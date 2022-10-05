На Бали построили эко-курорт, гостевые домики которого напоминают перевернутые скворечники

Среди живописной природы острова Бали построили эко-курорт Birdhouses resort, гостевые домики которого напоминают перевернутые скворечники (Индонезия). | Фото: caddownloadweb.com.

Архитектурная композиция из трех имеющихся объектов полностью соответствует названию эко-курорта « Птичьи домики» (Birdhouses resort, о. Бали). | Фото: usa.firenews.video.

«Скворечник-резиденция» предназначена для отдыха большой семьи или компании друзей, которые решили вместе провести выходные (Birdhouses resort, Индонезия). | Фото: caddownloadweb.com.

Оригинальные дорожки соединяют «скворечники», общие зоны отдыха и могут привести к прогулочным тропинкам, ведущим в первозданный тропический лес (Birdhouses resort, о. Бали).

План-чертеж расположения эко-курорта на местности и планировка «скворечника-студии» , разработанный немецким архитектором Alexis Dornier (Birdhouses resort).

Открытая планировка зоны гостиной-столовой делает пространство более объемным (Birdhouses resort, Индонезия).

Из зоны гостиной-столовой есть выход на террасу (Birdhouses resort, Индонезия). | Фото: usa.firenews.video.

Благоустроенная кухня порадует любителей домашних вкусностей (Birdhouses resort, о. Бали).



| Фото: caddownloadweb.com. В «скворечнике-студии» спальня всего одна, и она расположена на мезонине (Birdhouses resort, Индонезия).| Фото: caddownloadweb.com.

В резиденции и гостевом доме спальни имеются и на нижнем уровне, из них предусмотрен выход на балкон (Birdhouses resort, о. Бали).

Интерьер ванной комнаты в одном из номеров эко-курорта (Birdhouses resort, Индонезия) . | Фото: usa.firenews.video.

Возле «скворечников» оформлены лаундж-зоны, спрятанные в тени от самих домиков и буйной растительности (Birdhouses resort, о.Бали).