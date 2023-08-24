10 бездарных сыновей великих монархов, на которых природа явно отдохнула

В истории Европы было немало правителей, без которых развитие континента было бы попросту невозможным. Но зачастую случалось так, что вслед за великими правителями на трон восходили их абсолютно бездарные сыновья, которые не сумели сохранить достижения своих отцов.
1. Эдуард II
Перед Эдуардом II встала непростая задача, когда его отец, король Англии Эдуард I, внезапно умер в 1307 году, - ему нужно было соответствовать деяниям своего отца. Король Англии Эдуард I, известный как Эдуард Длинноногий, наиболее прославился тем, что подавил восстание Уильяма Уоллеса и казнил его, а также предотвратил восстание в Уэльсе. В конечном итоге он сделал своего сына Эдуарда II первым в истории англичанином - принцем Уэльским. Когда Эдуард II был коронован на английский престол в 1307 году, от молодого короля ожидали многого. Но его правление было омрачено поражением в битве при Баннокберне от шотландского короля Роберта Брюса, когда Эдуард II был вынужден бежать обратно в Англию.
Эдуард перестал слушать своих советников и полностью пренебрегал собственной женой, предпочитая общение с мужчинами, которые были его «фаворитами». В конечном счете, он был вынужден отречься от престола в пользу своего 14-летнего сына, Эдуарда III, и позже был казнен при спорных обстоятельствах после заключения в тюрьму. Эдуарда II впоследствии называли единственной ошибкой Эдуарда I.
2. Наполеон II
Наполеон II
- сын Бонапарта.
- сын Бонапарта.
Наполеон II не сделал ничего плохого, пытаясь справиться с гигантским наследством его отца, Наполеона Бонапарта (он же Наполеон I), но его жизнь закончилась очень рано, и он так и не оправдал потенциальных ожиданий, возложенных на него. Его отец был, возможно, самым выдающимся лидером во французской истории и стал первым императором Франции. Учитывая, сколько сражений он выиграл во время наполеоновских войн, Наполеона Бонапарта до сих пор уважают за его военную тактику, а также за то, что при нем Первая Французская империя стала одной из величайших стран в мире. Рождение сына Наполеона было отпраздновано в Париже салютом из 100 пушек. Однако после того, как Наполеон проиграл битву при Ватерлоо, он был изгнан и отрекся от престола в пользу своего молодого сына. Однако юридически Наполеон II так и не стал императором и в итоге умер в возрасте 21 года в 1832 году от туберкулеза, не оставив наследника.
3. Эдуард VIII
Эдуард VIII - непредсказуемый распутник.
Эдуард VIII сменил на троне своего отца, Георга V, в 1936 году после того, как тот весьма успешно правил Британской империей в течение 26 лет. Георга V англичане просто обожали, несмотря на то, что правил в довольно непростые времена (Первая мировая война, революции в других странах и меняющийся политический климат в Англии). Но у него были напряженные отношения со старшим сыном Эдуардом, который вел беспорядочную и распутную жизнь, а также любил «гульнуть» с аристократками. Эдуард считался нетрадиционным и непредсказуемым, но когда Георг V умер в январе 1936 года, принц Эдуард стал королем Эдуардом VIII. Однако его правление продлилось менее года.
Вспыхнул скандал, когда Эдуард предложил выйти за него замуж разведенной американке Уоллис Симпсон. Это было полностью неприемлемо для короля Англии (который к тому же является главой англиканской церкви). В итоге Эдуард VIII отрекся от престола, чтобы жениться на Симпсон, вызвав огромную общественную сенсацию. Ходили слухи, что он питал пронацистские взгляды и посещал Германию прямо перед началом Второй мировой войны. В итоге «монарх на год» провел большую часть своей оставшейся жизни с Симпсон за границей и его практически не помнят в Англии.
4. Карл IV и Фердинанд VII
Карл IV и Фердинанд VII.
В данном случае речь пойдет о сыне и внуке, которые не смогли стать достойными наследниками испанского короля Карла III. Карл III вступил на престол в 1759 году и успешно правил почти 30 лет, в течение которых Испания добилась больших достижений. Его последовательное и умное руководство привело к тому, что со страной начали считаться в Европе. Именно Карл III сыграл важную роль в создании флага и государственного гимна Испании, а также потратил уйму денег на создание достойной инфраструктуры в стране. Когда Карл III умер в 1788 году, его сын, Карл IV стал королем Испании. Карл IV был непохож на своего отца в том смысле, что он не играл активной роли в политике; вместо этого он переложил управление Испанией на плечи советников. Он также допустил серьезную ошибку в выборе союзников, «переметнувшись» от Франции к Великобритании, показав себя ненадежным в глазах всей Европы.
Общественность настолько не любила Карла, что его собственный сын Фердинанд попытался совершить государственный переворот, чтобы свергнуть его. В итоге Фердинанд VII вступил на престол Испании в 1808 году, однако почти сразу отрекся от престола под давлением Наполеона I. Позже его восстановили в качестве монарха в 1813 году, и Фердинанд царствовал до 1833 года, по сути наблюдая за тем, как Испания теряет одну за другой свои территории в Америке. Он считается одним из худших монархов в истории страны. Можно с уверенностью сказать, что и сын, и внук Карла III даже далеко не соответствовали установленным им высоким стандартам.
