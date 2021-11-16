Худышки VS пышки: Звёзды в теле и их коллеги, которые стараются быть стройными

Кто выглядит лучше - звезда в теле или ее стройная коллега?

1. 45-летнии Анна Лепс и Светлана Пермякова

Анна Лепс и звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова.

2. 42-летнии Екатерина Скулкина и Елена Захарова

Неповторимая актриса Екатерина Скулкина и звезда российских телесериалов Елена Захарова .

Кто выглядит лучше - звезда в теле или ее стройная коллега?

3. 42-летнии Ева Польна и Тина Канделаки

Талантливая российская певица Ева Польна и успешная телеведущая Тина Канделаки.

Кто выглядит лучше - звезда в теле или ее стройная коллега?

4. 54-летнии Лолита Милявская и Ольга Крутая

Эпатажная певица Лолита Милявская и жена известного певца и композитора Игоря Крутого Ольга.

Кто выглядит лучше - звезда в теле или ее стройная коллега?

5. 44-летнии Марина Федункив и Юлия Высоцкая

» Юлия Высоцкая. Пышная комедийная актриса Марина Федункив и стройная ведущая кулинарного шоу «Едим дома!» Юлия Высоцкая.

Кто выглядит лучше - звезда в теле или ее стройная коллега?

6. 47-летнии Мелисса Маккартни и Мелания Трамп

Актриса комедийного жанра Мелисса Маккартни и жена американского президента Мелания Трамп.

Кто выглядит лучше - звезда в теле или ее стройная коллега?

7. 42-летнии Кейт Фишер и Анджелина Джоли

Превосходная актриса Кейт Фишер и обворожительная обладательница премии «Оскар» Анджелина Джоли.

Кто выглядит лучше - звезда в теле или ее стройная коллега?

8. 67-летнии Керсти Элли и Мерил Стрип

Американская актриса пышнотелая Кёрсти Элли и голливудская звезда Мерил Стрип.

Кто выглядит лучше - звезда в теле или ее стройная коллега?

9. 54-летнии Кили Шэй Смит и Деми Мур

Журналистка и писательница Кили Шэй Смит и обворожительная киноактриса Деми Мур.

Кто выглядит лучше - звезда в теле или ее стройная коллега?