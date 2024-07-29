С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 546 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Васильев
    Вот ведь тварь... За такой расстрела мало. А еще скольким жизнь после войны сломала. Детей ее жалко - такую мать нико...Почему женщина, с...
  • Анатолий Анатольев
    УЖАС!Почему женщина, с...
  • Игорь Матыс
    Почему многие арбузы пахнут марганцовкой?Оцениваем спелост...

17 крутейших предметов мебели и элементов декора в индустриальном стиле


Элементы индустриального стиля в интерьере.

Элементы индустриального стиля в интерьере.

Интерьер в индустриальном стиле – выбор не для всех. Дизайнеры называют его самым откровенным и даже обнажённым, ведь главное в этом направлении – показать всё, что обычно скрыто. На виду остаётся всё: арматура, трубы, стены без отделки, проводка, и даже ржавчина не закрашивается.
Ещё один важным момент – старые вещи не выбрасывают, а создают из них оригинальные предметы интерьера.

1. Табличка с номером


Табличка с номером квартиры.

Табличка с номером квартиры.

Оригинальная табличка с номером квартиры, которую можно сделать из деревянной доски и гвоздей.

2. Светильник


Забавный светильник.

Забавный светильник.

 


Креативный светильник в индустриальном стиле, сделанный из металлических водопроводных труб.

3. Вешалка для полотенец


Вешалка-полка в ванную.

Вешалка-полка в ванную.

Стильная вешалка-полочка из дерева и металла.

4. Вешалка для одежды


Функциональная вешалка с полками.

Функциональная вешалка с полками.

Вешалка с полками в промышленном стиле, которая может заменить громоздкий шкаф.

5. Часы


Часы ручной работы.

Часы ручной работы.

Уникальные часы, которые можно смастерить из велосипедных запчастей.

6. Настольная лампа


Торшер.

Торшер.

Чудесный торшер из труб в индустриальном стиле.

7. Кровать


Спальное место.

Спальное место.

Оригинальное спальное место, которое выходит за рамки обыкновенной кровати.

8. Декор стены


Кирпичная стена с граффити.

Кирпичная стена с граффити.

Кирпичная стена с граффити поможет освежить интерьер и внести в него нотки современного стиля.

9. Столик


Небольшой столик.

Небольшой столик.

Деревянный стол в индустриальном стиле с ножничным подъемником.

10. Панно


Металлическое панно.

Металлическое панно.

Брутальное настенное украшение из листа металла.

11. Стулья


Дизайнерские стулья.

Дизайнерские стулья.

Фантастические стулья из металла выглядят стильно и лаконично.

12. Книжная полка


Угловая книжная полка.

Угловая книжная полка.

Креативная книжная полка в промышленном стиле из металлических труб.

13. Шкаф


Платяной шкаф.

Платяной шкаф.

Металлический платяной шкаф в промышленном стиле станет настоящей изюминкой интерьера.

14. Винный стеллаж


Настенный винный стеллаж.

Настенный винный стеллаж.

Необычный винный стеллаж, который можно сделать из дерева и остатков металлических труб.

15. Душевая кабинка


Душевая кабинка.

Душевая кабинка.

Современная душевая кабинка, сделанная из стекла и металла.

16. Кресло


Комфортабельное кресло.

Комфортабельное кресло.

Роскошное кресло в промышленном стиле из металла и кожи.

17. Письменный стол


Рабочий стол.

Рабочий стол.

Ультрасовременный рабочий стол из бетона.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
креативная книжная полка
instagram (инстаграм), социальная сеть
книжная полка
угловая книжная полка
наверх