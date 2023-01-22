Что связывало короля поп-арта Энди Уорхола и его любимого художника Ричарда Бернштейна

Ричард Бернштейн - художник, наиболее известный своими культовыми портретами, сделанными для журнала Interview Энди Уорхола с 1972 по 1989 год. Его творчество является тем самым шагом, положившим начало одержимости культурой знаменитостей, где фирменный образ с гиперцветной графикой и ослепительными портретами стал определять ушедшую эпоху.
Краткая биография и начало карьеры
Ричард Бернштейн.
Ричард родился на Хэллоуин в 1939 году в семье среднего класса в Нью-Йорке. Его отец владел компанией Supreme Fashions, которая производила мужские костюмы, а его мать была пианисткой. Оба его родителя восхваляли красоту и креативность, которыми Ричард обладал в изобилии. Он вырос с любовью к Голливуду и культуре знаменитостей, которая вдохновляла его на протяжении всей его карьеры. Родители Бернштейна записали его на субботние занятия в Музее искусств Метрополитен для одарённых и талантливых детей. Именно там он познакомился с искусством Мондриана, Пикассо и Джорджии О'Кифф, что привело его к карьере в области изобразительного искусства. Их работы будут вдохновлять его на протяжении всей его карьеры.
Портрет Ричарда Бернштейна, опубликовано Rizzoli в книге Ричарда Бернштейна Создатель звёзд. \ Фото: twitter.com.
Ричард продолжил учиться в Пратте и Колумбийском университете под руководством знаменитого немецкого художника Ричарда Линднера, который оказал на него большое влияние. В 1965 году Бернштейн провёл свою первую персональную выставку в Нью-Йорке, которая открылась с восторженными отзывами. Одна из его ранних работ изображала Грету Гарбо на круглом холсте. Другая работа была посвящена братьям Кеннеди (Джону, Роберту и Теду). Ещё одна из его ранних работ называлась «Сердце железного дровосека», возвышающееся над сшитым вручную полотном американского флага. Очевидно, что вдохновением для создания этого произведения искусства послужили «Восемь Элвисов» Энди Уорхола, Джаспер Джонс и собственная любовь Бернштейна к Волшебнику страны Оз. Эти ранние работы олицетворяли увлечение поп-арта коммерциализацией, повторением и поп-культурой.
Ричард Бернштейн и Энди Уорхол, 1985 год. \ Фото: anothermanmag.com.
Художественный критик Дэвид Бурдон привёл Энди Уорхола на выставку Бернштейна и представил их друг другу. Они сразу же сблизились из-за общей любви к голливудскому гламуру и знаменитостям. Энди был очарован не только искусством Ричарда, но и самим художником, предложив ему роль в одном из своих фильмов. В то время как Бернштейн отклонил предложение Уорхола о роли в кино, они обнаружили, что выставляют свои работы рядом друг с другом в галерее Байрона «Бокс-шоу» вместе с Солом Левиттом, Робертом Раушенбергом и Луизой Невельсон. Тем не менее, несмотря на отказ Ричарда, Энди сумел использовать квартиру художника для съёмок фильма «Кровать», в то время как Ричард попросту наблюдал со стороны, оставаясь за кадром.
Сердце железного дровосека, Ричард Бернштейн, 1965 год. \ Фото: google.com.
Позже в том же году Ричард переехал в Париж, чтобы черпать вдохновение в самом романтичном и гламурном городе Европы. Казалось, он всегда находил центр ночной жизни, и Париж не был исключением. Бернштейн стал завсегдатаем ночного клуба Chez Regine. Находясь в столице Франции, он подружился с такими знаменитостями, как Твигги, Ален Делон и Палома Пикассо. Последняя впоследствии стала его ассистентом по искусству. Живя на Иль-де-Сен-Луи, Ричард использовал аэрозольную краску и акрил, чтобы изобразить большие таблетки неонового цвета, которые он называл Пилюлями, на холсте и бумаге. Он также создал скульптуры из этих таблеток. Бернштейн дебютировал с этими работами в знаменитой галерее Айрис Клерт в Париже, а затем в Венеции, где присутствовала Пегги Гуггенхайм. В то время, когда абстрактный экспрессионизм и живопись цветового поля были на пике своего развития, эта серия представляла собой резкий контраст и вызвала настоящий ажиотаж.
Маски для Дианы Вриланд, Ричард Бернштейн, 1974 год. \ Фото: tumbral.com.
В 1968 году Ричард создал одну из самых противоречивых работ под названием «Обнажённые Битлз», где он наложил головы Битлз на обнажённые мужские тела в неоновых цветах. Французский судья распорядился конфисковать отпечатки, и Apple Records (лейбл The Beatles) подал в суд на художника, но в конечном итоге он победил. Бернштейн, который позже встретился с Джоном Ленноном и обсудил картину, сказал ему, что из этой работы получилась бы отличная обложка альбома. Очень немногие из этих гравюр существуют сегодня, но одна из них была недавно выставлена в MoMA в 2015 году на выставке Making Music Modern.
Обнажённые Битлз, Ричард Бернштейн, 1968 год. \ Фото: pinterest.com.
Вернувшись в Нью-Йорк в 1968 году, Ричард поселился в большом бальном зале отеля «Челси», где ему предстояло жить до своей кончины в 2002 году. Он был завсегдатаем печально известного художника из Max’s Kansas City, которого он увековечил в картине, изображающей навязчивый пустой ресторан с инсталляцией Дэна Флавина, освещающей комнату красным. Именно там возродилась дружба Бернштейна и Уорхола. Ричард показал Энди свою новую серию «Pilules», а также свои знаменитые портреты Барбры Стрейзанд, Доньяла Луны и Кэнди Дарлинг.
