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Мир, любовь, свобода: редкие фотографии о жизни коммуны хиппи в 1970-е годы


Мир, любовь, свобода.

Мир, любовь, свобода.

Субкультура хиппи зародилась в США в конце 50-х годов ХХ века. Расцвет движения, однако, пришелся на более поздний период, спустя почти 10 лет. Строго говоря, годом возникновения хиппи можно считать 1965. Пиком популярности, без сомнения, является 1967 год, так называемое «Лето любви». Более тонкого и обширного хитросплетения музыкального и социального, духовного и внешнего не найти ни в одной другой субкультуре.


Молодые люди, нередко из хороших семей, просто уходили от диктуемой обществом жизни, от пуританской морали церкви, от военной пропаганды, навязываемой правительством. Их жизнь была протестом против системы, настолько мирным, насколько можно себе представить. Не желая быть винтиками в бездушной машине государства, хиппи создавали собственные коммуны, где жили по свои правилам. Самый известный лозунг движения: «Make love, not war» («Занимайтесь любовью, а не войной»).

1. Американские хиппи


Хиппи - это субкультура и особая жизненная философия, возникшая в 1960-х годах в США.

Хиппи - это субкультура и особая жизненная философия, возникшая в 1960-х годах в США.

 

2. Беззаботная жизнь


Достичь свободы и умиротворения можно, лишь изменив внутренний строй души.

Достичь свободы и умиротворения можно, лишь изменив внутренний строй души.

 

3. Один из символов движения хиппи


Одним из символов движения хиппи считается старый микроавтобус, который хиппи традиционно раскрашивали в стиле «Flower Power».

Одним из символов движения хиппи считается старый микроавтобус, который хиппи традиционно раскрашивали в стиле «Flower Power».

 

4. Танцы и духовная практика


Духовная коммуна - идеальная форма общежития.

Духовная коммуна - идеальная форма общежития.

 

5. Оставив цивилизованную жизнь


Коммуна - это большая семья, в которой все беспокоятся друг о друге.

Коммуна - это большая семья, в которой все беспокоятся друг о друге.

 

6. Сидя у костра



Успокоение души и сознания обреталось путем общения с единомышленниками и взаимной любви.

 

7. Совместный труд


Совместное возведение жилища.

Совместное возведение жилища.

 

8. Вдали от цивилизации


Свободная жизнь вдали от цивилизационного мира.

Свободная жизнь вдали от цивилизационного мира.

 

9. Дети цветов


Ретро фотография американских хиппи.

Ретро фотография американских хиппи.

 

10. «Занимайтесь любовью, а не войной!»


Хиппи пропагандировали стремление вернуться к природной чистоте.

Хиппи пропагандировали стремление вернуться к природной чистоте.

 

11. Отдыхаем!


В кругу друзей.

В кругу друзей.

 

12. Музыка - это жизнь


С музыкой по жизни.

С музыкой по жизни.

 

13. Я сделаю тебя ещё лучше!


Перед фестивалем.

Перед фестивалем.

 

14. Дети цветов


Любовь и ничего, кроме любви

Любовь и ничего, кроме любви

 

15. Красотки


Споёмте, дрёзья!

Споёмте, дрёзья!

 

16. Голосуй и поехали!


Автостопом по всему миру

Автостопом по всему миру

 

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