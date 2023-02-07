Названия брендов, которые все произносят неправильно

С нами не соскучишься!

ЗироксУдивительно, но на самом деле «зирокс», а не «ксерокс». В Штатах начальную букву «X» всегда читают как «З». «Зена — королева воинов» тоже, кстати, пишется «Xena». Но на россии с самого первого копировального аппарата Xerox называли именно ксероксом, и сейчас никто уже не поймет, о чем идет речь, если услышит «зирокс».



Хёндэ



В переводе с корейского «Hyundai» означает «современность». Правильная русская транслитерация этого слова — «хёндэ» с ударением на последний слог. В российской рекламе название деликатно стараются не произносить, ограничиваясь лишь англоязычным написанием, хотя на официальном сайте компании используется написание «Хендэ». В народе же корейского автопроизводителя именуют и «Хёндай», и «Хюндай», и даже «



Моет э Шадон



Вопреки распространенному на россии мнению, в имени всемирно известной марки шампанских вин при произнесении убирается не «т» в слове Moёt, а «н» в слове Chandon. Союз «и», представленный в имени амперсандом, читается, как и



Ламборгини



Итальянский производитель дорогих спортивных автомобилей называется «Ламборгини». Согласно правилам чтения в итальянском языке, если после «g» стоит «h», то оно читается как «Г». Однако в России настолько распространено неверное произношение «Ламборджини», что даже система автопоиска Google выдает именно его.



Найки



Название бренда происходит от имени богини победы Ники и в оригинале звучит «Найки». Именно так его произносят в Соединенных Штатах. Однако незнание данного факта с одной стороны, и правила чтения английского слова «nike» с другой стороны, привели к широкому распространению в Европе в целом и в России в частности неправильной транскрипции «Найк». Неправильное в сущности название не только прижилось и закрепилось, но и используется в названии официального представителя компании в России.



Порше



Произносится «ПОрше» с ударением на первый слог по имени основателя компании Фердинанда Порше. Россиянци либо путают ударный слог, либо теряют окончание, задаваясь вопросом, почему же тогда не читается конечная «e» в названии люксового внедорожника Cayenne (Порше Кайен).



Бэ-Эм-Вэ



Глупо конечно, но некоторые борцы за правильное называние всего и вся уверяют, что нужно говорить «Би-Эм-Дабл-Ю». Не нужно — потому что «Бэ-Эм-Вэ» — это абсолютно адекватное произношение для BMW, немецкого автомобилестроителя, чье название, как известно, произошло, сократившись от Bayerische Motoren Werke. В немецком языке буквы, вошедшие в бренднейм, называются именно так, и W — это «Вэ».



Левис



Тщательные исследования выявили, что оба варианта уже давно и прочно вошли в общее употребление, и даже в США бытуют оба варианта. Люди продолжают интересоваться, спорить, доказывать, но вся доказательная база в этом случае сводится к двум моментам: носители английского языка чаще всего говорят Ливайз, потому что по правилам английского имя Levi читается как «Ливай»; но создателя первых джинс звали Леви.

Леви Штраусс был немецким евреем, при рождении получившим имя Loeb. В 18 лет он переехал из родной Баварии в Сан-Франциско, и его имя для удобства произнесения в Штатах превратилось в Леви. И если следовать грамматике английского языка, то правильней «Левис».



Самсон



Samsung произносят на россии произносят, как «Самсунг», но более правильно «САмсон» , с ударением на первом слоге, что в переводе означает «три звезды».



Мицубиси



российское представительство японского автомобилестроителя Mitsubishi в своей последней кампании сделало акцент на варианте «Митсубиши». Предпоследний звук в японском языке в действительности читается как нечто среднее между «с» и «ш», но ближе к «с», чем к «ш», поэтому подавляющее большинство японистов и переводчиков с японского языка продолжают настаивать на «Мицубиси».



И в качестве бонуса Фактрум предлагает шпаргалку с правилами произношения имен дизайнеров и названий брендов.



Alexander McQueen — с именем Александр проблем не возникает, а вот его фамилия часто произносится неправильно: нужно говорить МаккуИн вместо МаккУин.



