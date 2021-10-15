Boho в интерьере: стильные и функциональные корзины

Корзины — незаменимая вещь в любом интерьере. Они идеально подходят для хранения грязного белья, дополнительных одеял, их можно использовать для хранения игрушек и детских вещичек. Корзины прекрасно подходят для книг, косметики и прочих мелочей, их можно смело размещать в каждой комнате.

Корзины — это не просто функциональная вещь, это еще и стильный предмет декора, который способен добавить «изюминку» к интерьеру. Большие и маленькие, плетеные и тканевые, минималистичные и яркие…выбирать корзину под свой интерьер не составит труда.