Max’s Kansas City, Ричард Бернштейн, 1974 год. \ Фото: twitter.com.
Позже, благодаря своим отношениям с внучкой Эльзы Скиапарелли, фотографом Берри Беренсон, Ричард общался с такими дизайнерами, как Халстон, Кельвин Кляйн, Валентино и Эльза Перетти. Он также был представлен редактору американского журнала Vogue Диане Вриланд. Его собственный восход привёл к ещё большему количеству работы. Для гала-концерта Института костюма Метрополитен-музея искусств 1974 года Романтический и гламурный Голливудский дизайн, куратором которого была Диана Вриланд, он разработал маски кинозвёзд, которые должны были носить модели.
Журнал Interview
Слева направо: Оранжевые пилюли, Ричард Бернштейн, 1966 год. \ Пилюли (Жёлтый / Фиолетовый), Ричард Бернштейн, 1965 год.
Энди Уорхол впервые основал inter/VIEW (как он был впервые известен с 1970 по 1983 год) как авангардный киножурнал вместе с поэтом-актёром Джерардом Малангой в 1969 году. К 1972 году Уорхол хотел, чтобы журнал был переименован, дабы отразить его собственную любовь к культуре знаменитостей. Самым важным визуальным аспектом журнала была его обложка, но Энди не хотел делать все обложки сам. Вместо этого он поручил Ричарду задачу по разработке нового логотипа для журнала и его обложек. В период с 1972 по 1989 год Бернштейн писал идеализированные портреты как сверхизвестных, так и перспективных знаменитостей. Лайза Миннелли, Роб Лоу, Дайана Росс и Дебби Харри были лишь несколькими лицами, которые он нарисовал для журнала.
Слева направо: Дебора Энн Харри, Ричард Бернштейн, 1979 год. \ Лайза Миннелли, Ричард Бернштейн, 1979 год.
1970-е и 1980-е годы были бурными, и поп-арт предлагал выход, сосредоточившись на потребительской культуре, ярких цветах и знаменитостях. Журнал «Interview» вводил читателей в блестящую, казалось бы, очаровательную жизнь богатых и знаменитых через соблазнительные двери обложек Бернштейна. Его работы часто путали с работами Уорхола. Можно с уверенностью сказать, что журнал имел огромный успех. Люди каждый месяц ждали у газетных киосков, чтобы увидеть очередную знаменитость на обложке журнала «Interview».
Взгляд и стиль
Слева направо: Мадонна, Ричард Бернштейн, 1985 год. \ Мик и Мадонна I, Ричард Бернштейн, 1992 год.
Смелые обложки Бернштейна помогли определить визуальную идентичность эпохи диско во всей её красе. Он создал эти идеализированные портреты, обработав фотографии лучших фотографов мира, таких как Альберт Уотсон, Герб Ритц, Мэтью Ролстон и Грег Горман. После работы в качестве арт-директора и часто фотографа на съёмках он наносил на портрет элементы коллажа, гуашь, цветной карандаш и пастель, чтобы добиться своей фирменной привлекательной эстетики. Затяжки аэрографа придавали его предметам потустороннюю ауру и влажное сияние вечной молодости, превращая культовые предметы в ослепительную графику. В его руках сотни людей превратились в поп-божеств. Один из примеров - обложка Мадонны 1985 года. Бернштейн превратил начинающую поп-диву с широко раскрытыми глазами в суперзвезду с железной волей, которой она стала в будущем.
Жизнь после журнала
Слева направо: Дизайн обложки портфолио, Ричард Бернштейн, 1977 год. \ Семья Кеннеди, Ричард Бернштейн, 1965 год.
Через два года после смерти Уорхола в 1987 году Бернштейна в конечном счёте отпустили с «Interview», когда сменилось руководство журнала. Поначалу художник был шокирован этой переменой, он сосредоточился на своей первой любви - живописи изобразительного искусства. В середине 80-х годов и Ричард, и Энди были пионерами новой художественной техники с использованием компьютерной графики. Бернштейн начал использовать коробку с красками Quantel, ту же машину, которую использовали Дэвид Хокни и Ричард Гамильтон, для создания изобразительного искусства. Он также использовал его для рисования обложек альбомов для Грейс Джонс.
Элизабет Тейлор, Ричард Бернштейн, 1991 год. \ Фото: pinterest.com.
В 1990 году Всемирная федерация Ассоциации Организации Объединённых Наций поручила Ричарду создать первую почтовую марку ООН нового десятилетия. Это поставило его в один ряд с Уорхолом, Александром Колдером и Пабло Пикассо, которые все были удостоены такой же чести. Это также была первая компьютерная марка, используемая Организацией Объединённых Наций. Графика Бернштейна, удачно озаглавленная «Истинные цвета», представляла собой яркий коллаж из изображений маленьких детей со всего мира. Художник продолжал создавать другие работы, используя эту технику. Например, его серия под названием «Дань уважения и иконы», в которой была изображена Элизабет Тейлор в роли Клеопатры, триптих Греты Гарбо и Анжелика Хьюстон в роли Джорджии О'Кифф.
Наследие
Слева направо: Портрет Ричарда Бернштейна с его подписью. \ Портрет Энди Уорхола, Ричард Бернштейн.
Ричард Бернштейн скончался в 2002 году, он оставил неизгладимый след в поп-арте. Его новаторское художественное наследие гламура и избытка помогло уловить дух времени той эпохи. В своих работах он подчёркивал красоту в каждом человеке. В своих работах для журнала Interview Ричард присваивал фотографические произведения, обрезал, рисовал аэрографом и закрашивал их. Он создавал неземные образы знаменитостей поп-культуры. В то время как его искусство предлагало спасение от бурных времён войны во Вьетнаме, нехватки газа и социальных волнений, его работы по-прежнему актуальны и сегодня.
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