Azzedine Alaia — три гласных в фамилии этого дизайнера не должны вас пугать, его зовут Аззедин Алайя.



Badgley Mischka — это вовсе не имя одного человека, а фамилии основателей этого дизайнерского бренда Марка Бэджли и Джеймса Мишки.



Balmain — на англоязычный манер название этого бренда произносят как «БальмЕйн», но у него французские корни, поэтому правильно будет «БальмАн».



Bulgari — ювелирный бренд звучит как «БУлгари», а не «БАлгари».



Burberry — с этим английским брендом возникает масса разночтений, и, чтобы не запутать вас, мы не будем их



Carolina Herrera — первая буква в фамилии дизайнера оказывается немой, поэтому «КаролИна ЭрЭра».



Cartier — с ударением на последний слог правильным будет «КартьЕ».



Céline — несмотря на мнимый значок ударения над буквой Е, правильным будет ставить ударение на последний слог: «СелИн».



Chloé — это истинно французская марка, ее название произносят на французский манер «КлоЭ», а не «ХлОе».



Christian Louboutin — знаменитого обувщика зовут КРИСТИАН ЛУБУТАН, а его обувь сокращенно называют «Лубис».



Christian Lacroix — знакомьтесь, Кристиан Лакруа, а последняя буква в его фамилии не читается.



Comme des Garçons — этот японский бренд свое название произносит на французский манер, поэтому правильным будет «Ком де ГарсОн» без конечных букв С.



Dolce & Gabbana — выучить наизусть и никогда не делать ошибки, это же «ДОльче Энд ГаббАна».



Dsquared — сложное



Emilio Pucci — Эмилио в данном случае именно ПУччи с ударением на первый слог, но никак не ПУси и не ПУкки.



Etro — итальянский бренд имеет ударение именно на первую букву, поэтому «Этро», а не «ЭтрО».



Hermès — в России долгое время этот бренд именовали не иначе как «ГермЕс», хотя правильной версией с учетом французской фонетики будет более короткое название «ЭрмЭ» с ударением на последний слог.



Hervé Léger — бандажные платья производит марка «ЭрвЭ ЛэжЭ», но точно не какой-нибудь Херв Леджер.



Giambattista Valli — это ЖАМБАТТИСТА ВАЛЛИ, а его коллега Gianfranco Ferre звучит не иначе как ЖанфрАнко ФеррЭ.



Giorgio Armani — обижать великого дизайнера не стоит, поэтому запомните, что верно его имя звучит как «ДжОрджо АрмАни».



Givenchy — не Дживенчи, не Гивенчи, а только ЖиваншИ.



Jean-Paul Gaultier — с Жаном-Полем все просто, а вот с фамилией бывают загвоздки — она звучит как «ГотьЕ».



Jimmy Choo — марка обуви и АКСЕССУАРОВ



Guess — пожалуйста, только не ГуЁс, а просто «ГЕс».



Lacoste — читается как пишется, но с ударением на букву О.



Loewe — как только не коверкают название этой испанской марки, хотя звучит она вполне просто: «ЛоЭвэ».



Louis Vuitton — не ЛуИс, а ЛуИ, и не ВьютОн, а ВюитОн. Запишите себе как шпаргалку!



Marchesa — по итальянским правилам название нужно читать как «МаркЕза», а не «МарчЕза».



Miu Miu — почти как мяукающая кошка: «МИу МИу».



Moschino — название бренда происходит от фамилии его основателя ФрАнко МоскИно.



Nina Ricci — по аналогии с ГУЧЧИ произносим Риччи.



Proenza Schouler — на названии этого американского бренда можно практически «язык сломать». Запомните, как читается правильный вариант: «ПроЭнза СкУлер».



Ralph Lauren — верным будет произношение ЛОрен, а не ЛорАн, потому что это американский бренд.



Salvatore Ferragamo — вдыхайте глубоко и тренируйтесь: «СальватОрэ ФеррагАмо».



Sergio Rossi — не



Sonia Rykiel — с Соней все понятно, а фамилия дизайнера читается как «РикЕль».



Tommy Hilfiger — это простое имя у многих почему-то вызывает трудности. Верно будет говорить «ТОмми ХилфИгер».



