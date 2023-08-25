Уникальные лайфхаки из СССР, до которых сегодня никто бы не додумался

Дефицит, царивший в СССР, вынуждал граждан бережно относиться к вещам, реставрировать их, а также выдумывать интересные лайфхаки для упрощения быта. Наверное, сегодня все это покажется наивным и даже странным, а в советские времена подобные хитрости не вызывали ни у кого удивления. Читайте в материале, как в СССР делали жизнь проще, используя собственную смекалку и умения. Возможно, какие-то советы будут полезны!
Кусок полиэтилена на носу – никакой меланомы
Кусочек полиэтилена на носу защищал нос от солнечных ожогов. /Фото: i.pinimg.com
Советские люди любили загорать. В выходные все пригородные пляжи были заполнены народом — граждане жарились на солнце. Считалось, что это очень полезно для здоровья. О таких проблемах, как рак кожи, никто и не думал, а кремов с SPF вообще не было в продаже. Единственное что беспокоило людей, в основном женщин, это то, что нос быстро обгорал. Чтобы этого не происходило, загорающие приспосабливали кусочек полиэтилена в качестве защиты для этой части лица. Нужно было вырезать походящий клинышек и прижать его к лицу солнцезащитными очками. Если очков не было, можно было использовать клейкую ленту или же кусочек лейкопластыря. Иногда вместо полиэтилена брали кусок обычной газеты. Кстати, это простое изобретение было замечено, и в магазинах появились специальные пластиковые наносники, которые надо было крепить на очки для защиты носа от агрессивных солнечных лучей
Засох хлеб? Не беда!
В СССР делали очень вкусный хлеб, и хозяйки старались не выбрасывать ни кусочка.
Еще одно интересное применение полиэтилена: с его помощью хозяйки быстро делали черствый хлеб свежим. Нужно было взять обычный полиэтиленовый пакет, поместить в него хлебушек, затем завязать упаковку так, чтобы воздух не попадал внутрь. А после этого хлеб в пакете клали на солнце или на работающую батарею. Проходило совсем немного времени, и сухая буханка становилась мягкой и ароматной.
Если не хотелось заморачивать с пакетами, или их просто не было дома, можно было применить другой метод: хлеб клали в сито и располагали над паром (обычно над кастрюлей, в которой кипела вода). Достаточно было двадцати минут чтобы ломти хлеба стали мягкими.
Еще один лайфхак, связанный с продуктами, заключается в использовании рисового отвара или воды после варки макарон. С помощью такой жидкости легко подклеивали отвисающие обои, делали аппликации, детские поделки из бумаги. И никакой химии!
Дамы использовали рисовый отвар в качестве экологичной основы для самодельных косметических масок. Говорили, что рис способен отбелить кожу и сделать ее более эластичной.
Варежки из ушей от шапки-ушанки и диск «Здоровье» для телевизора
Из металлического диска здоровья «Грация» получалась отличная крутящаяся подставка под телевизор. /Фото: sun9-35.userapi.com
Хозяйки не выбрасывали старые меховые шапки-ушанки. Их можно было носить на даче, сделать из них теплые стельки для сапог или детские рукавички. Чтобы смастерить рукавицы, достаточно было отрезать от шапки уши, проделать с боку отверстия и пришить отрезанный от старых варежек большой палец. Тепло, и по тем временам очень модно.
Если хотелось, чтобы телевизор вращался во все стороны, использовали так называемый диск здоровья — плоскую железную тарелку, которая предназначалась для занятий спортом. Так спортивные достижения заменялись лежанием перед телевизором. Зато как уютно!
Зачем женщина на даче царапали мыло ногтями и как они делали миксер из юлы
Из обычного волчка женщины делали миксер. /Фото: i.pinimg.com
Хозяйки умудрялись находить необычное назначение даже самому обычному мылу. Например, кто сегодня поймет, зачем женщины на даче царапали кусок мыла ногтями? А все очень просто: попадая под ногтевые пластины, мыло оставалось там, и надежно защищало ноготки при дачных работах, связанных с землей. После достаточно было просто вымыть руки.
Мылом приклеивали на окна полоски из газет, защищая рамы от продувания. Надо было смочить брусок в воде, потереть им бумагу. После этого ленты приклеивались в тех местах, где были щели.
Еще один необычный лайфхак: создание миксера из детской юлы. Чтобы сделать такой уникальный прибор для взбивания, нужно было снять нижнюю часть игрушки, прикрепить к оси пластиковую крышечку, например, от майонеза, и установить конструкцию в стеклянной банке. Сверху помещалась крышка из полиэтилена с вырезанным отверстием. В банку клали сырые яйца или наливали сливки, после чего можно было начинать взбивание. Нажимая ручку, хозяйки добивались вращения оси.
Использование старых почтовых открыток и корзинки из старых мячей
Из открыток делали шторы. /Фото: puhnasti-ta-kumedni.top
Сегодня многим сложно это представить, но в СССР люди посылали друг другу письма и открытки. Бумажные, а не электронные. В киосках «Союзпечати» можно было купить очень красивые, яркие открытки на любой праздник. За годы их накапливалось достаточно много. Выбрасывать такие красивые картинки в помойное ведро было очень жалко. Потому хозяйки находили старым почтовым открыткам новое применение. Например, делали из них замечательные занавески. Открытки резали на аккуратные полосочки и скрепляли между собой канцелярскими скрепками. Можно было подобрать оттенок, а для большей красоты скрепки иногда красили обычной краской в нужный цвет. Достаточно кропотливая работа, зато в каждой семье была своя занавеска, которой больше не было ни у кого. Мастерицы плели из открыток шкатулки. Техника была такой же, как и при плетении из соломки, только вместо сушеной травы использовали тонкие полосочки из открыток. После этого шкатулка покрывалась прозрачным лаком — и перед вам красивый сувенир и удобная емкость для хранения мелочей.Можн было просто сшить открытки, сделав коробочку.
А еще советские граждане умели делать корзинки для грибов из порванного резинового мяча. Его надо было разрезать напополам, одна часть была целой, из второй делали ручку. Конечно, проще было бы купить корзину в магазине, но не всегда можно было это сделать. А емкость из резинового мяча была достаточно удобной, непромокаемой, легкой. И старая вещь не выкинута на помойку, а служит верой и правдой.
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