5. Людовик Благочестивый
Людовик Благочестивый.
Людовик I Благочестивый был королем франков и императором Священной Римской империи с 814 по 840 годы. Первоначально он совместно правил со своим отцом, неподражаемым Карлом Великим, с 813 года до его смерти в 814 году. Карл Великий объединил многие районы Западной Европы и навязал местным народностям христианство. Обычно его вспоминают как «отца Европы». Когда Карл умер, он оставил после себя континент, объединенный под его руководством, и когда его сын занял трон, все ожидали, что Людовик продолжит великие деяния своего отца.
Правление Людовика длилось 26 лет, и хотя он сумел успешно удержать вместе созданную его отцом империю Каролингов, король по сути привел ее к гражданской войне. У Людовика было три сына, и он разделил империю между ними, но это в конечном итоге привело к конфликтам. В один момент Людовика свергли с трона и дважды заставляли публично признаться в грехах. Несмотря на то, что он сумел вернуться на трон, авторитет короля был подорван, и когда он умер, Европа разразилась очередной гражданской войной за территории империи.
6. Эдуард VI
Эдуард VI.
Эдуард VI после своего отца Генриха VIII занял трон Англии и Ирландии в 1547 году, пытаясь продолжить дело одного из самых известных монархов в истории. Бесспорно, что наследие Генриха VIII было крайне велико, и его правление полностью сломало все шаблоны. Генрих сменил за время жизни шесть жен, пытаясь обзавестись наследником мужского пола, и Эдуард был сыном от третьей жены Джейн Сеймур.
Ранее утверждалось, что Эдуард VI был очень болезненным мальчиком, однако, более современные исследователи говорят, что это не так. Он был слишком молод, когда умер Генрих VIII, поэтому во время всего правления Эдуарда VI фактически страной управлял совет регентов. Англия страдала от гражданских волнений, а также продолжалась война с Шотландией (кстати, провальная). В конечном итоге срок пребывания Эдуарда VI на троне оказался недолгим; у него поднялась температура, и в конце концов он заболел и умер, когда ему было всего 15 лет.
7. Иоанн Безземельный
Самый безземельный король.
Иоанн, который был королем Англии с 1199 по 1216 год, являлся преемником одного из самых известных королей Англии в истории - Ричарда Львиное Сердце. Фактически он был младшим братом Ричарда, и отец Иоанна, Генрих II, также был вполне успешным королем Англии. Генрих заложил основы современного права в стране, а также успешно установил господство Англии в Ирландии. Иоанн же стал одним из самых несчастливых правителей в английской истории.
Прозвище «Безземельный» король получил из-за того, что он потерял многие земли своего отца, включая Нормандию (его изначальную родину). Говорят, что Иоанн был параноиком и убийцей, и многие люди погибли из-за его подозрений (в частности, даже его 16-летний племянник Артур, герцог Бретани). Неудивительно, что Иоанна стараются не упоминать в учебниках по истории.
8. Константин III
Константин III.
Гераклий Новус Константин Август, также известный как Константин III, правил Византийской империей в течение всего четырех месяцев в 64 году нашей эры. Он сменил на троне своего отца Ираклия, который примерно за 30 лет добился существенного развития страны. Ираклий победил в сражениях со столь могучими соперниками, как персы и арабы, и назначил официальным языком империи греческий вместо латыни. После его смерти в 641 году Константин III вступил на престол, разделив власть со своим сводным братом Ираклоном. Спустя всего 4 месяца Константин умер при загадочных обстоятельствах, после чего Ираклон остался единственным императором.
9. Ричард Кромвель
Ричард Кромвель.
Ричард Кромвель на самом деле никогда не был королем в буквальном смысле этого слова, но он занимал должность Лорда-протектора Содружества некоторое время после того, как его отец, Оливер Кромвель, умер в 1658 году. Оливер Кромвель революционизировал страну, как никакой другой лидер до него во время английской гражданской войны, победив короля Карла I и подписав ему смертный приговор, а также став первым в истории Лордом-протектором Содружества Англии, Шотландии и Ирландии.
Он успешно управлял страной в течение пяти лет до своей смерти. Ричард был назначен преемником Оливера после смерти отца, но ушел в отставку менее, чем через год. Его правление ознаменовалось «множеством подлых поступков», а отсутствие у него реальной власти рассматривалось многими как возможность покончить с Содружеством. Известно, что ему не хватало военного опыта, и что его больше интересовали неспешные беседы и прогулки, а не правление. Ричард был свергнут в 1659 году и позже отправился в изгнание, когда Карла II пригласили обратно на престол.
10. Георг IV
Георг IV.
Георг IV, которого чаще вспоминают как принца-регента, управлял Соединенным Королевством в течение десяти лет после смерти его отца, Георга III. Георг III занимал трон чуть менее 60 лет, существенно развив сельское хозяйство страны за это время, а также став известен как «тиран», правивший заморскими территориями, которые стали Соединенными Штатами после подписания Декларации независимости. Тем не менее, его сын полностью разочаровал всех.
Георг вел разгульный образ жизни и постоянно кутил, тратя огромные суммы. У него было много внебрачных детей, полно долгов, ожирение, а также король много пил. Правитель запомнился только своим гедонистическим образом жизни, а не успехами, достигнутыми страной под его правлением.
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