10 самых странных медицинских процедур, которые практикуются сегодня

Зубы в хирургии глаза и другие странные медпроцедуры.
За последние годы медицина сильно изменилась, но много кого удивит необычный характер некоторых медицинских процедур, которые используются до сих пор. Приведем примеры 10 самых причудливых медицинских практик нашего времени.
1. Борьба с раком кожи с помощью криотерапии
Криогеника - это особая область научных исследований, которая работает с чрезвычайно низкими температурами. Наверняка, многие слышали о недавней модной причуде: добровольной заморозке в криогенной камере в надежде на то, чтобы в будущем быть воскрешенным с помощью передовых технологий. Как оказалось, криотерапия также все чаще используется в современной медицине для лечения таких заболеваний, как рак кожи. Процесс в основном заключается в том, на кусок хлопка наносят жидкий азот, а затем прикладывают его к пораженному участку.
Единственная проблема заключается в том, что участок кожи, обработанный этим методом, не может быть изучен под микроскопом, потому что холодный азот буквально сжигает кожу, поэтому после обработки трудно получить точную биопсию пораженной ткани. Также есть несколько побочных эффектов - во-первых, стоит ожидать боли и пузырей от ожога. Помимо этого, могут остаться шрамы, но это ничто по сравнению с эффективным лечением рака.
2. Терапия перерождения
Терапия перерождения
Терапия перерождения — лечение, при котором человека заставляют протискиваться через очень узкое труднопроходимое отверстие, чтобы воссоздать процесс рождения. Идея заключается в том, чтобы заставить человека чувствовать то же самое, что он чувствовал при рождении. Это якобы должно освежить его чувства и вновь испытать чудо начала новой жизни. Терапия включает в себя протискивание через множество подушек, которые со всех сторон сдавливают терапевты для имитации родового канала.
Это звучит немного странно, и правоохранительные органы думают точно так же. Вокруг этой процедуры ходило много споров, и в прошлом, по сообщениям, из-за нее умерло несколько человек (возможно, задохнувшись). В настоящее время терапия является незаконной в Колорадо и Северной Каролине .
3. Симфизиотомия
Симфизиотомия как замена кесарева.
Симфизиотомия - это процедура, при которой таз беременной женщины вручную расширяют, чтобы он смогла родить ребенка естественным образом вместо кесарева сечения. В местах, где нет медицинского оборудования, используют пилы, чтобы разрезать таз достаточно широко, дабы ребенок смог выйти наружу. Это может звучать как нечто из средневековой истории, но подобная процедура широко использовалась ирландскими врачами в период с 1940-х по 1980-е годы.
Женщинам часто не говорили заранее, что намеревались делать врачи, и последствия были просто ужасающими. Жертвы после этого часто не могли ходить, и у них обычно развивались инфекции и проблемы со спиной. Подобная жуткая практика стала достоянием общественности только в последнее время.
4. Зубы в хирургии глаза
Зубы в хирургии глаза или остео-одонто-кератопротезирование.
Остео-одонто-кератопротезирование - это процедура для слепых пациентов с поврежденной роговицей глаза. Процедура заключается в вырывании одного из зубов пациента и имплантировании его в поврежденный глаз. И это работает - трансплантация основана на идее того, что организм не отторгает собственный зуб, в отличие от искусственного имплантата. Сначала хирургическим способом отделяют часть челюстной кости, затем в зубе просверливают отверстие, чтобы удерживать протезную линзу.
Когда трансплантация проходит успешно и организм не отторгает имплантат, врачи могут заменить зуб искусственным имплантатом. Процедура еще не получила широкого распространения, но она помогла многим людям восстановить свое зрение.
5. Инъекции малярии
Психиатр Юлиус Вагнер-Яурегг.
Юлиус Вагнер-Яурегг был первым из трех человек, которые когда-либо получали Нобелевскую премию в области психиатрии. Вагнер-Хуарегг также был одним из немногих психиатров, который лечил своих пациентов биологическими средствами. К примеру, он заражал их малярией для лечения таких заболеваний, как сифилис.
