это не только память, мысли и интеллект, могз — это «командный центр» управления всем организмом. Даже когда вы лежите на диване и ни о чём не думаете, и, соответственно, вам кажется, что ваш мозг не нагружен, в действительности, он работает на все 100%. Ведь именно в это же самое время он управляет работой сердца, контролирует дыхание, обрабатывает информацию, поступающую с органов чувств и многое, многое другое. Ваш мозг занят всегда.
Киты — самые долгоживущие позвоночные на Земле
До недавнего времени именно гренландские киты считались главными долгожителями среди позвоночных. Отдельные особи этого вида доживали до 211 лет. Однако, не так давно учёные установили, что гренландские акулы живут намного дольше китов. Средняя продолжительность жизни гренландской акулы — 272 года. А некоторые особи, как было замечено, доживают до 400 лет. Можете себе представить? Вполне возможно, что где-то в океане сейчас плавает акула, которая родилась в те времена, когда Российской империей правил Пётр Первый.
Любые инфекции можно лечить антибиотиками
На самом деле конечно же нет, так как обычные антибиотики практически бесполезны, если причина заболевания — вирусы, грибки или простейшие (например, амебы). Антибиотики действуют в основном против бактерий. Грипп, ОРЗ, различные простуды — в большинстве случаев как раз и вызываются вирусами, антибиотики могут быть полезны, когда болезнь перейдёт в бактериальную стадию. При этом антибиотики не так уж безвредны, чтобы их назначать при каждом чихе. Если речь идет о серьезной инфекции с которой организм не может сам справиться, то антибиотики — правильное решение.
Собаки видят всё в чёрно-белом цвете
В результате специальных экспериментов было установлено, что собаки различают синий, жёлтый и оттенки серого. Восприятие цвета у собак схоже с таковым у людей-дальтоников. За цветовое восприятие в сетчатке глаза отвечают колбочки. Их в глазу у собаки гораздо меньше, чем у человека. Каждый тип колбочек реагирует на свой цвет. У собак отсутствует тот тип колбочек, который воспринимает красный и зелёный цвет. Поэтому собаки не могут различить эти цвета. Зато они гораздо лучше человека различают оттенки серого, что позволяет им хорошо ориентироваться в сумерках и темноте.
Акула чует каплю крови на расстоянии нескольких километров
Акулы действительно великолепные охотники, которым эволюция подарила замечательные инструменты для выслеживания и убийства своих жертв. Тем не менее, как удалось выяснить в ходе экспериментов, имеет значение о чьей крови идёт речь. Так, например, двух небольших акул посадили в бассейн и капнули туда человеческой крови. Никакой реакции после этого от акул не последовало. Но когда в воду капнули рыбьей крови акулы отреагировали мгновенно, начав метаться по бассейну в поисках источника запаха.
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