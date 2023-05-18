7 вдохновляющих сериалов, которые стоит посмотреть, чтобы зарядить свою «внутреннюю батарейку»

Наверное, в жизни каждого человека рано или поздно наступает период, когда хочется что-то изменить в своей жизни, посмотреть на мир под другим ракурсом или найти собственное лекарство от хандры и уныния. И в этом вполне реальную помощь может оказать чужой позитивный или вдохновляющий опыт. Всего-то и нужно посмотреть хороший сериал, спроецировать чужой опыт на себя, зарядив тем самым свою внутреннюю батарейку до 100 процентов.
«Без обязательств», 2015 – 2018 годы
Кадр из сериала «Без обязательств». / Фото: www.kinopoisk.ru
Можно ли стать счастливым, если сам не знаешь, чего хочешь в жизни? На этот вопрос можно попытаться ответить вместе с героями американского сериала. Валери - психотерапевт, и она тяжело переживает предательство мужа, а потому решает переехать вместе с шестнадцатилетней дочерью Лаурой к своему младшему брату. Алекс, программист и совладелец популярного сайта знакомств, чувствует себя совершенно несчастным, потому что его никто не любит и не понимает. Теперь эта троица оказалась со всеми своими проблемами под одной крышей и им предстоит сообща научиться быть счастливыми.
«Миллион мелочей», 2018 год – настоящее время
Кадр из сериала «Миллион мелочей». / Фото: www.kinopoisk.ru
Не только счастливые события могут стать стимулом к изменению собственной жизни. Близкий друг героев сериала покончил с собой, а для всех оставшихся это стало поводом задуматься о собственной жизни и своём отношении к миру. «Миллион мелочей» - это откровенный разговор со зрителем о том, как можно начать писать свою собственную историю с чистого листа, даже если это поначалу кажется бессмысленным.
«Черное зеркало», 2011 – 2019 годы
Кадр из сериала «Черное зеркало». / Фото: www.kinopoisk.ru
Современные технологии прочно вошли в жизнь, они призваны делать её комфортнее, однако погружение в интернет-пространство зачастую становится совсем не благом. Люди уходят в киберпространство, забывают о реальности и собственных целях, человеческие качества обесцениваются, а мир сужается до гаджета в кармане. Каждый эпизод – это отдельная история, обличительная, критичная и весьма отрезвляющая. Сериал послужит отличной встряской в том случае, если смотреть его не залпом, а очень дозированно.
«Оранжевый – хит сезона», 2013 – 2019 годы
Кадр из сериала «Оранжевый – хит сезона». / Фото: www.kinopoisk.ru
Сериал снят по книге Пайпер Керман «Оранжевый – хит сезона: год в женской тюрьме». Главная героиня сериала спустя годы вынуждена понести наказание за ошибки своей молодости. И вместо благополучной жизни с любимым мужчиной, от которого она получила предложение, Пайпер Чепмен отправляется в женскую тюрьму на долгие 13 месяцев. Изменит ли это взгляды девушки на собственную жизнь?
«Теория большого взрыва», 2007 – 2019 годы
«Теория большого взрыва». / Фото: www.kinopoisk.ru
Знание того, как устроена вселенная, не помогло двум молодым физикам разобраться в женской психологии и основах мироустройства. Но они не оставляют своих попыток и проводят мучительные опыты, вызывающие у зрителя порой гомерический смех. Сериал поможет избавиться от уныния и одновременно получить удовольствие от хорошего юмора, задуматься о человеческих ценностях и терпимости к ближнему, покажет, как можно преодолеть себя.
«Сосны», 2015 – 2016 годы
«Сосны». / Фото: www.kinopoisk.ru
Агенту секретной службы Итану Берку предстоит найти двух своих пропавших коллег в пасторальном городке Уэйуорд Пайнс в Айдахо. А зритель вместе с главным героем научится принимать волевые решения и сохранять верность собственным убеждениям, выбирая между добром и злом, правдой и ложью.
«Детективное агентство Дирка Джентли», 2016-2017 годы
«Детективное агентство Дирка Джентли». / Фото: www.kinopoisk.ru
Главные герои сериала постоянно расследуют какие-то большие тайны, сталкиваясь со странными, а иногда и опасными персонажами. Детектив Джентли и его невольный помощник Тодд способны на любую проблему посмотреть под непривычным углом и затем принять весьма нестандартное решение. Сериал не даст зрителю заскучать, а заодно покажет, что позитивный настрой способен иногда творить чудеса.
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