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Над Северной территорией Австралии

Северная территория — субъект федерации в составе Австралии, находящийся на севере материковой части страны. Здесь проживает всего 0.8 % от всего населения Австралии (на 2010 год).

Несколько снимков фотографа агентства Рейтер Дэвида Грея ландшафтов Северной территорией Австралии в высоты.

Над Северной территорией Австралии

Заселение этого региона аборигенами началось более 40 тысяч лет назад. Торговцы из Макасара покупали у коренных жителей Северной территории морские огурцы уже как минимум в XVIII веке и, очень вероятно, ещё за 300 лет до этого.

Побережье территории было открыто европейцами в XVII веке. Столица и крупнейший город — Дарвин.

Пляж вдоль береговой линии Арнем-Ленд, к востоку от Дарвина. (Фото David Gray | Reuters):

Пляж вдоль береговой линии Арнем-Ленд, к востоку от Дарвина

Более 54 % населения Северной территории проживает в Дарвине (с пригородами и близлежащем Палмерстоном — 120 900 человек). Менее половины населения проживает в сельской местности.

Дороги, ведущие к колодцу в пустыне Танами. Танами — каменисто-песчаная пустыня на севере Австралии. Площадь — 292 194 кв.км. Пустыня была последним рубежом Северной территории и была мало исследована европейцами вплоть до XX века. (Фото David Gray | Reuters):

Дороги, ведущие к колодцу в пустыне Танами

Множество очень маленьких населённых пунктов разбросано по всей территории, однако крупные центры сконцентрированы вдоль шоссе Стюарт, единственной дороги с твёрдым покрытием, связывающей Дарвин с южной Австралией, называемой местными жителями просто «трасса».

Глиноземный завод и бокситовый рудник на полуострове Гоув в местечке Нуланбей, Северная территория, Австралия. (Фото David Gray | Reuters):

Глиноземный завод и бокситовый рудник на полуострове Гоув в местечке Нуланбей, Северная территория, Австралия

Северная территория размером с Южную Африку, и она обладает богатыми залежами алмазов, золота и урана.

Залив Карпентария. (Фото David Gray | Reuters):

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В Северной территории расположены два эффектных естественных скальных образования, Улуру и Ката Тьюта, являющиеся священными для местных аборигенов и ставшие основными туристическими достопримечательностями.

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Австралийские аборигены составляют 32,5 % населения Северной территории, им принадлежит порядка 49 % земли.

Арнем-Ленд — полуостров на севере Австралии. (Фото David Gray | Reuters):

Арнем-Ленд — полуостров на севере Австралии

Побережье территории было открыто европейцами в XVII веке. Первыми из европейцев попытки основать поселение на побережье предприняли британцы в XIX веке, однако до основания порта Дарвин в 1869 году ни одна из них не увенчалась успехом. На сегодня основой экономики штата является туризм и добыча полезных ископаемых.

Тень от самолета и бухта на полуострове Арнем-Ленд. (Фото David Gray | Reuters):

Тень от самолета и бухта на полуострове Арнем-Ленд

Река течет среди песчаных дюн в пустыне Танами. Пустыня Танами занимает территорию центральной части Северной территории Австралии и небольшое пространство северо-восточной части Западной Австралии. Основными формами рельефа являются дюны и песчаные равнины, а также мелкие водные бассейны реки Лэндер, в которых встречаются ямы с водой, пересыхающие болота и солёные озёра. (Фото David Gray | Reuters):

Река течет среди песчаных дюн в пустыне Танами

В апреле 2007 года на территории пустыни была создана охраняемая территория аборигенов Северный Танами, площадь которой составляет около 4 млн га. В ней обитает большое количество уязвимых представителей местной флоры и фауны. (Фото David Gray | Reuters):

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Перекресток грунтовых дорог в пустыне Танами. (Фото David Gray | Reuters):

Перекресток грунтовых дорог в пустыне Танами

Небольшое озеро среди песчаных дюн в пустыне Танами. (Фото David Gray | Reuters):

Небольшое озеро среди песчаных дюн в пустыне Танами

Пустыня Танами. В районе проживает небольшое количество населения, что связано с неблагоприятными климатическими условиями. А на всей Северной территории проживает всего 0.8 % от населения Австралии.

Пустыня Танами

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