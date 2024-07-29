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С нами не соскучишься!

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10 полезных продуктов, которые совсем не соответствуют своему статусу


10 полезных продуктов, которые совсем не соответствуют своему статусу

10 полезных продуктов, которые совсем не соответствуют своему статусу

Сегодня все стараются по возможности употреблять полезные продукты, заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Однако многие не осознают, что ошибаются в своём выборе, так как наряду с полезными компонентами многие продукты содержат и вредные вещества. Предлагаем познакомиться со списком, который претендует на звание «Здоровая еда», но при этом не соответствует этому названию на 100%.

10. Фруктовые соки


Фруктовые соки

Фруктовые соки

 

Доктора не устают повторять, что яблоко в день – залог здоровья. Но стакан яблочного сока из супермаркета может поднять сахар в крови и стать причиной дальнейшего ожирения. Основной проблемой магазинных соков является высокое содержание сахара. Выпивая стакан сока, мы употребляете, кроме сахара, и углекислый натрий!

9. Протеиновые и энергетические батончики


Протеиновые и энергетические батончики

Протеиновые и энергетические батончики

 

Кажется, что полезные батончики в сочетании с физической нагрузкой не могут принести вред организму. Но, к сожалению, энергетические и протеиновые батончики, кроме полезных ингредиентов, содержат белковый изолят, транс-жиры, консерванты и сахар. А это не имеет ничего общего со здоровьем.

8. Хлопья на завтрак


Хлопья на завтрак

Хлопья на завтрак

 

Считается, что хлопья с молоком на завтрак – это здоровая еда. По крайней мере так твердит упаковка. На одних коробках пишут о снижении уровня холестерина в крови, другие – о пользе для работы сердечнососудистой системы, так как в хлопьях содержится большое количество витаминов и минеральных веществ. Но в большинстве хлопьев находится сахар и другие вредные ингредиенты. Витамины, которые добавлены в хлопья, имеют химическое происхождение, а, значит, практически не усваиваются организмом и вызывают аллергии при передозировке.

7. Йогурт с низким уровнем жира


Йогурт с низким уровнем жира

Йогурт с низким уровнем жира

 

Многие уверены, что обезжиренный йогурт полезнее обыкновенного. Нет. Исследование, проведенное Европейским журналом питания, показало, что у людей, которые употребляли обезжиренные йогурты, наблюдалось ожирение и отклонения в работе сердечнососудистой системы не меньше, чем у тех, кто употребляет обыкновенные йогурты. И в том, и в том йогурте содержится сахар! Покупая йогурт, выбирать нужно тот, в котором нет сахара!

6. Сахарозаменители


Сахарозаменители

Сахарозаменители

 

Сахарозаменители находятся на полках здоровых продуктов в супермаркете. Люди стараются заменить сахар в связи с проблемами на уровне эндокринной системы. Та же агава, например, содержит высокий уровень фруктозы, но она вреднее для организма, чем обыкновенный сахар. Со временем фруктоза разрушает печень и провоцирует диабет второго типа, а именно этого хотелось бы избежать. С осторожностью употребляйте сахарозаменители.

5. Пшеничный хлеб из муки грубого помола с отрубями


Пшеничный хлеб из муки грубого помола с отрубями

Пшеничный хлеб из муки грубого помола с отрубями

 

Если покупается пшеничный хлеб из неочищенного зерна, как указано на упаковке, а консистенция мякоти и цвет похожи на обыкновенный белый хлеб, то это обман. Производитель идет на хитрость и в обыкновенную муку добавляют немного муки из неочищенного зерна, а затем выдаёт его за полезный хлеб с отрубями. Не стоит выбирать хлеб, доверяя только надписям на упаковке, нужно проверять и оценивать продукт визуально. Чем меньше ингредиентов в составе хлеба – тем лучше!

4. Растительное масло


Растительное масло

Растительное масло

 

Сложно поверить, что продукты растительного происхождения могут быть вредными. Но такие масла как соевое, подсолнечное, хлопковое могут навредить здоровью. В них находится высокое содержание жирных кислот Омега-6. Для правильной работы клеток организма необходимо сбалансировать употребление таких жирных кислот, а частое употребление растительного масла приводит к избытку Омега-6 и недостатку Омега-3. Этот дисбаланс приводит к воспалениям в организме и возникновению хроничных патологий.

3. Продукты без глютена


Продукты без глютена

Продукты без глютена

 

Глютен – это протеин, содержащийся в пшенице и других злаковых. Он отвечает за клейковину, критерий хорошей муки для приготовления хлеба, пасты, печенья и т.д. У многих людей отмечается чувствительность к нему вследствие специфического заболевания целиакии. Есть и такие люди, у которых глютен вызывает аллергию. Но стоит запомнить, что если нет специфического диагноза, говорящего о противопоказании к употреблению продуктов с глютеном, то и нет необходимости охотиться за продуктами без глютена, только потому, что сейчас всем кажется, что это еда здоровых людей. Для здорового человека в сущности нет большой разницы между продуктами с глютеном и без.

2. Продукты для веганов


Продукты для веганов

Продукты для веганов

 

Почему-то считается, что вегетарианство – это здоровый образ жизни. Но вегетарианцы, исключающие из своего рациона продукты животного происхождения и заменяющие их растительной пищей, далеко не так здоровы, как кажется. Продукты, которые выпускает промышленность для приверженцев вегетарианства, тоже содержат вредные вещества и ингредиенты. Просто нужно отдать предпочтение фруктам, овощам, зерновым – то, что не принесет вреда!

1. Продукты экологически чистые


Продукты экологически чистые

Продукты экологически чистые

 

Продукты со знаком «органические» не являются гарантированно здоровыми. Этот знак на упаковке свидетельствует о том, что сырье, из которого был произведен продукт, был выращен без применения химии. Если на упаковке с печеньем, хлопьями, энергетическим батончиком есть этот знак, то все равно продукт содержит сахар. Прежде всего, нужно читать ингредиенты - чем меньше их, тем здоровее продукт.

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