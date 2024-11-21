Почему жареная колбаса и еще 6 советских блюд стали считаться вредными

Продукты/ фото: Pinterest .com, fort.crimea.com
В СССР хозяйки готовили бюджетные блюда лишь, потому что денег на свежие продукты не хватало. Приходилось много экономить. Именно в эти времена «родились» котлеты с добавлением большого количества хлеба и бутерброды с маслом и сахаром. Сейчас многие вспоминают вкус советских блюд с ностальгией.
1. Жареная колбаса
Жареная колбаса/ фото: yaplakal.com
В эпоху СССР жареная колбаса стала настоящей палочкой-выручалочкой. Она заменяла мясо, готовилась очень быстро и давала чувство сытости на весь день. С жареной колбасой готовили блюда, какие только можно придумать. С ней жарили яичницу, добавляли в тушеную капусту, картофель, ели просто с хлебом, гречкой или консервированным зеленым горошком. Бутерброды с жареной колбасой было удобно брать с собой на работу или давать детям в школу. Кроме того, колбасу мог пожарить любой школьник — это было удобно для родителей, которые понимали, что дети точно голодными дома не останутся.
Советские люди часто ели жареную колбасу. Ее едят и сейчас. Но при частом употреблении жареный продукт может навредить здоровью. Он состоит не только из белка, но из жира и соли, которые провоцируют развитие заболеваний желудка, кишечника, сосудов и сердца. Также составляющим компонентом всех колбас является нитрит натрия. А его нельзя нагревать до температуры кипения.
2. Пирожное «Картошка»
Пирожное/ фото: prpreston.ru
Самым популярным советским десертом стала «Картошка». Это пирожное готовилось из печенья, какао и сливочного масла. Но в общепите с целью экономии денег десерт готовили из маргарина и обрезков от тортов. Так повара практиковали безотходное производство. «Картошка» получалась такой же вкусной как на сливочном масле — по вкусу отличить было невозможно. Кондитерское изделие хорошо утоляло голод. Им можно было перекусить в дороге или купить домой к чаю. Вот только десерт на маргарине мог навредить людям, у которых наблюдались проблемы с обменом веществ. Маргарин — источник трансжиров, которые плохо влияют на здоровье. Кроме того, пирожное формировалось вручную, и если сотрудник общепита нарушал санитарные нормы, то в десертной массе можно было обнаружить волосы.
3. Консервированная свинина
Консервированная свинина/ фото: forum.guns.ru
Советские хозяйки часто использовали консервированную свинину для приготовления обеда, поскольку свежего мяса не было в продаже, либо стоило очень дорого. А консервы всегда есть в наличии, и готовить с ними намного быстрее. Консервированную свинину часто смешивали с макаронами. Блюдо получалось вкусным, жирным, питательным и одновременно сложным для переваривания. Но тогда никто не думал, что высокая концентрация жира, соли и углеводов негативно влияют на здоровье. Главное - накормить семью!
4. Котлеты в панировке
Котлеты в панировке/ фото: botanichka.ru
Сейчас в тренде есть котлеты на пару со свежей зеленью. В СССР тоже любили вкусно поесть, и чем жирнее было блюдо, тем оно казалось аппетитнее. К таким блюдам относились котлеты в панировке. Их щедро обваливали в подсушенном хлебном мякише и клали в кипящее растительное масло. Котлеты покрывались румяной хрустящей корочкой и превращались в жирную «бомбу», но это было неважно, главное — вкусно!
5. Жареная картошка
Жареная картошка/ фото: hibiny.ru
Молодая повариха Тося Кислицына из фильма «Девчата» знает, сколько блюд можно приготовить из обычного картофеля. Но советские граждане больше всего любили жареную картошку. Она выручала, когда в кошельке не осталось ни копейки, и в холодильнике пусто. Для жареной картошки нужно было только масло, соль и 30 минут свободного времени. Такое угощение с удовольствием ели все домочадцы и даже гости.
Советского Союза уже давно нет, но россияне по сей день продолжаю жарить картофель. А диетологи его считают вредным! Частое употребление жареной картошки приводит к повышению уровня глюкозы и холестерина в крови.
6. Яйца с майонезом
Вареные яйца/ фото: en.wikipedia.org
Во времена продуктового дефицита и очередей в гастрономах хозяйки буквально на ходу придумывали новые блюда. Так, появилось простое, но вкусное блюдо из двух ингредиентов — яйца и майонеза. В отварном яйце нет ничего плохого, но советские люди щедро поливали его майонезом. Причем, просто смазать желток соусом было недостаточно. Нужно было выстроить высокую майонезную пирамиду — вот тогда блюдо считалось вкусным! Ежедневное употребление майонеза приводило к лишним килограмма на талии и повышению уровня холестерина в крови.
7. Бутерброды со шпротами
Шпроты/ фото: in.pinterest.com
Как накрыть большой праздничный стол из минимума продуктов, советские хозяйки хорошо знали. Чтобы все гости остались сытыми нужно было приготовить побольше бутербродов. Их готовили из разных продуктов, но самыми «ходовыми» были со шпротами. Многие из старшего поколения научили готовить детей эту закуску. Бутерброды со шпротами до сих пор актуально смотрятся на празднике. Но, к сожалению, этот продукт копчения вредный для здоровья. Он может содержать бензапирен, который относится к канцерогенам, и способен накапливаться в организме.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии