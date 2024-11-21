По какой причине поход в кинотеатр не обходится без попкорна

Традиция есть попкорн во время просмотра фильмов в кинотеатре одна из наиболее ярких и узнаваемых аспектов кинематографической культуры. Она имеет свою долгую и интересную историю, корни которой уходят в довольно далекое прошлое. Некоторых эта привычка есть в кинотеатре раздражает, они считают, что ничто не должно отвлекать от просмотра фильма.
Попкорн /Фото:dzen.ru
Попкорн как продукт имеет богатую историю, насчитывающую более восьми тысяч лет. Его начали производить древние индейцы, которые готовили зерна кукурузы на открытом огне. Происхождение культурной кукурузы связано с дикорастущей травой теосинте, у которой початки были размером не больше мизинца человека и содержали не более двенадцати зерен. Местные жители заметили, что эти зерна при нагревании начинали вспучиваться из-за крошечной капли воды внутри крахмальной оболочки. Под воздействием тепла вода вскипала, образуя пар, который разрывал внешнюю оболочку, раскрывая зерно.
История попкорна в его современном виде началась в 1885 году благодаря предприимчивости Чарльза Кретора, который владел кондитерской фабрикой. Будучи недовольным работой своего устройства для обжарки арахиса, он решил его усовершенствовать, подключив его к паровому двигателю. Это нововведение позволило более равномерно поджаривать орехи, что способствовало росту популярности данного лакомства.
Во время экспериментов с обновлённым аппаратом Кретор случайно бросил в него несколько кукурузных зерен. К его удивлению, они начали вспучиваться, образуя легкий и хрустящий попкорн. Открытие стало поворотным моментом в истории этого снека.
В 1893 году был зарегистрирован патент на устройство для приготовления попкорна, который затем был установлен на повозки с колесами и продавался на мероприятиях с большим скоплением людей, таких как спортивные события, ярмарки, театры и кинотеатры.
Однако, в то время кинозалы не позволяли посетителям приносить с собой уличную еду, поэтому владельцы театров не одобряли продажу попкорна из-за беспорядка, который мог создать этот продукт. Традиция употребления попкорна в кинотеатрах началась лишь в 1920-х годах в Соединенных Штатах, когда кино было в основном немым и не таким эффектным, как в современное время.
Раньше поход в кинотеатр был целым событием /Фото: Кинопоиск
Люди часто приходили в кинотеатры, чтобы развлечься и провести время в компании друзей или семьи. Из-за формата, в котором им показывали фильмы, появилась возможность наслаждаться закусками. В те годы этот действенный метод развлечения стал удобным и не требовал особого внимания.
Когда в индустрии кино произошли крупные изменения — фильмы приобрели звук, стала открыта дорога для более широкой аудитории. Теперь для просмотра фильмов не нужно было быть грамотным, что способствовало увеличению популярности кинотеатров. Еженедельное посещение киносеансов достигло девяноста миллионов человек.
Чтобы было нескучно смотреть, люди брали с собой попкорн /Фото:kino-teatr.ru
С началом Великой депрессии в тридцатых попкорн стал незаменимой частью культуры похода в кино. Он был дешевым и вкусным способом удовлетворить голод зрителей, и цены на попкорн оставались значительно ниже, чем стоимость входного билета. Кроме того, кинематографисты начали осознавать, что еда, особенно попкорн, создает визуальный и аудиовизуальный эффект, что, в свою очередь, поднимает общий уровень удовольствия.
Его стоимость, варьирующаяся от пяти до десяти центов в зависимости от размера порции, делала его практически незаменимым для широких слоев населения, ищущих недорогие варианты времяпрепровождения. Экономический кризис, вопреки распространенным предположениям, оказал стимулирующее влияние на индустрию кинопоказа, а попкорн упрочил свои позиции в качестве неотъемлемого атрибута киносеансов.
Первая продажа попкорна /Фото:en.wikipedia.org
Владельцы кинотеатров долгое время сопротивлялись и категорически запрещали посетителям проносить в зрительные залы любые закуски. Однако в конечном итоге они были вынуждены пересмотреть свою позицию, когда осознали, что продажа попкорна может стать существенным источником дополнительной прибыли. Первоначально они начали предоставлять лицензии сторонним торговцам, позволяя им реализовывать попкорн на территории кинотеатров. Позже же руководство многих кинотеатров приняло решение отказаться от услуг посредников и наладить самостоятельное производство этого популярного снека.
К моменту Золотой эры Голливуда с тридцатых по сороковые года, попкорн окончательно утвердился как популярная закуска для киноманов. Кинотеатры начали продавать не только попкорн, но и другие закуски, такие как сладости и напитки. Этот тренд сопровождался изменением в архитектуре кинозалов — появились специальные зоны для продажи снеков, что увеличивало доходы киноиндустрии.
Долгое время брать его с собой в зал было нельзя /Фото:Pinterest
В середине двадцатого века более половины всего попкорна, потребляемого в США, употребляли именно в кинотеатрах. В то время перед началом фильмов зрителей развлекали первыми рекламными роликами, побуждая их приобретать любимую закуску при входе в зал.
Развитие технологий кинопроизводства и распространения фильмов лишь увеличили интерес к попкорну, он продолжал расти. Киноиндустрия использовала этот тренд, чтобы создать такие образы, как вечерние походы в кино, которые ассоциировались с уютом и досугом, а попкорн стал неотъемлемой частью таких мероприятий.
К сожалению, с приходом телевидения интерес к снекам в кинотеатрах начал быстро уменьшаться, так как зрители стали предпочитать смотреть фильмы в домашних условиях. В это время предприниматели стали создавать готовые комплекты для приготовления попкорна, включая все требуемые специи, чтобы любой желающий мог легко сделать попкорн самостоятельно у себя дома.
Появление микроволновки изменило подход к его приготовлению /Фото:claimsjournal.com
Всплеск популярности попкорна пришелся на семидесятые, когда микроволновые печи стали неотъемлемым атрибутом современного дома, позволяя любому желающему в считанные минуты насладиться попкорном, приготовив его одним нажатием кнопки. Ранее приготовление попкорна было трудоемким процессом, требующим специального оборудования, нужно было стоять у плиты, но с распространением микроволновок этот барьер был устранен, открыв путь к массовому потреблению данного продукта.
В настоящее время попкорн остается символом похода в кинотеатр. Многие современные кинотеатры предлагают различные вкусы и текстуры попкорна, иногда даже добавляют специальное масло или приправы, чтобы сделать его еще более привлекательным для зрителей. Потому традиция употребления попкорна во время просмотра фильмов это не просто привычка. Она создана из множества исторических, культурных и экономических факторов, которые сделали попкорн не только закуской, но и частью уникального кинотеатрального ритуала.
Теперь его едят и дома /Фото: bookclubbabble.com
С развитием технологий, таких как цифровая проекция и создание IMAX- кинотеатров, появился новый формат просмотра. Эти улучшения повысили качество изображения и звука, что сделало кино еще более привлекательным. В ответ на это кинотеатры начали предлагать разнообразные варианты попкорна, включая карамельный, сырный, тем самым привнося новые элементы в традицию. Кинозалы превратились в современные развлекательные центры, где попкорн стал не просто закуской, а частью общего просмотра.
С распространением потоковых сервисов и домашних кинотеатров в двадцать первом веке, многие зрители начали смотреть фильмы дома. Однако традиция употребления попкорна все еще сохраняется, поскольку люди продолжают ассоциировать этот продукт с посещением кинотеатров. Это также побудило киноманов устраивать домашние просмотры с попкорном, создавая атмосферу, приближенную к театральной.
Попкорн неотъемлемая часть кинопросмотра /Фото:salvationarmy.org.nz
