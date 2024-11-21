Грузовой контейнер переоборудовали в домик с лужайкой на крыше и клумбами на ступенях

Грузовые контейнеры давно уже стали отличной основой для строительства жилищ различной конфигурации и габаритов. Их трансформацией, как правило, занимаются энтузиасты, мечтающие как можно скорее обзавестись крышей над головой или уютной дачей/гостевым домиком для отдыха на лоне природы. Чего только стоит миниатюрный контейнерный дом, крыша которого превращена в прекрасную зеленую лужайку, а ступени в благоухающие клумбы.
Переоборудованный контейнер с лужайкой на крыше и клумбами на ступенях станет идеальной дачей или гостевым домиком. | Фото: teenyabode.com.
Даже один контейнер можно превратить в функциональный и уютный домик.
Переоборудованные морские контейнеры давно ассоциируются в альтернативными видами жилищ, которые в кратчайшие сроки могут стать прекрасным домом для одного человека или целой семьи, решившейся на неординарное строительство. Благодаря надежной структуре и модульному типу конструкции домов из контейнеров получаются более чем прочными, долговечными и имеют невероятный дизайн, если пофантазировать и уложить их особенным образом. Хотя и один контейнер может стать прекрасным решением, если проектированию и оформлению уделить достаточно внимания и использовать всевозможные надстройки. Взять, к примеру, контейнерный домик с функциональной крышей и основательной лестницей, которые превратили в зеленую лужайку и целую композицию с благоухающими клумбами.
Дизайн и наполнение крошечного дома Steps можно персонализировать. | Фото: belatchew.com.
Основой мини-домика может стать как 20-футовый, так и 40-футовый грузовой контейнер, все зависит от потребностей владельца и наличия участка.Несмотря на то, что в представленной модели для отделки фасада использовали натуральное дерево, обладающее прекрасными теплоизоляционными характеристиками, его можно заменить на сайдинг любой расцветки и фактуры или попросту оставить первозданный вид, сохранив индустриальную эстетику. По сведениям редакции Novate.ru, модель Steps, разработанная специалистами Belatchew Arkitekter, легко персонализировать, чтобы создать то, что нужно каждому владельцу крохи, поскольку его можно устанавливать как на загородном участке, на берегу водоема, в глухой природной зоне, так и на заднем дворе основного жилища, используя в качестве дачи, летнего или гостевого убежища, офиса или студии.
На крыше Steps получилась отличная терраса с зеленой лужайкой вместо традиционного настила. | Фото: itinyhouses.com.
Главной же изюминкой проекта стала функциональная крыша, на которой обустроили открытую террасу, да не простую. Чтобы иметь возможность наслаждаться природой даже в тех регионах, где не так много растительности или попросту планируется строительство в черте города с повышенной плотностью размещения домов, напольное покрытие заменили ковром из живой травы.
Лестница может превратиться в благоухающую клумбу или органический огород.
Пристройка станет хранилищем для инвентаря или мобильной летней кухни.
Плюс по всему придумали не менее впечатляющую и полезную пристройку, выполняющую роль функциональной лестницы, ведущей на крышу. Ступени во всю ширину контейнера частично превратили в клумбы с глубокими ящиками, в которые можно высаживать не только цветы, но и пряные травы, клубнику, землянику, низкорослые овощи или небольшие кустарники. Многие из них станут приятным бонусом и прекрасным дополнением к рациону питания. Оставшееся же пространство под лестничным маршем предприимчивые владельцы могут использовать для хранения инвентаря, газонокосилок, различных инструментов, складной мебели, мобильной летней кухни. Если же за основу взять 20-футовый контейнер или захочется увеличить площадь жилого пространства, то пристройку легко превратить в полноценную ванную комнату или сауну.
Один из вариантов дизайна миниатюрного контейнерного дома Steps. | Фото: teenyabode.com.
Если же говорить об оформлении внутреннего пространства, то прежде чем приступить к этому процессу были вырезаны отверстия на противоположных сторонах контейнера, чтобы наполнить домик для отдыха максимальным количеством солнечного света и открыть виды на окружающий пейзаж. Обилие проемов потребовало надежной обвязки всего периметра контейнера, чтобы его структуру не повело или не привело к полной потере устойчивости. После этого все плоскости основательно утеплили, ведь металл в качестве оболочки дома никак не сможет обеспечить комфортную температуру, если за «бортом» она будет выше или ниже + 22-24 градусов.
В пристройке можно обустроить ванную комнату. | Фото: belatchew.com.
Для дальнейшей экономии на энергоносителях окна имеют специальное напыление, позволяющее удерживать тепло зимой, летом же наоборот, не давать лучам солнца прогревать воздух внутри помещения. При этом стекло предусматривает и затенение, что ограничивает проникновение УФ-лучей и позволяет создать более конфиденциальную обстановку во время отдыха.
Лучшим отделочным материалом для крошечных пространств является натуральное дерево. | Фото: teenyabode.com.
Для отделки интерьера выбрали деревянные панели и фанеру нужной толщины, сохранив при этом светлые тона и фактуру материала, благодаря чему домик получился более уютным и просторным (дизайн модели будущие домовладельцы могут выбирать на свое усмотрение). Исключение составила лишь мокрая зона в ванной комнате.
Скромные размеры и стандартная высота контейнера стали причиной того, что основные жилые зоны не имеют перегородок, чтобы визуально увеличить пространство. Зона гостиной с диваном-трансформером находится сразу за стеклянной дверью, что в тандеме со сплошным окном на торце домика делает ее очень светлой и объемной. В ночное же время она превращается в спальню, в которой легко можно создать уютную приватную обстановку, закрыв лишь роллетные шторы, не пропускающие солнечный свет, что позволит хорошенько выспаться.
В крошечном доме Steps есть все необходимое для отдыха. | Фото: itinyhouses.com.
Центральную часть занимает кухня с мебельным гарнитуром оливкового цвета, который был сделанным на заказ. Это позволило на небольшой площади разместить все необходимое для приготовления пищи. Кухонный гарнитур граничит с вместительным вещевым шкафом такого же цвета и обеденным пространством, которое определяет барная стойка, закрепленная под окном, что обеспечивает отдыхающих или жильцов прекрасным обзором во время приема пищи.
Примечательно: В этом случае пристройка для поддержания массивной лестницы с ящиками для цветов использовалась для обустройства полноценной ванной комнаты, где установили душевую кабину, раковину с тумбой и унитаз. Остался еще уголок для вместительного шкафа или организации прачечной, где поместятся две машины (стиральная и сушильная), если их поставить друг на друга.
Прекрасно оборудованный контейнерный дом Steps – идеальное место для отдыха на лоне природы.
В заключение стоит отметить, что контейнерный дом станет прекрасным дополнением к дачному или приусадебному участку. Также его можно сдавать в аренду, если установить в природной зоне и оснастить автономными системами жизнеобеспечения, добавив лаундж-зоны на прилегающей территории.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии