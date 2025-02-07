Интересные идеи для участков с маленькой площадью

Многие дачные участки имеют крайне ограниченное пространство. В основном все привыкли к небольшим территориям в шесть соток. И при этом на них нужно умудриться уместить дом на несколько человек, какой-то хозблок, душевую или баню, место для парковки автомобиля и хорошо, если одного на семью, а также огород, деревья и неплохо бы ещё клумбу с цветами.

К сожалению, в условиях столь ограниченного пространства многие садоводы сталкиваются с очень непростой задачей по обустройству красивого и гармоничного ландшафта. Как решение этого вопроса придуман трендовый и очень функциональный вариант — спиралевидный цветник. Соорудить его несложно, а ухаживать ещё легче, так что вариант может подойти многим.В спиралевидном цветнике можно вырастить даже такую красотуСпиралевидная форма цветника будет служить на участке не только как украшение и дополнение ландшафта, но и поможет сильно сэкономить место. Так пространство всей территории будет использовано максимально оптимально. Для небольших участков — в самый раз. У такого цветника есть и множество других преимуществ помимо экономии места, они очень хороший пример современного подхода к созданию клумб.Также такой цветник поможет комбинировать и сочетать совершенно разные виды растений. Как внутренние, так и внешние стороны спирального цветника можно заполнить разнообразными цветами: многолетние на внутреннюю строну, а однолетние — на внешнюю. Либо сделать красивый фон на внутренней стороне из невысоких трав. Так многоуровневый цветник будет радовать глаз на протяжении всего года, и особенно если высадить растения так, чтобы когда одни отцветали, другие только начинали своё цветение.Также за цветником очень легко ухаживать. Благодаря своей форме в виде спирали растения смогут получать достаточное количество света и не будут заслонены другими кустарниками. Также благодаря тому, что цветник будет расположен не на земле, можно не бояться, что к цветам заползут сорняки, что уменьшает прополку.Есть и такие варианты цветников по спиралиКонечно, нельзя не отметить и очень красивую и эффектную сторону этих цветников. Они могут быть использованы как акцент на фоне зеленого газона, когда хозяева не хотят высаживать много цветов на участке, но ярких красок всё равно хочется. А также и просто быть необычным пятном на фоне одинаковых плоских клумб. Форма спирали не сможет не привлекать внимание и станет украшением любого сада.Это и отличная возможность для экспериментов. С цветами на такой спирали можно экспериментировать, с их яркими оттенками и текстурами, создавать что-то необычное. Можно также добавить небольшие камни или гравий, а также садовые фигурки. И всё это, безусловно будет экономией пространства. В несколько уровней можно высадить столько цветов, сколько заняли бы всё пространство, например, под забором.Можно высадить и одинаковые цветыТакие компактные клумбы с каждым годом становятся всё более популярными, возможно, не только из-за экономии пространства, но также и из-за того, что уход за ними нужно осуществлять намного реже. Такая уникальная установка может вмещать в себя не только цветы, но и различные культуры, превратившись в вертикальный огород. Можно вырастить капусту или зелень, салат или даже клубнику. Для овощей доступ к солнечному свету тоже будет максимальный, а вредителям вход закрыт. К тому же поливать и иногда пропалывать тоже всё достаточно легко, потому что спиралевидный цветник находится на доступном уровне для человека со средним ростом. Дренаж в таких системах также очень хороший. А воздухопроницаемость ещё лучше. Всё это важно для здоровья корневой системы и правильного её развития.Растения прорастают через отверстияКак создать такой цветник на своём участке? Обычно это включает несколько этапов, и первый из них — выбор подходящего и удобного места для установки конструкции. Стоит также расчертить на земле примерные размеры и понять, не будет ли эта конструкция загораживать свет другим растениям, произрастающим рядом. Цветник, выполненный на спиралевидной конструкции, обычно делают из дерева или металла, также подходит пластик. Металл, конечно, наиболее долговечный материал из представленных на рынке. А сами грядки, в которых будут расти цветы или культуры, выполнены в форме трубы. Так земля не будет выпадать, а вода отлично напитывать корни растений. В каждую из таких труб можно поместить до трёх растений. Так что это достаточно вместительная конструкция.Дополнительно все эти секции труб с культурами фиксируются металлическими прутьями, чтобы ветер не поломал грядки. Конструкция становится очень устойчивой и практически нерушимой. Кроме погодных условий, цветник выдерживает большой вес земли и самих растений. Потому, если делать её самостоятельно, стоит учитывать все эти нюансы.Ухаживать за ними будет легкоПо итогу в спиралевидный цветник можно поместить до тридцати различных цветов или культур. Это позволит как экспериментировать с разными текстурами, так и вырастить в нём небольшой огород. Участок будет аккуратным и ухоженным, потому что все растения перенесены в одно место.Конечно, растения, которые будут там высажены, должны сочетаться друг с другом и сильно не разрастаться, чтобы их не пришлось впоследствии пересаживать. А высаживать их нужно также соотвественно уровням: самые высокие в центре, низкие и в целом небольшие цветы — наверху и на внешних кругах. Цветник нужно время от времени поливать, немного пропалывать и добавлять удобрения, которые растения не могут взять из земли самостоятельно.Зимой тоже интересно смотритсяВ трубах, которые выполняют роль грядок, уже заранее проделаны специальные отверстия. Обычно они также изготавливаются из металла, но иногда и из пластика. Их диаметр не превышает пятнадцати сантиметров, а высота — около одного или двух. Благодаря этому цветы, лук и помидоры будут уже сразу прорастать через них. Они будут расти в один ряд и не раскидывать листья, которые на обычной грядке пришлось бы подвязывать. К тому же лучше применить специальный компост, который не наделён разнообразными семенами сорняков, тогда они на спиралевидном цветнике и не появятся вовсе. К нему можно дополнительно добавить перегной и торф для лучшей подкормки посаженных растений, которые в этом процессе испытывают стресс. А микроэлементами растения будут наделены.Можно сделать такой цветник и самомуТакже в этот цветник можно посадить базилик, петрушку, редис и землянику, они смогут там прижиться. Пожилым людям такой цветник будет обрабатывать ещё проще, потому что наклоняться не придётся совсем. Спиралевидный цветник придаст динамику всему пространству благодаря своей стремящейся вверх форме. При этом продолжит гармонично сочетаться с природой, потому что будет также засажен зелёными растениями. Такие же конструкции имеют несколько стилей, например, классическую — спиралевидную, а также аркообразную и с просто горизонтальными трубами, в нём цветы будут смотреться ещё интереснее, потому что всё внимание будет сосредоточено только на них. Зимой же такая форма окажется дополнительным украшением в саду покрытая снегом. В целом конструкцию можно сделать и самому из остатков труб, а можно приобрести в магазине.Оригинальная идея оформления цветника.