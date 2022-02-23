Организация хранения на кухне

Кухня, как правило, является любимым местом сбора всей семьи. Поэтому имеет большое значение правильная организация хранения многочисленных кухонных мелочей и утвари.
1. Поднос-подставка
Такой оригинальный поднос-подставка органически впишется в интерьер любой кухни. На нем можно расположить изящные баночки со специями, графинчики с маслами. При необходимости на нем можно подать чай в гостиную.
2. Прозрачные банки/контейнеры
Стеклянные банки/контейнеры с притертыми крышками отлично подходят для хранения в них круп, специй, джемов, варенья. Они удобны и практичны. Благодаря прозрачным стенкам отыскать банку с нужным содержимым не представит труда.
3. Разделители в ящики
Кухонные выдвижные ящики целесообразнее оснастить разделителями. Тогда в них будет удобно хранить вещи одного назначения. Каждая ячейка будет отведена под определенные столовые приборы и принадлежности.
4. Вставные полки
Вставные решетчатые многоуровневые полки хороши для просторных отделов кухонной мебели. Они позволяют не устраивать стопки из салфеток, губок и прочих вещей, а хранить их на разных уровнях.
5. Многоуровневые подставки
Многоуровневые деревянные подставки в виде лестниц смотрятся очень гармонично в интерьере любой кухни. Разместив на них многочисленные баночки со специями, вы высвободите полки для хранения других вещей.
6. Мобильные мини-стеллажи
Узкий и высокий мобильный стеллаж, оснащенный колесиками, позволит вам в любой момент без физических усилий переместить его в ту часть кухни, где потребуется иметь под рукой хранящиеся на нем продукты.
7. Надверные конструкции
Надверные конструкции — это отличная идея для хранения чистящих средств, щеток и прочих вещей, используемых в уборке кухни. Они будут надежно скрыты от посторонних глаз, если разместить их на внутренней поверхности дверок мебельного гарнитура.
8. Подвесные корзины
Легкие и воздушные многоярусные подвесные корзины являются удобным местом хранения фруктов. Кроме того вся эта креативная конструкция смотрится невероятно эстетично.
9. Крючки
Наверное ни одна хозяйка не обходится в быту без крючков, на которых можно повесить кухонное полотенчико, фартук, разделочную доску и прочие небольшие предметы кухонного обихода.
10. Диспенсеры
Диспенсеры для бумажных полотенец обеспечивают удобное хранение и комфортное пользование такими полотенцами, которые должны быть всегда под рукой в кухне.
Организовав на кухне грамотное хранение вещей, вы обеспечите порядок и красоту интерьера.
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