10 автомобилей Джеймса Бонда, каждый из которых достоин отдельного фильма о себе

Самые крутые автомобили Джеймса Бонда.

1. Sunbeam Alpine Convertible

Один из первых автомобилей 007.

2. Ford Mustang Mk1

Американские авто Бонд также использовал.

3. AMC Hornet

На ней выполнен один из самых крутых трюков кинематографа.

4. Lotus Esprit

Машина была подводной лодкой.

5. Aston Martin V8 Volante

Крутой и стильный автомобиль.

6. BMW Z3

Неожиданный выбор для 007.

7. Aston Martin Vanquish V12

Третье пришествие легендарной марки.

8. BMW Z8

Машина очень подходит.

9. Aston Martin DBS

Стильный автомобиль для агента.

10. Land Rover Defender

Разбили таких штук 10 на съемках.