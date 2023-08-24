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Советы по черенкованию герани и пеларгонии

Герань и пеларгония — прекрасные неприхотливые растения, которые радуют глаз своей красотой. С их помощью можно создать интересные композиции в саду.
Ну и конечно, чем больше герани и пеларгонии на участке, тем красивее, поэтому актуальным является вопрос, как правильно черенковать, чтобы из одного растения получить много молодых здоровых кустиков.





Для подготовки черенков рекомендуется использовать секатор, а не ножницы, которые могут раздавить черенки. Инструмент перед работой следует обязательно продезинфицировать. Если у вас в распоряжении есть целый кустик, то первым шагом обрежьте корневую систему и посадите ее в стаканчик с торфом. Первый полив будет необходимо совершить не ранее, чем через 5 дней. Срезанные верхушки для профилактики можно обработать фитоспорином.



Подготавливая черенки, обрезайте их под местом, где расположено междоузлие, это поможет черенкам быстрее укорениться и нарастить крепкую и здоровую корневую систему.



Для удобства укоренения черенков в воде используйте кассету для рассады, так стаканчики не будут падать под тяжестью черенков. В каждый стаканчик налейте по 20 мл воды.



Для того чтобы черенки лучше укоренялись, используйте эффективный препарат радигрин. На один стаканчик достаточно всего двух капель стимулятора роста.



В одном стаканчике можно укоренять 2-3 черенка. Важно следить за уровнем воды в стаканчиках. Благодаря радигрину корневая система черенков начнет активно развиваться уже через 5-7 дней.
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черенкование
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