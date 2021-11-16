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Худышки VS пышки: Звёзды в теле и их коллеги, которые стараются быть стройными


Кто выглядит лучше - звезда в теле или ее стройная коллега?

Кто выглядит лучше - звезда в теле или ее стройная коллега?

Ежедневно на телеэкранах появляются красавицы - актрисы, телеведущие, певицы, дикторы, светские львицы. И все они настоящие красавицы. Среди них есть дамы пышных форм, а есть стройняшки и худышки, которые переживают за каждый лишний килограмм. При этом миллионная аудитория поклонников есть и у тех, и у других. Как говорится, на вкус и цвет...

1. 45-летнии Анна Лепс и Светлана Пермякова


Анна Лепс и звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова.

Анна Лепс и звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова.

 

2. 42-летнии Екатерина Скулкина и Елена Захарова


Неповторимая актриса Екатерина Скулкина и звезда российских телесериалов Елена Захарова.

Неповторимая актриса Екатерина Скулкина и звезда российских телесериалов Елена Захарова.

 
Кто выглядит лучше - звезда в теле или ее стройная коллега?

Кто выглядит лучше - звезда в теле или ее стройная коллега?

 

3. 42-летнии Ева Польна и Тина Канделаки


Талантливая российская певица Ева Польна и успешная телеведущая Тина Канделаки.

Талантливая российская певица Ева Польна и успешная телеведущая Тина Канделаки.

 
Кто выглядит лучше - звезда в теле или ее стройная коллега?

Кто выглядит лучше - звезда в теле или ее стройная коллега?

 

4. 54-летнии Лолита Милявская и Ольга Крутая


Эпатажная певица Лолита Милявская и жена известного певца и композитора Игоря Крутого Ольга.

Эпатажная певица Лолита Милявская и жена известного певца и композитора Игоря Крутого Ольга.

 
Кто выглядит лучше - звезда в теле или ее стройная коллега?

Кто выглядит лучше - звезда в теле или ее стройная коллега?

 

5. 44-летнии Марина Федункив и Юлия Высоцкая


Пышная комедийная актриса Марина Федункив и стройная ведущая кулинарного шоу «Едим дома!» Юлия Высоцкая.

Пышная комедийная актриса Марина Федункив и стройная ведущая кулинарного шоу «Едим дома!
» Юлия Высоцкая.

 
Кто выглядит лучше - звезда в теле или ее стройная коллега?

Кто выглядит лучше - звезда в теле или ее стройная коллега?

 

6. 47-летнии Мелисса Маккартни и Мелания Трамп


Актриса комедийного жанра Мелисса Маккартни и жена американского президента Мелания Трамп.

Актриса комедийного жанра Мелисса Маккартни и жена американского президента Мелания Трамп.

 
Кто выглядит лучше - звезда в теле или ее стройная коллега?

Кто выглядит лучше - звезда в теле или ее стройная коллега?

 

7. 42-летнии Кейт Фишер и Анджелина Джоли


Превосходная актриса Кейт Фишер и обворожительная обладательница премии «Оскар» Анджелина Джоли.

Превосходная актриса Кейт Фишер и обворожительная обладательница премии «Оскар» Анджелина Джоли.

 
Кто выглядит лучше - звезда в теле или ее стройная коллега?

Кто выглядит лучше - звезда в теле или ее стройная коллега?

 

8. 67-летнии Керсти Элли и Мерил Стрип


Американская актриса пышнотелая Кёрсти Элли и голливудская звезда Мерил Стрип.

Американская актриса пышнотелая Кёрсти Элли и голливудская звезда Мерил Стрип.

 
Кто выглядит лучше - звезда в теле или ее стройная коллега?

Кто выглядит лучше - звезда в теле или ее стройная коллега?

 

9. 54-летнии Кили Шэй Смит и Деми Мур


Журналистка и писательница Кили Шэй Смит и обворожительная киноактриса Деми Мур.

Журналистка и писательница Кили Шэй Смит и обворожительная киноактриса Деми Мур.

 
Кто выглядит лучше - звезда в теле или ее стройная коллега?

Кто выглядит лучше - звезда в теле или ее стройная коллега?

 

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Худышки VS пышки: Звёзды в теле и их коллеги, которые стараются быть стройными

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Худышки VS пышки: Звёзды в теле и их коллеги, которые стараются быть стройнымиПодписаться на мой Instagram
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