UGGs — не «уггс», а «агс», что, впрочем, не мешает всем называть эту обувь просто уггами.



Versace — говорим «ВерсАче» с ударением на предпоследний слог.



Vionnet — не «Вайонет» на английский манер, а «ВьоннЭ» с потерянной последней буквой.



Yves Saint Laurent — это имя в связи с выходом биографического фильма теперь у всех на слуху, так что не делайте ошибок, это же «Ив СЭн ЛорАн» и никто больше.



источник



Удивительно, но на самом деле «зирокс», а не «ксерокс». В Штатах начальную букву «X» всегда читают как «З». «Зена — королева воинов» тоже, кстати, пишется «Xena». Но на россии с самого первого копировального аппарата Xerox называли именно ксероксом, и сейчас никто уже не поймет, о чем идет речь, если услышит «зирокс».В переводе с корейского «Hyundai» означает «современность». Правильная русская транслитерация этого слова — «хёндэ» с ударением на последний слог. В российской рекламе название деликатно стараются не произносить, ограничиваясь лишь англоязычным написанием, хотя на официальном сайте компании используется написание «Хендэ». В народе же корейского автопроизводителя именуют и «Хёндай», и «Хюндай», и даже « Хундай ».Вопреки распространенному на россии мнению, в имени всемирно известной марки шампанских вин при произнесении убирается не «т» в слове Moёt, а «н» в слове Chandon. Союз «и», представленный в имени амперсандом, читается, как и положено по-французски, «э».Итальянский производитель дорогих спортивных автомобилей называется «Ламборгини». Согласно правилам чтения в итальянском языке, если после «g» стоит «h», то оно читается как «Г». Однако в России настолько распространено неверное произношение «Ламборджини», что даже система автопоиска Google выдает именно его.Название бренда происходит от имени богини победы Ники и в оригинале звучит «Найки». Именно так его произносят в Соединенных Штатах. Однако незнание данного факта с одной стороны, и правила чтения английского слова «nike» с другой стороны, привели к широкому распространению в Европе в целом и в России в частности неправильной транскрипции «Найк». Неправильное в сущности название не только прижилось и закрепилось, но и используется в названии официального представителя компании в России.Произносится «ПОрше» с ударением на первый слог по имени основателя компании Фердинанда Порше. Россиянци либо путают ударный слог, либо теряют окончание, задаваясь вопросом, почему же тогда не читается конечная «e» в названии люксового внедорожника Cayenne (Порше Кайен).Глупо конечно, но некоторые борцы за правильное называние всего и вся уверяют, что нужно говорить «Би-Эм-Дабл-Ю». Не нужно — потому что «Бэ-Эм-Вэ» — это абсолютно адекватное произношение для BMW, немецкого автомобилестроителя, чье название, как известно, произошло, сократившись от Bayerische Motoren Werke. В немецком языке буквы, вошедшие в бренднейм, называются именно так, и W — это «Вэ».Тщательные исследования выявили, что оба варианта уже давно и прочно вошли в общее употребление, и даже в США бытуют оба варианта. Люди продолжают интересоваться, спорить, доказывать, но вся доказательная база в этом случае сводится к двум моментам: носители английского языка чаще всего говорят Ливайз, потому что по правилам английского имя Levi читается как «Ливай»; но создателя первых джинс звали Леви.Леви Штраусс был немецким евреем, при рождении получившим имя Loeb. В 18 лет он переехал из родной Баварии в Сан-Франциско, и его имя для удобства произнесения в Штатах превратилось в Леви. И если следовать грамматике английского языка, то правильней «Левис».Samsung произносят на россии произносят, как «Самсунг», но более правильно «САмсон» , с ударением на первом слоге, что в переводе означает «три звезды».российское представительство японского автомобилестроителя Mitsubishi в своей последней кампании сделало акцент на варианте «Митсубиши». Предпоследний звук в японском языке в действительности читается как нечто среднее между «с» и «ш», но ближе к «с», чем к «ш», поэтому подавляющее большинство японистов и переводчиков с японского языка продолжают настаивать на «Мицубиси».