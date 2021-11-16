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Приспособление для раскалывания кирпича

Приспособление для раскалывания кирпича

Приспособление для раскалывания кирпича

Далеко не у каждого мастера получается с первого раза ровно расколоть кирпич. 

У некоторых даже с десятого раза ничего не выходит. В результате получается целая гора отходов, которые сгодятся только для бутового фундамента.

Чтобы не портить кирпичи, можно воспользоваться самодельным приспособлением. 

Идея самоделки принадлежит автору YouTube канала ideas corner. Берите на заметку. 

Необходимые материалы:

  • деревянный брус;
  • швеллер;
  • металлическая пластина. 

Приспособление очень пригодится в работе — особенно когда нужно колоть много кирпичей (при возведении кирпичных стен или перегородок). 

Основные этапы работ

Первым делом отрезаем две металлических пластины, размечаем их и высверливаем отверстия. Дополнительно делаем углубления (потай) под шляпки саморезов. 

Приспособление для раскалывания кирпича

Далее подготавливаем два куска деревянного бруса. 

Соединяем их вместе с помощью пластин и саморезов. В результате получилось основание, на которое будет укладываться кирпич. 

Приспособление для раскалывания кирпича

На следующем этапе вырезаем еще две пластины.

Вырезаем в них продольные пазы и высверливаем крепежные отверстия. Крепим по бокам основания. 

Приспособление для раскалывания кирпича

Приспособление для раскалывания кирпича

Режущий нож для колки кирпича изготавливаем из куска швеллера. Затачиваем рабочую часть при помощи болгарки или на гриндере.

 

Приспособление для раскалывания кирпича

К тыльной стороне ножа привариваем две гайки. Потом устанавливаем нож между стоек, вставляем в гайки кусок резьбовой шпильки, и фиксируем ее двумя гайками по краям. 

Приспособление для раскалывания кирпича

Приспособление для раскалывания кирпича

Принцип работы приспособления очень прост: на основание укладываем кирпич. Опускаем режущий нож на требуемую высоту (чтобы острие касалось поверхности кирпича). Фиксируем гайками. 

Приспособление для раскалывания кирпича

Далее берем в руки молоток и ударяем по затылочной части ножа. В результате с одного удара кирпич раскалывается на две части. 

Видео по теме

Подробно о том, как сделать приспособление для раскалывания кирпича, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже. Спасибо за внимание.

 

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