Он был одним из врачей, ответственным за психиатрические учреждения в начале XX века в Австрии, в которые попадали пациенты с такими болезнями, как пневмония и брюшной тиф. Он начал экспериментировать с ними, намеренно заражая людей малярией, чтобы увидеть ее влияние на другие, не связанные болезни. Вагнер-Хуарегг работал одновременно с Зигмундом Фрейдом, и хотя Фрейд так и не получил Нобелевскую премию, его психоаналитический подход к психиатрии стал гораздо более популярным, чем биологический подход Яурегга.
6. G-Shot
G-Shot-терапия.
Для женщин, которые хотят, чтобы их точка G «работала» лучше, чем обычно, была разработана терапия ее активации под названием G-Spot. Процедура предназначена для того, чтобы облегчить возможность нахождения точки G мужчинами, буквально увеличивая ее размер. После проведения анестезии в точку вводятся химические вещества, чтобы искусственно увеличить ее размер для более насыщенной сексуальной жизни.
Критерии для того, чтобы получить разрешение на терапию, довольно строгие: нужно быть абсолютно здоровой «сексуально функционирующей» женщиной, которая знает, где находится ее точка G, а также у пациентки не должно быть никаких других проблем, таких как аллергия или слабые мышцы влагалища. Процедура очень быстрая, а также на удивление эффективная - около 87 процентов пациенток были удовлетворены результатами.
7. Смехотерапия
Смейтесь на здоровье!
Все знают, что смех хорош для организма, но мало кто подозревает, что истерический бурный смех становится все более популярной терапией в таких странах, как Индия. Терапия во многом является результатом усилий доктора Мадана Катария, который в 1970-х годах в Мумбаи по сути ввел смех в медицину. Смехотерапия обычно проводится группами, и Катария создал первую «группу смеха» 40 лет назад.
В настоящее время по всему миру существует около 5000 различных групп, в которых людей лечат бурным смехом. На самом деле это не фиктивная процедура, поскольку исследование показывает, что смех помогает организму вырабатывать больше клеток, борющихся с болезнями.
8. Терапия пчелами
Пчелинные укусы как лекарство.
Хотя пчелиный укус мало кому понравится, он полезен для организма. Апитерапия основана на идее поиска медицинских применений для пчел, и некоторые из методов лечения включают в себя укусы пациентов пчелами. Живую пчелу удерживают возле кожи пинцетом, чтобы она ужалила пациента — и так до 80 раз в день. Пчелиный яд очень полезет при подагре и артритах, а также при воспалении, и уже давно используется против этих недугов.
Самые ранние примеры использования пчелиного яда исходят от древних египтян, которые использовали его для лечения артрита. Пациенты часто сообщают о положительных результатах лечения, поэтому апитерапия быстро стала популярным лечением таких проблем, связанных с болевыми ощущениями как рассеянный склероз и тендинит.
9. Терапия пустынным песком
Песок как терапия.
В оазисе Сива в египетском Каире существует древняя вера в то, что горячий песок пустыни имеет какие-то целебные свойства, поэтому путешественники и местные жители обычно позволяют закопать себя в песок, чтобы избавиться от проблем с кожей и других болезней. Сначала утром вырывают яму в земле, позволяя ему «поглотить полезные лучи солнца», затем примерно в 2 часа дня пациент ложится в эту яму.
Считается, что чем жарче, тем эффективнее будет лечение. Затем пациента засыпают песком, за исключением головы, которую укрывают от солнца одеялами, натянутыми на вкопанные в песок палки. Если песок становится влажным от пота, то его заменяют на сухой и горячий, чтобы продолжить процедуру.
10. Дети с тремя родителями
Родительский треугольник.
Использование трех человек для того, чтобы сделать ребенка, - относительно новая процедура, но она все чаще рассматривается как законная практика. Хотя, стоит отметить, что в ряде стран идут споры о том, разрешить ли подобную практику. Основная положительная черта заключается в том, что это дает родителям возможность предотвратить передачу генетических заболеваний потомству.Во время процедуры ДНК матери вводится в яйцеклетку донора, которая «очищается», чтобы оставить только здоровую митохондриальную ДНК. Затем добавляется сперма отца, и ребенок рождается с генетическим материалом от матери, отца и донора.
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