О чем рассказало золотое кольцо вождя викингов, которое домохозяйка нашла в куче дешёвой бижутерии

Всё государству, а не в ломбард

Норвежская домохозяйка не чаяла найти столь ценное сокровище в куче дешёвых безделушек.

Беспорядочный набор дешёвой бижутерии хранил в себе потрясающий секрет.

Как кольцо попало на онлайн-аукцион в куче дешёвых безделушек





Точного ответа на вопрос найти так и не удалось. Кольцо фактически принадлежало норвежской компании, содержащей аукцион. Оно лежало в куче бесполезного барахла в банановом ящике



Точного ответа на вопрос найти так и не удалось. Кольцо фактически принадлежало норвежской компании, содержащей аукцион. Оно лежало в куче бесполезного барахла в банановом ящике , который нашли в конфискованном заброшенном поместье. Куплено было оптом вместе с другими вещами для перепродажи через Интернет.

Мари Ингелин Хескестад с кольцом вождя викингов.





Золото в любую эпоху означало богатство и высокое положение в обществе





Бесценный археологический артефакт был найден совершенно случайно.

Для женской руки кольцо непомерно велико.