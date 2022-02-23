Необычный способ посадки рассады томатов

Даже на небольшом участке земли при желании можно получить отличный урожай томатов. Многое в данном случае зависит от способа посадки и от того, что же положить в лунку, высаживая рассаду в грунт.

Этот проверенный временем метод в сочетании с не совсем привычной, но очень действенной подкормкой пришелся по душе немцам, не понравится он разве что вашей кошке. Все остальные точно будут довольны, особенно с учетом результата.





Итак, что же необычного в такой посадке? Во-первых, вместо привычной лунки предлагается использовать ведро-ограничитель, присутствие которого поможет сразу в нескольких направлениях. А во-вторых, влияние на результат окажет несправедливо забытая подкормка, которую при посадке томатов использовали еще во времена наших бабушек. Опробовать метод, чтобы убедиться в его эффективности можно на относительно небольшом участке.

Удобнее всего взять бюджетные ведра из магазина стройматериалов. Кстати, подобного результата можно добиться и при использовании больших пластиковых бутылей. Первым делом необходимо убрать дно.



Выкапываем лунку с таким расчетом, чтобы можно было заглубить в нее ведро примерно на 2/3, а затем хорошо проливаем ее водой. Присутствие ограничения не даст влаге пропитывать находящуюся за пределами ведра почву, зато корням ее достанется гораздо больше.

На дно лунки предлагается положить пару мелких рыбешек, именно они станут для молодых томатов комплексным удобрением. Туда же можно отправить и оборванные нижние листья. В рыбе одновременно присутствуют азот, фосфор и кальций. Закопанная довольно глубоко она не даст неприятного запаха, а вот подпитывать рассаду будут комплексно. Присутствие азота способствует быстрому наращиванию зеленой массы, а благодаря фосфору помидоры дадут больше завязи. Кальций в свою очередь будет способствовать тому, чтобы питательные вещества хорошо усваивались и корневая система была мощной и здоровой.Еще одним плюсом станет то, что другие подкормки на долгое время станут ненужными. Рыба, являющаяся комплексным органическим удобрением, будет передавать растению питательные вещества по частям.В остальном посадка ничем не отличается от обычной. Попробовать точно стоит, особенно с оглядкой на результат.