— с именем Александр проблем не возникает, а вот его фамилия часто произносится неправильно: нужно говорить МаккуИн вместо МаккУин.— три гласных в фамилии этого дизайнера не должны вас пугать, его зовут Аззедин Алайя.— это вовсе не имя одного человека, а фамилии основателей этого дизайнерского бренда Марка Бэджли и Джеймса Мишки.— на англоязычный манер название этого бренда произносят как «БальмЕйн», но у него французские корни, поэтому правильно будет «БальмАн».— ювелирный бренд звучит как «БУлгари», а не «БАлгари».— с этим английским брендом возникает масса разночтений, и, чтобы не запутать вас, мы не будем их перечислять : правильный вариант — «Бёрбери».— первая буква в фамилии дизайнера оказывается немой, поэтому «КаролИна ЭрЭра».— с ударением на последний слог правильным будет «КартьЕ».— несмотря на мнимый значок ударения над буквой Е, правильным будет ставить ударение на последний слог: «СелИн».— это истинно французская марка, ее название произносят на французский манер «КлоЭ», а не «ХлОе».— знаменитого обувщика зовут КРИСТИАН ЛУБУТАН, а его обувь сокращенно называют «Лубис».— знакомьтесь, Кристиан Лакруа, а последняя буква в его фамилии не читается.— этот японский бренд свое название произносит на французский манер, поэтому правильным будет «Ком де ГарсОн» без конечных букв С.— выучить наизусть и никогда не делать ошибки, это же «ДОльче Энд ГаббАна».— сложное название этого итальянского бренда представляет собой игру слов, которая читается как «ДискуЭрт».— Эмилио в данном случае именно ПУччи с ударением на первый слог, но никак не ПУси и не ПУкки.— итальянский бренд имеет ударение именно на первую букву, поэтому «Этро», а не «ЭтрО».— в России долгое время этот бренд именовали не иначе как «ГермЕс», хотя правильной версией с учетом французской фонетики будет более короткое название «ЭрмЭ» с ударением на последний слог.— бандажные платья производит марка «ЭрвЭ ЛэжЭ», но точно не какой-нибудь Херв Леджер.— это ЖАМБАТТИСТА ВАЛЛИ, а его коллега Gianfranco Ferre звучит не иначе как ЖанфрАнко ФеррЭ.— обижать великого дизайнера не стоит, поэтому запомните, что верно его имя звучит как «ДжОрджо АрмАни».— не Дживенчи, не Гивенчи, а только ЖиваншИ.— с Жаном-Полем все просто, а вот с фамилией бывают загвоздки — она звучит как «ГотьЕ».— марка обуви и АКСЕССУАРОВ произносится как ДжИмми ЧУ.— пожалуйста, только не ГуЁс, а просто «ГЕс».— читается как пишется, но с ударением на букву О.— как только не коверкают название этой испанской марки, хотя звучит она вполне просто: «ЛоЭвэ».— не ЛуИс, а ЛуИ, и не ВьютОн, а ВюитОн. Запишите себе как шпаргалку!— по итальянским правилам название нужно читать как «МаркЕза», а не «МарчЕза».— почти как мяукающая кошка: «МИу МИу».— название бренда происходит от фамилии его основателя ФрАнко МоскИно.— по аналогии с ГУЧЧИ произносим Риччи.— на названии этого американского бренда можно практически «язык сломать». Запомните, как читается правильный вариант: «ПроЭнза СкУлер».— верным будет произношение ЛОрен, а не ЛорАн, потому что это американский бренд.— вдыхайте глубоко и тренируйтесь: «СальватОрэ ФеррагАмо».— не Серхио , как в Испании, а СЭржо, на итальянский манер.— с Соней все понятно, а фамилия дизайнера читается как «РикЕль».— это простое имя у многих почему-то вызывает трудности. Верно будет говорить «ТОмми ХилфИгер».— не «уггс», а «агс», что, впрочем, не мешает всем называть эту обувь просто уггами.— говорим «ВерсАче» с ударением на предпоследний слог.— не «Вайонет» на английский манер, а «ВьоннЭ» с потерянной последней буквой.— это имя в связи с выходом биографического фильма теперь у всех на слуху, так что не делайте ошибок, это же «Ив СЭн ЛорАн» и никто больше.

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