Парк развлечений на дне шахты

Салина Турда, древняя соляная шахта в Турда (Румыния), — это первая шахта в стране, на которой начали добывать соль. Она обеспечивала поваренной солью всю Румынию от Средневековья до 1930-х годов, после чего вынуждена была закрыться в связи с усилением конкуренции на рынке.







Но в 1992 году шахта Салина Турда была вновь открыта, уже как парк развлечений, расположенный на глубине 122 м под землей. Туристы могут посетить пять глубоких камер на дне шахты и изучить заброшенную горную технику, которая выглядит сейчас как произведение искусства, благодаря правильно организованному освещению.







Кроме того, в шахте есть колесо обозрения, амфитеатр, мини-поле для гольфа, два боулинга, спортивная площадка, детская площадка и даже озеро, ширина которого 120 м, а глубина — 8! Всего за $3 в час посетители могут арендовать лодку.







У соляной шахты Салина Турда есть еще один веский аргумент для завлечения туристов. Проводить время в недрах шахты полезно для здоровья тех, кто страдает от аллергии или имеет проблемы с дыхательной системой. Внутри шахты всегда поддерживается стабильная температура 11–12 градусов по Цельсию и влажность 80%.















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