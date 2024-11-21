Грузовой контейнер переоборудовали в домик с лужайкой на крыше и клумбами на ступенях

Переоборудованный контейнер с лужайкой на крыше и клумбами на ступенях станет идеальной дачей или гостевым домиком. | Фото: teenyabode.com.

Даже один контейнер можно превратить в функциональный и уютный домик.

Дизайн и наполнение крошечного дома Steps можно персонализировать. | Фото: belatchew.com.

На крыше Steps получилась отличная терраса с зеленой лужайкой вместо традиционного настила. | Фото: itinyhouses.com.

Лестница может превратиться в благоухающую клумбу или органический огород.

Пристройка станет хранилищем для инвентаря или мобильной летней кухни.

Один из вариантов дизайна миниатюрного контейнерного дома Steps. | Фото: teenyabode.com.

В пристройке можно обустроить ванную комнату. | Фото: belatchew.com.

Лучшим отделочным материалом для крошечных пространств является натуральное дерево. | Фото: teenyabode.com.

В крошечном доме Steps есть все необходимое для отдыха. | Фото: itinyhouses.com.

Прекрасно оборудованный контейнерный дом Steps – идеальное место для отдыха на лоне природы.