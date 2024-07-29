10 полезных продуктов, которые совсем не соответствуют своему статусу
Сегодня все стараются по возможности употреблять полезные продукты, заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Однако многие не осознают, что ошибаются в своём выборе, так как наряду с полезными компонентами многие продукты содержат и вредные вещества.
10. Фруктовые соки
Фруктовые соки
Доктора не устают повторять, что яблоко в день – залог здоровья. Но стакан яблочного сока из супермаркета может поднять сахар в крови и стать причиной дальнейшего ожирения. Основной проблемой магазинных соков является высокое содержание сахара. Выпивая стакан сока, мы употребляете, кроме сахара, и углекислый натрий!
9. Протеиновые и энергетические батончики
Протеиновые и энергетические батончики
Кажется, что полезные батончики в сочетании с физической нагрузкой не могут принести вред организму. Но, к сожалению, энергетические и протеиновые батончики, кроме полезных ингредиентов, содержат белковый изолят, транс-жиры, консерванты и сахар. А это не имеет ничего общего со здоровьем.
8. Хлопья на завтрак
Хлопья на завтрак
Считается, что хлопья с молоком на завтрак – это здоровая еда. По крайней мере так твердит упаковка. На одних коробках пишут о снижении уровня холестерина в крови, другие – о пользе для работы сердечнососудистой системы, так как в хлопьях содержится большое количество витаминов и минеральных веществ.большинстве хлопьев находится сахар и другие вредные ингредиенты. Витамины, которые добавлены в хлопья, имеют химическое происхождение, а, значит, практически не усваиваются организмом и вызывают аллергии при передозировке.
7. Йогурт с низким уровнем жира
Йогурт с низким уровнем жира
Многие уверены, что обезжиренный йогурт полезнее обыкновенного. Нет. Исследование, проведенное Европейским журналом питания, показало, что у людей, которые употребляли обезжиренные йогурты, наблюдалось ожирение и отклонения в работе сердечнососудистой системы не меньше, чем у тех, кто употребляет обыкновенные йогурты. И в том, и в том йогурте содержится сахар! Покупая йогурт, выбирать нужно тот, в котором нет сахара!
6. Сахарозаменители
Сахарозаменители
Сахарозаменители находятся на полках здоровых продуктов в супермаркете. Люди стараются заменить сахар в связи с проблемами на уровне эндокринной системы. Та же агава, например, содержит высокий уровень фруктозы, но она вреднее для организма, чем обыкновенный сахар. Со временем фруктоза разрушает печень и провоцирует диабет второго типа, а именно этого хотелось бы избежать. С осторожностью употребляйте сахарозаменители.
5. Пшеничный хлеб из муки грубого помола с отрубями
Пшеничный хлеб из муки грубого помола с отрубями
Если покупается пшеничный хлеб из неочищенного зерна, как указано на упаковке, а консистенция мякоти и цвет похожи на обыкновенный белый хлеб, то это обман. Производитель идет на хитрость и в обыкновенную муку добавляют немного муки из неочищенного зерна, а затем выдаёт его за полезный хлеб с отрубями. Не стоит выбирать хлеб, доверяя только надписям на упаковке, нужно проверять и оценивать продукт визуально. Чем меньше ингредиентов в составе хлеба – тем лучше!
4. Растительное масло
Растительное масло
Сложно поверить, что продукты растительного происхождения могут быть вредными. Но такие масла как соевое, подсолнечное, хлопковое могут навредить здоровью. В них находится высокое содержание жирных кислот Омега-6. Для правильной работы клеток организма необходимо сбалансировать употребление таких жирных кислот, а частое употребление растительного масла приводит к избытку Омега-6 и недостатку Омега-3. Этот дисбаланс приводит к воспалениям в организме и возникновению хроничных патологий.
3. Продукты без глютена
Продукты без глютена
Глютен – это протеин, содержащийся в пшенице и других злаковых. Он отвечает за клейковину, критерий хорошей муки для приготовления хлеба, пасты, печенья и т.д. У многих людей отмечается чувствительность к нему вследствие специфического заболевания целиакии. Есть и такие люди, у которых глютен вызывает аллергию. Но стоит запомнить, что если нет специфического диагноза, говорящего о противопоказании к употреблению продуктов с глютеном, то и нет необходимости охотиться за продуктами без глютена, только потому, что сейчас всем кажется, что это еда здоровых людей. Для здорового человека в сущности нет большой разницы между продуктами с глютеном и без.
2. Продукты для веганов
Продукты для веганов
Почему-то считается, что вегетарианство – это здоровый образ жизни. Но вегетарианцы, исключающие из своего рациона продукты животного происхождения и заменяющие их растительной пищей, далеко не так здоровы, как кажется. Продукты, которые выпускает промышленность для приверженцев вегетарианства, тоже содержат вредные вещества и ингредиенты. Просто нужно отдать предпочтение фруктам, овощам, зерновым – то, что не принесет вреда!
1. Продукты экологически чистые
Продукты экологически чистые
Продукты со знаком «органические» не являются гарантированно здоровыми. Этот знак на упаковке свидетельствует о том, что сырье, из которого был произведен продукт, был выращен без применения химии. Если на упаковке с печеньем, хлопьями, энергетическим батончиком есть этот знак, то все равно продукт содержит сахар. Прежде всего, нужно читать ингредиенты - чем меньше их, тем здоровее продукт.
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