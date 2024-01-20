С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 519 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Боцман
    Роспотребнадзор, роскачество, только и может давать рекомендации и учить народ как определить качество товара. А с...Как выбрать качес...
  • Бобкина Татьяна
    Давным давно в магазинах нет настоящей колбасы из мяса, особенно вареной. Чего только не кладут в изделие , которое н...Как выбрать качес...
  • Владимир Акулов
    Из  стальной  терки  вырезаешь  накладку 5  на  5  см...И  привинчиваешь  шурупами   ее  к  каблуку  сапога...Не  ско...Как самому изгото...

Правила идеального пресса, которые нужно знать

Дельные рекомендации от инструкторов по фитнесу.

Правила идеального пресса, которые нужно знать

1. Косые мышцы пресса прорабатывают с помощью разнообразных вращений корпусом.

2. Мышцы пресса нужно тренировать не меньше 2-3 раз в неделю, не используя при этом подходы с большим количеством повторений.

3. Самые лучшие результаты дает выполнение 2-3 подходов в каждом упражнении с весом, позволяющим делать по 8-12 повторений.



4. Отдых между подходами не должен превышать 60-90 секунд. Чтобы избежать получения травм, упражнения выполняют с согнутыми в коленях ногами.

5. Есть после упражнений на зону живота, нужно не раньше чем через час после тренировки.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх