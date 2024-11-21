Робот-служанка и примитивный беспилотник: какие античные изобретения опередили время на столетия

Период античности оставил огромный след в истории человечества, и в особенности - в плане развития науки и техники. Многие открытия последующих эпох были основаны именно на древнегреческом и древнеримском наследии. Однако даже сегодня многие не до конца могут оценить, насколько прогрессивными для своего времени были античные изобретатели, ведь многие их детища опередили своё время на сотни, и даже тысячи лет.
1. Огнемёт
Воссозданная современная реплика античного огнемёта в масштабе. /Фото: wordpress.com
В эпоху античности войн было очень много, поэтому развитие науки и техники в этом направлении шло чуть ли не семимильными шагами. Но вот далеко не каждый может представить, что древними греками ещё и первый допотопный огнемёт был придуман. А ведь это чистая правда: известно, что уже в период Пелопонесской войны, то есть ранее 404 года до нашей эры он уже неоднократно использовался.
В то время об оружии писали только то, что оно стреляло подожжёнными углями, смешанными с серой. Более развёрнутое описание осталось о другом образце античного огнемёта, более позднем - его изобрёл Аполлодор из Дамаска во II веке нашей эры. Конструкция его оружия спроектирована так, чтобы оно извергало сильное пламя, усиленное кислотой, а предназначалось для того, чтобы рушить стены фортификаций, из чего следует, что огнемёт начала первого тысячелетия нашей эры был довольно мощным.
2. Паровая пушка
Примерная схема работы архимедовской паровой пушки. /Фото: cnews.com
Если уж говорить о передовых изобретениях античной эпохи, то невозможно обойти стороной легендарного инженера и изобретателя Архимеда из Сиракуз. Большинство его устройств использовались именно в военной сфере, и стали известными после применения в ходе второй Пунической войны, когда римляне пытались захватить родной город гения. В числе его изобретений оказалась первая модификация паровой пушки.
Если рассматривать конструкцию орудия, то оно состояло из длинной металлической трубы, запаянной с одной стороны. Её требовалось нагреть почти до раскалённого состояния, и частично заполнить водой. Последняя вскипала и выпаривалась, а выделенный пар был достаточно мощным, чтобы запустить помещённый в трубу снаряд. И хотя конструкция кажется несколько допотопной, Архимед не зря считался гением инженерии - согласно свидетельствам, она могла стрелять почти на километр.
3. «Клешня» Архимеда
Компьютерная модель принципа работы Клешни Архимеда. /Фото: mors.in.ua
Другим знаменитым изобретением Архимеда, которое применялось в военный период, было направлено уже против вражеских кораблей. Известно это устройство под метким названием «Клешня» и было фактически краном с большим крюком. Во время осады Сиракуз со стороны моря флотом римлян этот механизм поставили на крепостной стене и с его помощью переворачивали суда. А происходило это довольно легко: достаточно было подцепить крюком нос корабля и направить тот вверх или в сторону за счёт использования противовеса.
4. Антикитерский механизм
Сохранившаяся часть самого древнего в истории человечества компьютера. /Фото: thedailybeast.com
Пожалуй, трудно представить более известное и прогрессивное изобретение античного периода, чем Антикитерский механизм. А всё потому, что его называют самым первым в истории человечества компьютером. Созданный более двух тысяч лет назад, он имел почти 40 шестерёнок и циферблатов, заключённых в коробку из дерева. Но непритязательный на первый взгляд механимз мог совершать множество сложных вычислений, которые использовались в астрономии - например, с его помощью рассчитывались солнечные затмения или определялись траектории движения небесных объектов, открытых древнегреческими учёными.
5. Служанка-автоматон
Робот-слуга стал реальностью ещё в древнегреческую эпоху. /Фото: drive2.ru
Казалось бы, изобретение и развитие роботизированных механизмов является современным результатом научно-технического прогресса. Однако на самом деле первые прототипы таких устройств появились на пару тысяч лет ранее. Более того - древние греки умудрились приспособить свои примитивные роботизированные гаджеты для... обслуживания на пирах.
Речь идёт о поразительном изобретении античного механика и инженера Филона Византийского, который ещё в III столетии до нашей эры собрал автоматон и приспособил его как слугу для обслуживания во время трапез. Его далёкий предок современных роботов умел наливать в кубки вино, параллельно ещё и разбавить его обычной водой - именно так предпочитали пить в древней Греции, чтобы избежать заражения всякими бактериями от некачественной воды.
6. Поршневой насос
Насос для механизации работы колодца - ещё одно прогрессивное изобретение античного периода. /Фото: fenixslovo.com
Современник вышеупомянутого Филона, инженер по имени Ктезибий Александрийский, также изобрёл то, что получит своё распространение лишь много столетий спустя. Речь идёт о поршневом насосе, с помощью которого поднимали воду из колодца с куда меньшими энергозатратами, чем традиционным вариантом. Вот только из-за уничтоженной в огне Александрийской библиотеки сведений об этом изобретении, как и о других детищах Ктезибия, осталось крайне мало, но они явно были весьма прогрессивными.
7. Прототип дрона
Древний грек ещё и допотопный беспилотник, оказывается, придумал. /Фото: lifehacker.ru
Вот уж что трудно представить в античном научно-техническом наследии, так это нечто летающее - всё-таки, небо человечество осваивает только в последние пару столетий. Однако почти две с половиной тысячи лет назад древнегреческий изобретатель Архит Тарентский изобрёл фактическую предтечу дрона-беспилотника.
Выглядел он довольно интересно, очень похожим на голубя, однако он был собран из дерева, а внутри полой конструкции помещался бычий пузырь. Чтобы механизм привести в действие, требовалось некоторое время подержать корпус деревянной птицы над кипящей водой хвостовой частью вниз - так пузырь внутри заполнялся паром, а затем, когда последний высвобождался, примитивный дрон взлетал и был способен преодолеть по воздуху пару сотен метров.
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