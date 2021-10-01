7 головоломок военного времени для советских школьников,с которыми сегодня справятся не все взрослые

Когда речь заходит о Великой Отечественной войне, то первым делом воображение рисует страшные картины разрушений и бед. Однако и тогда находилось место детским играм и забавам. Советские мальчишки и девчонки мечтали стать разведчиками и партизанами, чтобы дать отпор врагу. И эти желания активно поощрялись. В военное время в журнале «Мурзилка» часто печатались задачки и головоломки на сообразительность. Дети щелкали их как семечки. А вот современным взрослым некоторые задания совсем не по зубам.
Задача 1: Как партизаны обнаружили шпиона?
Журнал Мурзилка, 1944 год
В партизанский отряд пришёл человек. Он сообщил, что зовут его Семён Рубцов, что он колхозник и бежал от немцев. Он обещал провести партизан к большим складам боеприпасов. Одет он был по-деревенски и хорошо говорил по-русски. Командир отряда оставил его переночевать и сам велел бойцам тихонько наблюдать за Рубцовым и проверить, что он за человек. Никто не заметил ничего подозрительного за весь день. Но когда стали готовить ужин, обнаружилось, что Рубцов не русский. Его уличили, и он сознался, что он шпион.
Ответ
Задача 2: Как партизан незаметно подобрался к врагам?
Журнал Мурзилка, 1944 год
Партизаны-разведчики обнаружили немецкий грузовик, застрявший в снегу, и возле него группу немцев. Разведчиков было всего двое, но они решили захватить грузовик. Надо было подобраться незаметно к немцам и неожиданно напасть на них. Но как подобраться? Место было открытое, снег всюду, а маскировочных халатов у партизан не было.
— А ну-ка, я попробую одну штуку. Может, удастся, — сказал Тимофей Строгов.
Партизанам удалось захватить грузовик.
Что же придумал Тимофей строгов и как ухитрился подобраться незаметно к немцам? Кто догадался, тот вместо ответа пусть нарисует картинку, как Тимофей Строгов подкрадывается к немцам, и пришлёт картинку нам.
Ответ
Задача 3: Как достать мячик из вазы?
Журнал Мурзилка, 1944 год
Взгляните на картинку. Вы увидите на ней мальчика Сережу Пяткина и садовника Павла Фомича Цветочкина. Оба они в большом затруднении. Дело в том, что Сережа, играя в саду с мячом,нечаянно закинул его в эту красивую вазу и не может достать. Павел Фомич очень хочет помочь Сереже, но тоже не может придумать, как тут быть. Забраться в вазу невозможно, а лестницы под рукой нет. Так вот: попробуйте помочь им, придумайте способ достать мячик. Кто догадается, может поставить себе пятерку за ум и догадливость.
Ответ
Задача 4: Найдите все предметы на букву «Н»
Журнал Мурзилка, 1944 год
Умеете считать до двадцати? Говорите: «Конечно, умеем до тысячи и даже до миллиона!» Ну и прекрасно. В таком случае насчитайте не миллион, а всего двадцать предметов, начинающихся на букву «Н» и нарисованных на картинке. Кто насчитает двадцать, получит пятерку. А то сумеет найти больше двадцати, тот прочтет свою фамилию в списке отличников школы. Будьте добры, в ответах точно перечислить все предметы на букву «Н», которые вам удалось найти на картинке.
Ответ
Задача 5: Найди снайпера
Журнал Мурзилка, 1942 год
В одном из треугольников на рисунке находится снайпер. Не меняя места и не задевая ни домов, ни деревьев, он уничтожил всех фашистов. Найди этот треугольник.
Ответ
Задача 6: Что происходит на картинке?
Журнал Мурзилка, 1944 год
Проверим, наблюдателен ли ты. Вот испытание: обыкновенная картинка, ничего особенного на ней не происходит. Посмотри и точно ответь:
1) Какое сейчас время дня: утро, полдень или вечер?
2) Какое время года?
3) Какая погода — тихая или ветрено?
4) Тепло сейчас или холодно?
5) Солнечно или пасмурно?
Напиши ответ, но не как-нибудь, а с объяснением: почему ты думаешь, что время дня и погода именно такая, как ты говоришь. Ответишь верно и точно — получишь «отлично», за наблюдательность.
Ответ
Задача 7: Как развернуть кормой к берегу замерзший корабль?
Журнал Мурзилка, 1945 год
А вот такие задачи приходится решать морякам на войне.
К берегу подошел осенью большой пароход. Подошел, и стал носом к набережной. А тут ударил лютый мороз. Корабль так и застыл во льду.
Надо пароход разгружать, а грузовые люки у него на корме, далеко от берега. Ледоколов поблизости нет. Лёд взрывать порохом нельзя - немец услышит: дело около фронта. Людей тоже мало — всего человек пять или шесть; разгружать вручную — год провозишься. Словом, надо замерзший корабль перевернуть кормой к берегу. Могут ли это сделать шесть человек, которые стоят на палубе?
Спросили у капитана, он сказал: «Я думаю — нет!» Спросили у механика. Механик говорит: «Конечно, нет!» Спросили у старого боцмана. «Безусловно — да!» ответил боцман.
Не ответите ли вы, как это сделать?
Ответ
Бонус для самых усидчивых
Журнал Мурзилка, 1943 год
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