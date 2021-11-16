Худышки VS пышки: Звёзды в теле и их коллеги, которые стараются быть стройными

Кто выглядит лучше - звезда в теле или ее стройная коллега?
Ежедневно на телеэкранах появляются красавицы - актрисы, телеведущие, певицы, дикторы, светские львицы. И все они настоящие красавицы. Среди них есть дамы пышных форм, а есть стройняшки и худышки, которые переживают за каждый лишний килограмм. При этом миллионная аудитория поклонников есть и у тех, и у других. Как говорится, на вкус и цвет...
1. 45-летнии Анна Лепс и Светлана Пермякова
Анна Лепс и звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова.
2. 42-летнии Екатерина Скулкина и Елена Захарова
Неповторимая актриса Екатерина Скулкина и звезда российских телесериалов Елена Захарова.
Кто выглядит лучше - звезда в теле или ее стройная коллега?
3. 42-летнии Ева Польна и Тина Канделаки
Талантливая российская певица Ева Польна и успешная телеведущая Тина Канделаки.
Кто выглядит лучше - звезда в теле или ее стройная коллега?
4. 54-летнии Лолита Милявская и Ольга Крутая
Эпатажная певица Лолита Милявская и жена известного певца и композитора Игоря Крутого Ольга.
Кто выглядит лучше - звезда в теле или ее стройная коллега?
5. 44-летнии Марина Федункив и Юлия Высоцкая
Пышная комедийная актриса Марина Федункив и стройная ведущая кулинарного шоу «Едим дома!» Юлия Высоцкая.
Кто выглядит лучше - звезда в теле или ее стройная коллега?
6. 47-летнии Мелисса Маккартни и Мелания Трамп
Актриса комедийного жанра Мелисса Маккартни и жена американского президента Мелания Трамп.
Кто выглядит лучше - звезда в теле или ее стройная коллега?
7. 42-летнии Кейт Фишер и Анджелина Джоли
Превосходная актриса Кейт Фишер и обворожительная обладательница премии «Оскар» Анджелина Джоли.
Кто выглядит лучше - звезда в теле или ее стройная коллега?
8. 67-летнии Керсти Элли и Мерил Стрип
Американская актриса пышнотелая Кёрсти Элли и голливудская звезда Мерил Стрип.
Кто выглядит лучше - звезда в теле или ее стройная коллега?
9. 54-летнии Кили Шэй Смит и Деми Мур
Журналистка и писательница Кили Шэй Смит и обворожительная киноактриса Деми Мур.
Кто выглядит лучше - звезда в теле или ее стройная коллега?
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