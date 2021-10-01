Семь способов зарядить аккумулятор смартфона, которые выручат в нестандартной ситуации

Батарея села, что можно сделать без зарядки.
При должном желании и умении зарядить смартфон можно без использования розеток, зарядок, поверэнергии и прочих подобных вещей. Конечно, перечисленные ниже способы можно считать чрезвычайными. Пользоваться ими следует, только если «другого не осталось». Еще одним важным требованием является возможность снять аккумулятор с устройства. Простите, счастливые обладатели «яблочной» продукции, но вам придется остаться на необитаемом острове без связи.
1. Прямая зарядка
Если дома есть провода.
Понадобится зарядное устройство от старого мобильного телефона. Для начала надо снять изоляцию и высвободить два провода. Определяем плюс и минус, после чего подсоединяем провода напрямую к аккумулятору. Заряжать, таким образом, следует не более 10-15 минут, иначе аккумулятор испортится.
Внимание: данный способ опасен для жизни и здоровья. Использовать только в чрезвычайной ситуации. Крайне не рекомендуется проделывать это дома.
2. «Лягушка»
Полезный гаджет.
«Лягушка» - это универсальный, простой и недорогой девайс для заряда любых элементов питания, вне зависимости от их вида и типа. Впрочем, для этого способа все-таки понадобиться розетка.
3. Самодельная зарядка
Можно сделать самому
Прямые руки, клей, диод и проволока позволяет провести улучшение старого смартфона, не поддерживающего функцию беспроводной зарядки. Для этого следует создать из проволоки катушку, которая будет подключаться к минусу батареи и диоду. После этого конструкцию остается прислонить к станции беспроводной зарядки.
4. Зарядка от земли
Электричество есть даже здесь.
Если под рукой есть пила, что-то вроде металлических колышков для палатки, а также вода и соль, то смартфон можно зарядить прямо от земли. Втыкаем колья в землю и обматываем их проволокой. Обливаем конструкцию раствором соленой воды. Свободные концы проволоки крепим к батарее. На один звонок точно зарядить получится.
5. Зарядка скотчем
Поможет если АКБ не сел вусмерть.
Наматываем скотч на контакты батареи, после чего возвращаем АКБ в смартфон. Если смартфон не был разряжен намертво, то этот нехитрый способ подарит еще несколько драгоценных минут использования гаджета.
6. Зарядка огнем
Экстремальный метод.
Лучше всего взять нож и нагреть на огне. После этого раскаленный клинок прикладывается к батарее смартфона. Держать нужно не больше пары секунд, в противном случае есть высокий шанс полностью вывести аккумулятор из строя. Запущенные в результате нагрева химические реакции в АКБ позволят получить немного энергии.
7. Зарядка через удар
Можно ударить о асфальт.
Если ситуация действительно опасная и нужно сделать один-единственный звонок от которого зависит чья-то жизнь или судьба, а предательский АКБ опять пуст, можно попытаться сильно ударить аккумулятор о камень или бетонную плиту. Предварительно его нужно извлечь из смартфона. Если повезет, удар не испортит аккумулятор и даст немного энергии.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии