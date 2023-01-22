5 самых крупных религиозных сект современности, которые сколотили состояние на слепом доверии людей

Есть расхожая фраза: «Хотите получить миллион – придумайте новую религию». Именно деньги стали движущей силой, благодаря которой только в нашей стране зарегистрированы около 20 тысяч религиозных организаций. По приблизительным оценкам несколько десятков из них могут считаться тоталитарными сектами – то есть опасными не только для финансового и личного благополучия, но способными довести своих адептов до преступления или самоуничтожения.
«Храм народов»
С этим религиозным течением была связана массовая трагедия, позволяющая его считать одной из самых опасных сект в мировой истории. Удачное объединение идей христианства, национального и расового равенства, а также коммунистических принципов оказалось невероятно привлекательным. В 1955 году американский проповедник Джим Джонс основал «Храм народов». Уже через несколько лет сформировалась 20-тысячная армия его последователей. В 1970-х Храм использовал от десяти до пятнадцати огромных автобусов, чтобы каждую неделю перевозить участников по калифорнийским автострадам для вербовки и сбора средств. Джонс открыто планировал этот бизнес: ежегодный доход от поездок должен был составлять не менее 1 миллиона долларов в год. Дополнительный немалый приток средств (около 400 долларов в день) приносили почтовые рассылки – секта таким образом приторговывала маслами, частицами одежды их лидера и сувенирами.
Джим Джонс в 1977 году
В конце 70-х Джонс основал в южноамериканском государстве Гайана «сельскохозяйственную коммуну», учредив своеобразный «религиозный коммунизм». Судя по сведениям людей, сбежавших из этого «рая», порядки там царили очень жесткие. 17 ноября 1978 года Джонс приказал всем своим последователям выпить ароматизированный напиток, смешанный с цианидом. Всего погибло 918 человек, в том числе 276 детей. До 11 сентября 2001 года эта трагедия – гибель почти тысячи гражданских лиц - была самой крупной для американского народа. До сих пор рассматриваются и обсуждаются различные версии этого массового самоубийства. Сам одиозный лидер был также найден мертвым, но умер он не от яда, а был застрелен.
«Аум синрикё»
Основатель секты Сёко Асахара (настоящее имя Тидзуо Мацумото)
Любая секта в основе своей имеет учение, рассказывающее о мудрости и простых истинах. Всего за несколько лет «Учение истины Аум» из Японии прошла путь от «окончательного Освобождения и Просветления» до насильного удержания своих адептов и принуждения жертвования денег – именно такой массовый судебный иск был подан на организацию в 1989 году. 20 марта 1995 года 10 участников «Аум синрикё» совершили террористический акт – распылили в токийском метро отравляющий газ зарин. 12 человек погибли, несколько десятков пострадали. Вероятно, жертв могло бы быть намного больше, если бы не бдительность работников на других станциях и слаженная работа полиции. После обысков в зданиях организации по всей стране были обнаружены компоненты для изготовления химического и биологического оружия (культуры возбудителей сибирской язвы и лихорадки Эбола), а также военный вертолёт Ми-17. Специалисты подсчитали, что запасов химических веществ было достаточно для изготовления огромного количества зарина. Отравляющим газом такого объема можно было бы убить 4 миллиона человек. Только через двадцать лет, в 2018 году после длительного судебного процесса лидер секты Сёко Асахара был приговорен к смертной казни.
«Ветвь Давидова»
Еще одна деструктивная секта, возникшая также в середине 1950-х в Америке. Пережив несколько расколов (некоторые родственные «подразделения», отколовшиеся от Адвентистов седьмого дня, благополучно существуют до сих пор), Ветвь Давидова обособилась в отдельное учение. Пример этой секты показывает, что все-таки важнейшим элементом, задающим тон и направление учения, является ее лидер. В 1990 году во главе секты встал молодой харизматичный проповедник Вернон Хавелл. Новый учитель взял себе имя в честь царя Давида и персидского царя Кира — Дэвид Кореш. Под его более ярким руководством секта быстро выросла – проповедь близкого конца света нашла массовый отклик в душах людей.
