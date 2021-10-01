Семь способов зарядить аккумулятор смартфона, которые выручат в нестандартной ситуации

Батарея села, что можно сделать без зарядки.

1. Прямая зарядка

Если дома есть провода.

2. «Лягушка»

Полезный гаджет.

3. Самодельная зарядка

Можно сделать самому

4. Зарядка от земли

Электричество есть даже здесь.

5. Зарядка скотчем

Поможет если АКБ не сел вусмерть.

6. Зарядка огнем

Экстремальный метод.

7. Зарядка через удар

Можно ударить о асфальт.