Советы по уборке от профессионалов

Уборка — это не самое приятное занятие, ведь мы на нее тратим немало времени и сил. А порой некоторые вещи кажутся настолько испачканными, что их проще выбросить, чем отчистить. К счастью, у профессионалов этого дела есть множество секретов, которые не только упрощают сам процесс, но и помогают избавиться от самых упрямых пятен.

Липкий ролик для одежды творит чудеса в ванной

Многие вещи можно отчистить с помощью майонеза

Старые наволочки иногда работают лучше, чем тряпки из микрофибры

Постельное белье можно разгладить и без утюга

Кетчуп поможет отмыть присохшие кусочки еды

Занавески лучше всего очищать с помощью полотенца

Вода с газом помогает избавиться от пятен на зеркалах

От пятен на диване поможет избавиться жидкость для мытья посуды

Меламиновая губка отлично отмывает душ

Кола незаменима при мытье окон

Оливковое масло отлично скрывает царапины на деревянных поверхностях

С помощью фольги можно очистить духовку

Полироль для мебели помогает справиться с пятнами на покрытиях из нержавейки

Часто после мытья пола в ванной на поверхности все равно остаются ниточки, волоски и другой мелкий мусор. Вместо того чтобы собирать всю эту грязь тряпкой, горничные в отелях просто проводят по полу липким роликом. Этот способ значительно быстрее стандартной влажной уборки, да и сил тратится значительно меньше.Майонез может стать настоящей палочкой-выручалочкой во время еженедельной уборки. Масла, содержащиеся в этом продукте, отлично справляются со следами клея и краски. Если нужно удалить этикетку со стеклянной банки или тарелки, достаточно нанести немного майонеза на поверхность и оставить на 20 минут. После этого клейкую массу легко можно удалить с помощью влажной тряпки.Если на кафельную плитку, дверные ручки или выключатели попали капли масляной краски, их тоже легко можно стереть тряпочкой, смоченной в майонезе. Главное, чтобы краска не успела полностью засохнуть, иначе потребуется значительно больше времени и усилий. Кроме того, майонез помогает очистить следы детских мелков со стен: нужно лишь нанести продукт на рисунок и оставить его на несколько минут.Некоторые горничные в отелях предпочитают использовать старые наволочки для мытья стекол. Во-первых, они работают даже лучше, чем тряпки из микрофибры, и после них не остается разводов. Во-вторых, таким образом можно неплохо сэкономить. Главное — выбрать изделие из хлопка. Синтетическая и махровая ткань могут только сделать стекла грязнее.Другая хитрость помогает избавиться от складок на простынях и пододеяльнике за несколько минут. Нужно разбрызгать теплую воду из пульверизатора по поверхности ткани, а затем разгладить ее руками. В результате постельное белье становится не только гладким, но и выглядит потрясающе свежим — прямо как в гостиничном номере.В этом соусе содержится лимонная кислота и уксус, поэтому с помощью кетчупа можно избавиться от множества пятен. Правда, не все продукты отличаются высоким качеством, так что перед тем, как использовать соус для очистки медной или другой посуды, стоит сначала нанести маленькую капельку кетчупа на поверхность предмета.Если кусочки еды случайно присохли к тарелке или сковородке, достаточно залить посуду соусом и оставить на ночь. Утром остатки пищи отмоются без всякого труда. Кроме того, с помощью кетчупа можно удалить следы ржавчины с инструментов.Как бы часто мы ни убирались, пыль все равно постоянно циркулирует по комнате и зачастую оседает на занавесках. Специальные насадки на пылесосах, к сожалению, не помогают вычистить все складочки на ткани, поэтому лучше очищать занавески с помощью полотенца для рук. По словам горничных, оно достаточно тяжелое, чтобы выбить всю пыль, при этом руки во время уборки не устают. После того как занавески очищены, нужно лишь пропылесосить пол.Пузырьки в воде помогают справиться со стойкими пятнами и отлично очищают блестящие поверхности. Поэтому с помощью газировки можно очистить поверхность зеркала, не используя бытовую химию. Надо лишь перелить воду в пульверизатор, нанести жидкость на зеркало, оставить на несколько минут, а затем протереть чистой тряпочкой сверху вниз. Главное, не использовать для уборки газеты. К сожалению, сейчас типографии используют другую бумагу и чернила для печати, а потому вы только еще больше запачкаете зеркало, вместо того чтобы отмыть его.Удалить стойкие пятна с мягкой мебели порой бывает непросто. Вместо того чтобы оттирать впитавшуюся грязь часами, многие профессионалы используют жидкость для мытья посуды, в состав которой входят нефтепродукты. Надо смешать средство с небольшим количеством теплой воды и нанести получившуюся жидкость на пятно. Кстати, это средство помогает удалить и въевшуюся грязь на одежде.Многие горничные для уборки душа используют не жидкие чистящие средства, а меламиновые губки. Тем более, что они стоят достаточно дешево и купить их можно сразу в большом количестве — много места они не займут. С помощью этих губок можно достаточно быстро отчистить и раковину, и кафель и другие проблемные места, которые быстро покрываются грязью и плесенью.В состав этой газировки входит лимонная кислота, поэтому с помощью колы можно легко удалить пятна и разводы на окнах. Достаточно просто нанести жидкость с помощью пульверизатора на поверхность стекол, а затем протереть тряпкой.Кроме того, напиток помогает избавиться от ржавчины, и с помощью него можно обновить чугунную посуду, если она покрылась предательскими следами.Если на деревянной мебели отчетливо видны небольшие царапины или следы от воды, их легко можно удалить с помощью оливкового масла. Сначала поверхность нужно очистить от пыли. Потом на мягкую ткань наносится небольшое количество масла. После этого дерево протирают этой тряпочкой. Если вода впиталась слишком глубоко, масло стоит оставить на ночь.В конце процедуры поверхность необходимо отполировать сухой тканью. В результате с деревянной мебели не только исчезают несимпатичные следы, но она еще и обретает мягкий, насыщенный блеск. Оливковое масло также защищает изделия от появления новых пятен.Со временем на кухонной раковине из нержавеющей стали появляются пятна, а поверхность тускнеет. Чтобы вернуть ей блеск и чистоту, нужно нанести на тряпку из микрофибры смесь из оливкового масла и лимонного сока и протереть раковину круговыми движениями. Масло помогает избавиться от грязи, а сок работает как натуральное дезинфицирующее средство. После обработки поверхность необходимо тщательно сполоснуть теплой водой.Мытье духовки может быть непростым делом. Брызги жира и соусов на стенках этой бытовой техники под действием высоких температур накрепко пригорают к поверхности и требуется сильнодействующая бытовая химия, чтобы избавиться от них. Чтобы упростить процесс мытья, достаточно просто протереть внутреннюю часть духовки шариком из фольги, а уже потом наносить моющие средства. Кроме того, алюминиевая фольга отлично помогает отмыть стеклянные формы для запекания от остатков пригоревшей еды.Бытовая техника из нержавейки выглядит очень эффектно, но уход за ней может быть настоящей головной болью. На дверцах холодильника и микроволновки быстро появляются пятна и разводы, и техника сразу выглядит неряшливо. К счастью, есть относительно недорогое средство, которое помогает справиться с этой неприятностью. Полироль для деревянной мебели не только хорошо удаляет пятна и отпечатки пальцев с поверхности из нержавеющей стали, но и предотвращает их появление в течение нескольких дней. Надо просто распылить полироль на сухую тряпку и протереть ею стенки и дверцу бытовой техники.