Дэвид Кореш (настоящее имя — Вернон Уэйн Хоуэлл) — американский религиозный деятель, Лидер секты «Ветвь Давидова»
Организация купила поместье Маунт-Кармел в городе Уэйко, где поселились члены секты с семьями. Однако вскоре в полицию поступили сообщения об издевательствах над детьми и незаконном хранении оружия. 28 февраля 1993 года Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ сделало попытку обыскать поместье. Сектанты в ответ открыли стрельбу. Почти два месяца полицейские расчеты и ФБР осаждали взбунтовавшихся «святош». Те удивительно эффективно отвечали. В конце концов было решено начать штурм (с применением тяжелой артиллерии и танков!). В поместье начался сильнейший пожар, погибли 76 членов секты, в том числе женщины и дети. Руководитель секты также не выжил.
«Небесные врата»
Невероятно убедительный Маршалл Эпплуайт – лидер секты «Небесные врата»
В 1975 году харизматичный религиозный лидер Маршалл Эпплуайт организовал достаточно оригинальную секту. Его последователи свято уверовали в то, что Земля скоро столкнется с кометой Гейла-Боппа. Этих людей можно было бы считать безопасными чудаками, если бы они под руководством своего лидера не готовились к особому переходу в мир иной. Эпплуайт пообещал адептам, что они покинут свои земные тела и отправятся в путешествие на космическом корабле, только для этого все должны подготовиться - достичь физического и духовного очищения и отринуть земные прелести. В результате несколько сотен людей покинули свои семьи (принеся «материальное бремя» в дар организации) и, одевшись в плащи с капюшонами, стали пить лимонный сок, чтобы очистить свои тела. 26 марта 1997 года 39 последователей «Небесных врат» совершили массовый суицид на ранчо в Калифорнии. Еще несколько недель позже по стране продолжались самоубийства. Люди оставляли записки о путешествии на космическом корабле и своих надеждах на вечную прекрасную жизнь.
«Движение за возрождение десяти заповедей Бога»
Одна из самых ужасающих сект недавнего времени отделилась от Римской Католической церкви в Уганде. В 1989 году некая Кредония Мверинда, бывшая еще недавно «дамой легкого поведения», объявила, что ей было видение Девы Марии, и теперь она является ее вестницей. Удивительно, но женщина очень быстро смогла найти верных последователей, причем среди них были и католические священники. Собрав несколько сотен человек, новая община переехала жить на ферму. Через несколько лет у «Движения» начался финансовый кризис, и было решено все имущество адептов продать, а деньги отдать секте. Примерно с этого времени Кредония начала предсказывать близкий конец света. Дату, конечно, приходилось постоянно сдвигать. Первая была назначена на 9 мая 1995 года. После очередного откладывания этого события в среде сектантов начались волнения. Как бы они не были увлечены новыми идеями, но не заметить явные нестыковки уже не могли. Даже поднимался вопрос, который для руководителей секты был страшнее конца света – о возврате пожертвованных денег.
Очередная круглая дата 1 января 2000 года тоже не оправдала ожиданий, и тогда лидеры секты пошли на крайние меры – они объявили новую близкую дату, распродали последнее имущество сектантов, а оставшиеся вещи сожгли. Был объявлен абсолютный пост и непрерывная молитва. Пока адепты (около 500 человек), собравшись в здании общины, выполняли эти требования, «силовики» организации – отряд «благословенные Божии» - заколотили деревянное строение и подожгли его. Первой версии полиции, расследующей эту трагедию, было массовое самоубийство сектантов, но затем нашли тела людей, которые, вероятно, сумели выбраться из запертого горящего здания. Все они были заколоты. После обнаружения общей могилы с сотнями задушенных, стало ясно, что речь идет о массовом убийстве. Всего 17 марта 2000 года погибли 778 человек. Кредонии Мверинде удалось скрыться.
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